Khám phá đảo Bình Hưng - hòn ngọc quý ở Khánh Hòa

Hãy cùng khám phá và trải nghiệm những điểm đến hấp dẫn trên hòn đảo Bình Hưng xinh đẹp này.

Bãi Kinh: Vẻ đẹp hoang sơ

Bãi Kinh, tọa lạc tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, cách đảo Bình Hưng không xa, đây là một trong những bãi biển nổi bật với vẻ đẹp yên bình và hấp dẫn. Bãi biển này thu hút du khách với làn nước trong xanh và bãi cát trắng mịn, tạo nên khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời. Bãi Kinh là nơi lý tưởng cho những hoạt động như bơi lội, lặn ngắm san hô, hoặc thư giãn dưới ánh nắng mặt trời. Đây cũng là điểm đến hoàn hảo cho những ai tìm kiếm sự yên tĩnh và muốn thưởng thức vẻ đẹp hoang sơ của biển cả.

Ngày nay dù du khách lên đảo khá đông và nhiều dịch vụ mở ra nhưng Bãi Kinh vẫn còn đẹp và rất quyến rũ Pixabay

Vịnh Đá Dách: Khám phá thiên nhiên



Vịnh Đá Dách, một trong những điểm đến nổi bật ở đảo Bình Hưng, mang đến trải nghiệm khám phá thiên nhiên độc đáo và kỳ vĩ. Nổi tiếng với những tảng đá lớn tự nhiên tạo nên cảnh quan hùng vĩ, vịnh Đá Dách là điểm đến lý tưởng cho những người yêu thích nhiếp ảnh và khám phá. Đặc biệt, nơi đây còn thu hút du khách bởi sự kết hợp hài hòa giữa biển xanh, bãi cát và những tảng đá với hình thù độc đáo, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ và bình yên.

Vẻ đẹp kỳ vĩ của vịnh Đá Dách Pixabay

Bãi Đá Trứng: Điểm check-in nổi tiếng



Bãi Đá Trứng, một trong những điểm tham quan độc đáo tại đảo Bình Hưng, thu hút du khách bởi những tảng đá có hình dạng giống như những quả trứng khổng lồ. Đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá và chụp ảnh, với khung cảnh tự nhiên độc đáo giữa biển cả mênh mông. Bãi Đá Trứng không chỉ mang đến cảm giác thú vị khi khám phá những tảng đá kỳ lạ này mà còn là nơi lý tưởng để thưởng thức vẻ đẹp hoang sơ và yên bình của biển.

Những tảng đá hình tròn tại Bãi Đá Trứng FB ThamTrangDaoBinhHung

Hải đăng Hòn Chút: Tầm nhìn tuyệt vời



Hải đăng Hòn Chút, tọa lạc trên đảo Bình Hưng, là một điểm đến mang vẻ đẹp yên bình và hùng vĩ. Đứng sừng sững trên đỉnh cao, hải đăng này không chỉ là biểu tượng dẫn lối cho những con thuyền mà còn là điểm ngắm cảnh tuyệt vời cho du khách. Từ đỉnh hải đăng, bạn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh đảo Bình Hưng cùng với vẻ đẹp kỳ vĩ của biển xanh mênh mông. Hành trình leo lên hải đăng Hòn Chút cũng là trải nghiệm thú vị, mang đến cảm giác phiêu lưu và khám phá.

Hải đăng Hòn Chút nhìn từ xa Envato

Bãi Me: Thư giãn và nghỉ ngơi



Bãi Me, một trong những bãi biển đẹp và yên bình trên đảo Bình Hưng, thu hút du khách bởi khung cảnh thiên nhiên thơ mộng. Bãi biển này nổi tiếng với hàng cây me xanh mát dọc theo bờ biển, tạo nên bóng râm mát mẻ, lý tưởng cho những buổi picnic hay chỉ đơn giản là thư giãn dưới bóng cây. Làn nước biển trong vắt và bãi cát trắng mịn tại Bãi Me là điểm dừng chân hoàn hảo để tận hưởng không khí biển trong lành và tách biệt khỏi sự ồn ào của cuộc sống thường nhật.

Làn nước xanh trong lành và mát mẻ tại Bãi Me Envato

Sau mỗi chuyến đi khám phá đảo Bình Hưng, hình ảnh của những bãi cát trắng, làn nước biển trong vắt và những khung cảnh yên bình sẽ còn đọng lại lâu trong tâm trí. Đảo Bình Hưng không chỉ là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích sự yên tĩnh và vẻ đẹp tự nhiên mà còn là nơi tạo nên những kỷ niệm khó quên, mời gọi du khách quay trở lại khám phá và tận hưởng.



