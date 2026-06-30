  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

'Học lỏm' hội gen Z cách lên đồ công sở đẹp mỗi ngày

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
30/06/2026 16:00 GMT+7

Không gò bó trong những trang phục cứng nhắc, phong cách công sở của gen Z đang được yêu thích bởi sự trẻ trung. Chỉ với vài món đồ cơ bản, nàng hoàn toàn có thể biến mỗi ngày đi làm thành một ngày thật tự tin.

Nếu trước đây thời trang công sở thường gắn liền với những bộ đồ đơn điệu và an toàn, thì gen Z đã mang đến một làn gió mới với cách phối đồ linh hoạt, hiện đại và giàu tính ứng dụng. Không quá cầu kỳ, chỉ cần biết cách lựa chọn và kết hợp khéo léo, nàng đã có thể sở hữu diện mạo chỉn chu và cuốn hút.

'Học lỏm' hội gen Z cách lên đồ công sở đẹp mỗi ngày- Ảnh 1.

Bản phối giữa sơ mi organza và quần denim ống rộng mang đến định nghĩa mới về sự linh hoạt trong thời trang công sở. Sơ mi xuyên thấu mang sắc kem trang nhã khoác ngoài cùng áo thun ôm sát. Sự bay bổng được cân bằng cùng tinh thần hiện đại từ thiết kế quần denim ống rộng mang sắc xanh chàm sâu thẳm

Ảnh: Elise

'Học lỏm' hội gen Z cách lên đồ công sở đẹp mỗi ngày- Ảnh 2.

Sự kết hợp giữa sơ mi trắng dáng suông, áo tank top tối giản và quần cạp cao tạo nên một tổng thể cân bằng giữa tính ứng dụng và tinh thần hiện đại. Những đường cắt dứt khoát cùng bảng màu trung tính giúp thiết kế trở nên linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh

Ảnh: Elise

'Học lỏm' hội gen Z cách lên đồ công sở đẹp mỗi ngày- Ảnh 3.

Những đường nét gọn gàng, bảng màu tương phản đen trắng cùng phom quần ống rộng tạo nên tổng thể hiện đại và đầy khí chất. Thiết kế đề cao tính ứng dụng nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu, mang đến hình ảnh người phụ nữ thành thị tự tin, độc lập

Ảnh: Elise

'Học lỏm' hội gen Z cách lên đồ công sở đẹp mỗi ngày- Ảnh 4.

Nếu môi trường làm việc của bạn đề cao sự thoải mái, năng động thì đây là bản phối rất đáng để thử vì đã phá vỡ những quy tắc cứng nhắc của thời trang công sở truyền thống. Chỉ với một chiếc áo thun ba lỗ đen đơn giản nhưng được nâng tầm bằng chân váy bút chì kẻ sọc pinstripe thanh lịch và xẻ trước táo bạo

Ảnh: Elise

'Học lỏm' hội gen Z cách lên đồ công sở đẹp mỗi ngày- Ảnh 5.

Khám phá vẻ đẹp hiện đại và đầy cuốn hút trong set đồ này. Chiếc áo lụa màu xanh ngọc lam với chi tiết cổ xoắn độc đáo là điểm nhấn không thể bỏ qua. Kết hợp cùng chân váy đen dáng ôm cổ điển, bộ trang phục tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa nét trẻ trung và sang trọng

Ảnh: Elise

'Học lỏm' hội gen Z cách lên đồ công sở đẹp mỗi ngày- Ảnh 6.

Sự kết hợp giữa chiếc áo thun cổ tròn màu đỏ đậm sắc sảo và quần tây ống loe màu trắng tinh khôi tạo nên một bản giao hưởng màu sắc không bao giờ lỗi mốt. Phom dáng quần ống loe tinh tế giúp kéo dài đôi chân, trong khi sắc đỏ mang lại nguồn năng lượng tươi mới và sự tự tin

Ảnh: Elise

'Học lỏm' hội gen Z cách lên đồ công sở đẹp mỗi ngày- Ảnh 7.

Quý cô công sở gen Z không thể bỏ qua những set đồ điệu đà. Chiếc áo blouse màu be với phần cape xếp ly bay bổng và cổ nơ bướm lớn là một ví dụ điển hình. Sự mềm mại này được cân bằng tuyệt vời bởi quần ống rộng cạp cao màu nâu đất, tạo nên một phom dáng vừa kéo dài đôi chân vừa giữ được sự chuyên nghiệp

Ảnh: BOHEE

'Học lỏm' hội gen Z cách lên đồ công sở đẹp mỗi ngày- Ảnh 8.

Gợi ý một set đồ tối giản nhưng cực kỳ hút mắt dành cho những nàng cá tính. Sự kết hợp giữa blazer cộc tay mát mẻ cùng quần jeans dáng suông gấp gấu không chỉ giúp tôn dáng hiệu quả mà còn mang lại điểm nhấn trẻ trung, năng động

Ảnh: BOHEE

Học hỏi một chút từ hội gen Z sẽ giúp nàng làm mới tủ đồ, biến những set đồ quen thuộc trở nên thú vị hơn và luôn xuất hiện với diện mạo rạng rỡ. Đừng ngại thử nghiệm để tìm ra phong cách công sở phù hợp với chính mình nhé!

Công sở mặc gì đi làm mùa hè thời trang văn phòng Gen Z

Bài viết khác

Trang phục xếp ly ăn gian vóc dáng, mang lại vẻ ngoài cuốn hút

Trang phục xếp ly ăn gian vóc dáng, mang lại vẻ ngoài cuốn hút

Đắm mình trong vẻ đẹp lãng mạn của váy hoa ngày nắng hạ

Đắm mình trong vẻ đẹp lãng mạn của váy hoa ngày nắng hạ

Đón nắng vàng rực rỡ cùng những chiếc mũ cói

Đón nắng vàng rực rỡ cùng những chiếc mũ cói

Top 3 chất liệu 'giải nhiệt' mát lạnh phải có trong tủ đồ mùa hè

Top 3 chất liệu 'giải nhiệt' mát lạnh phải có trong tủ đồ mùa hè

Xoa dịu ánh nắng mùa hạ với những thiết kế màu xanh mát mắt

Xoa dịu ánh nắng mùa hạ với những thiết kế màu xanh mát mắt

Sức hút thầm lặng từ sự tối giản với sắc xanh lam

Sức hút thầm lặng từ sự tối giản với sắc xanh lam

Không chỉ xem giờ, đồng hồ là tuyên ngôn phong cách của bạn

Không chỉ xem giờ, đồng hồ là tuyên ngôn phong cách của bạn

Thanh lịch chuẩn 'sang trọng mà không phô trương' cùng những thiết kế linen tối giản

Thanh lịch chuẩn 'sang trọng mà không phô trương' cùng những thiết kế linen tối giản

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top