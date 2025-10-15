Hé lộ chiếc áo dài đặc biệt của Hà Anh Tuấn trong show diễn tại Dolby Theatre

Sự hợp tác giữa Hà Anh Tuấn và Peter Do là cuộc gặp gỡ mang tính biểu tượng giữa hai tài năng Việt đang ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lĩnh vực của mình. Chia sẻ về lần hợp tác đặc biệt này, Peter Do bày tỏ: "Tôi thật sự rất vinh dự khi nhận được lời mời này. Đó là một khoảnh khắc đặc biệt, không chỉ bởi đây là concert của một nghệ sĩ Việt Nam tại một sân khấu mang tính biểu tượng toàn cầu như Dolby Theatre, mà còn vì tôi có cơ hội đóng góp một phần nhỏ vào dấu mốc quan trọng của anh Tuấn".

Sự lựa chọn của Hà Anh Tuấn một lần nữa khẳng định tôn chỉ luôn đặt niềm tin vào tài năng Việt ẢNH: NVCC

Bài toán sắc đỏ và cảm hứng từ áo dài

Đội ngũ của Hà Anh Tuấn đã đưa ra một đề bài mở, mong muốn một thiết kế vừa thể hiện tinh thần đặc trưng của Peter Do, vừa phản ánh phong cách lịch lãm của nam ca sĩ. Từ đó, Peter Do đã nảy ra một ý tưởng đột phá: một chiếc tuxedo coat mang âm hưởng áo dài Việt Nam, rực rỡ trong sắc đỏ hoa hồng - gam màu chủ đạo của concert.

Cận cảnh bản phối chiếc tuxedo coat mang âm hưởng áo dài Việt Nam, rạng rỡ trong sắc đỏ hoa hồng chủ đạo của concert Sketch A Rose ẢNH: NVCC

Thách thức thị giác lớn nhất là làm thế nào để một thiết kế đơn sắc đỏ trở nên nổi bật trên một sân khấu cũng lấy sắc đỏ làm chủ đạo. Để giải quyết bài toán này, Peter Do đã vận dụng kỹ thuật xử lý chất liệu bậc thầy của mình. Thay vì dùng một loại vải, anh đã kiến trúc hóa bộ trang phục bằng cách phân lớp nhiều loại lụa có kết cấu tương phản. Sự đối thoại giữa độ bóng và độ mờ của các lớp vải không chỉ tạo ra chiều sâu, giúp bộ trang phục tự tách mình khỏi phông nền, mà còn "sống" và tương tác với từng chuyển động.

Trong đêm diễn 18.10 tới, khoảnh khắc mà tinh thần Việt - thông qua màu đỏ của hoa hồng, phom dáng cách tân của áo dài và một tâm thế tự tin - sẽ tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu Mỹ ẢNH: NVCC

"Khi biết ý tưởng của concert xoay quanh hình ảnh hoa hồng màu đỏ, tôi quyết định toàn bộ trang phục sẽ được xây dựng xoay quanh gam màu này. Âm nhạc của Hà Anh Tuấn rất sống động nhưng vẫn mượt mà và nhẹ nhàng. Vì thế tôi dùng nhiều loại lụa khác nhau để tạo chiều sâu. Khi anh Tuấn di chuyển và hát, chiếc áo sẽ 'sống', sẽ chảy theo giai điệu. Tôi nghĩ đó là cách thời trang có thể đối thoại với âm nhạc", Peter Do giải thích.

Không chỉ chọn trang phục biểu diễn mang đậm truyền thống, ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng mời khán giả khoác lên mình tà áo dài truyền thống trong đêm diễn nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa Việt dù ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới.

Trên sân khấu mang tính biểu tượng, nam ca sĩ sẽ khoác lên mình hai thiết kế đặc biệt từ Peter Do. Một trong hai thiết kế sẽ được sáng tạo hoàn toàn mới, dành riêng cho Hà Anh Tuấn và đêm diễn, bên cạnh một thiết kế đặc trưng khác của thương hiệu Peter Do ẢNH: NVCC

Peter Do không còn là cái tên quá xa lạ với giới mộ điệu thời trang. Sinh ra và lớn lên tại Biên Hòa (Đồng Nai), anh chuyển đến Mỹ cùng gia đình từ năm 14 tuổi, vào học tại Học viện thời trang FIT ở New York. Tài năng của Peter Do đã đưa anh lên vị trí giám đốc sáng tạo của Helmut Lang. Đặc biệt, tại Tuần lễ thời trang New York, Peter Do đã mang cả niềm tự hào dân tộc lên sàn diễn khi lồng ghép tinh tế tiếng Việt và thơ của nhà thơ Ocean Vương vào bộ sưu tập xuân hè 2024.