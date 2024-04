Kể chuyện sử xưa trên khăn lụa hè

Những chiếc khăn hè in họa tiết cổ loan, phượng, tùng, cúc, trúc mai hay những chiếc khăn in hoa văn mô phỏng thiên nhiên hoặc phong cách baroque không còn là mới mẻ dù vẫn luôn thịnh hành. Phổ biến gần đây chính là những câu chuyện văn hóa, dân gian trên các vuông khăn lụa. Lạ lẫm và đầy sức sống, những vuông khăn kể câu chuyện về Thái hậu Dương Vân Nga, Ngọc Hân công chúa, An Tư công chúa, nữ sĩ Hồ Xuân Hương, nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, Mẹ Âu Cơ… khiến không chỉ người ngắm thấy cuốn hút, muốn khám phá, "lắng nghe" lời kể từ vuông khăn mà còn khiến chính người "diện" cảm thấy tự hào và phấn khích.



Khăn kể nữ sĩ Hồ Xuân Hương - “Bà chúa thơ Nôm” của Việt Nam, người phụ nữ duy nhất của Việt Nam được UNESCO phong tặng danh hiệu “danh nhân văn hóa thế giới” LA'ARTISAN

Khăn "An Tư công chúa" gợi nhớ về một giai đoạn lịch sử hùng tráng thời nhà Trần - một trong những triều đại vinh quang nhất lịch sử Đại Việt xưa LA'ARTISAN

Nam Phương Hoàng hậu - hoàng hậu cuối cùng của chế độ quân chủ tại Việt Nam, người có tư tưởng canh tân, tinh tấn và yêu nước sâu sắc được "kể" trên khăn LA'ARTISAN

Chia sẻ với phóng viên, chị Phan Lan Anh (Co-founder La'Artisant) nói: "Thực tế điều mà chúng tôi cũng như nhiều nhà thiết kế trẻ khác theo đuổi và nỗ lực không đơn thuần là đưa họa tiết dân gian vào thời trang mang đến vẻ đẹp cổ điển, khác lạ. Trong khuôn khổ, nỗ lực lớn nhất của chúng tôi chính là kể chuyện (chuyện về văn hóa, về lịch sử, về di sản, về con người và thiên nhiên). Thông qua các sản phẩm ứng dụng người dùng thời trang hiểu hơn về lịch sử, các nhân vật liên quan và cả các câu chuyện dân gian".



Bà Đoàn Thị Điểm hiệu là Hồng Hà nữ sĩ nổi tiếng của dân tộc được thể hiện trên khăn LA'ARTISAN

Chiếc khăn chuyện tình sử Nguyễn Huệ - Ngọc Hân và cách phối LA'ARTISAN

Khăn kể chuyện Sương Nguyệt Anh (Nguyễn Thị Khuê), con gái nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu, là nữ chủ bút đầu tiên lịch sử báo chí Việt và cũng là một trong những thi sĩ đã được Google Doodles vinh danh trên giao diện Google Việt Nam LA'ARTISAN

"Thời trang của những năm về trước là thẩm mỹ đẹp, dáng vẻ sành điệu và sang chảnh, đắt tiền. Những năm gần đây lại khác, người ta hướng đến giá trị tự nhiên, bền vững và đặc biệt là văn hóa dân tộc. Chủ điểm là thế hệ gen Z, gen X - vốn được tiếp xúc với nhiều thương hiệu và sản phẩm quốc tế. Họ được thụ - cảm các cách thể hiện sáng tạo trên sản phẩm thời trang. Từ đó hình thành tư duy thẩm mỹ thời trang khác với các thế hệ trước. Nhìn lại Việt Nam, một đất nước ngàn năm văn hiến với vô vàn những giá trị, di tích, hiền tài... có rất nhiều chất liệu để kể song lại chưa được biết đến rộng rãi. Thời trang là một trong những ngành hàng phát triển với các xu hướng cập nhật thay đổi liên tục. Bởi vậy, chính nó chứ không phải cái gì khác sẽ là cánh cửa mở ra cơ hội để dễ dàng lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc, tiếp cận với số đông đại chúng…", Phan Lan Anh nói tiếp.

Chiếc khăn kể "Hương sắc truyện Kiều" LA'ARTISAN

Khăn "An Tư công chúa" mang cảm hứng cổ điển đến trang phục công sở hiện đại LA'ARTISAN

1.001 kiểu thời trang và phong cách được phối với khăn lụa, tạo nên tính thời trang và hiện đại cho một loại phụ kiện mang đậm cảm hứng cổ LA'ARTISAN

Không xuất hiện ào ạt trên thị trường, không tạo thành những trào lưu nóng bỏng song những kiểu khăn lụa hè kể chuyện lịch sử, dân gian đang ngày càng nhiều, nổi bật lên và mạnh mẽ, có vị trí riêng trên thị trường thời trang và đặc biệt là trong lòng các tín đồ yêu văn hóa thời trang.