'Học lỏm' hội gen Z cách lên đồ công sở đẹp mỗi ngày

Nếu trước đây thời trang công sở thường gắn liền với những bộ đồ đơn điệu và an toàn, thì gen Z đã mang đến một làn gió mới với cách phối đồ linh hoạt, hiện đại và giàu tính ứng dụng. Không quá cầu kỳ, chỉ cần biết cách lựa chọn và kết hợp khéo léo, nàng đã có thể sở hữu diện mạo chỉn chu và cuốn hút.

Bản phối giữa sơ mi organza và quần denim ống rộng mang đến định nghĩa mới về sự linh hoạt trong thời trang công sở. Sơ mi xuyên thấu mang sắc kem trang nhã khoác ngoài cùng áo thun ôm sát. Sự bay bổng được cân bằng cùng tinh thần hiện đại từ thiết kế quần denim ống rộng mang sắc xanh chàm sâu thẳm Ảnh: Elise

Sự kết hợp giữa sơ mi trắng dáng suông, áo tank top tối giản và quần cạp cao tạo nên một tổng thể cân bằng giữa tính ứng dụng và tinh thần hiện đại. Những đường cắt dứt khoát cùng bảng màu trung tính giúp thiết kế trở nên linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh Ảnh: Elise

Những đường nét gọn gàng, bảng màu tương phản đen trắng cùng phom quần ống rộng tạo nên tổng thể hiện đại và đầy khí chất. Thiết kế đề cao tính ứng dụng nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu, mang đến hình ảnh người phụ nữ thành thị tự tin, độc lập Ảnh: Elise

Nếu môi trường làm việc của bạn đề cao sự thoải mái, năng động thì đây là bản phối rất đáng để thử vì đã phá vỡ những quy tắc cứng nhắc của thời trang công sở truyền thống. Chỉ với một chiếc áo thun ba lỗ đen đơn giản nhưng được nâng tầm bằng chân váy bút chì kẻ sọc pinstripe thanh lịch và xẻ trước táo bạo Ảnh: Elise

Khám phá vẻ đẹp hiện đại và đầy cuốn hút trong set đồ này. Chiếc áo lụa màu xanh ngọc lam với chi tiết cổ xoắn độc đáo là điểm nhấn không thể bỏ qua. Kết hợp cùng chân váy đen dáng ôm cổ điển, bộ trang phục tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa nét trẻ trung và sang trọng Ảnh: Elise

Sự kết hợp giữa chiếc áo thun cổ tròn màu đỏ đậm sắc sảo và quần tây ống loe màu trắng tinh khôi tạo nên một bản giao hưởng màu sắc không bao giờ lỗi mốt. Phom dáng quần ống loe tinh tế giúp kéo dài đôi chân, trong khi sắc đỏ mang lại nguồn năng lượng tươi mới và sự tự tin Ảnh: Elise

Quý cô công sở gen Z không thể bỏ qua những set đồ điệu đà. Chiếc áo blouse màu be với phần cape xếp ly bay bổng và cổ nơ bướm lớn là một ví dụ điển hình. Sự mềm mại này được cân bằng tuyệt vời bởi quần ống rộng cạp cao màu nâu đất, tạo nên một phom dáng vừa kéo dài đôi chân vừa giữ được sự chuyên nghiệp Ảnh: BOHEE

Gợi ý một set đồ tối giản nhưng cực kỳ hút mắt dành cho những nàng cá tính. Sự kết hợp giữa blazer cộc tay mát mẻ cùng quần jeans dáng suông gấp gấu không chỉ giúp tôn dáng hiệu quả mà còn mang lại điểm nhấn trẻ trung, năng động Ảnh: BOHEE

Học hỏi một chút từ hội gen Z sẽ giúp nàng làm mới tủ đồ, biến những set đồ quen thuộc trở nên thú vị hơn và luôn xuất hiện với diện mạo rạng rỡ. Đừng ngại thử nghiệm để tìm ra phong cách công sở phù hợp với chính mình nhé!