Khi sự tối giản tạo vẻ ngoài sang trọng, tôn lên phong cách cổ điển

Giữa những xu hướng liên tục đổi thay, bảng màu và phụ kiện tối giản lại trở thành lựa chọn bền vững để tôn lên vẻ đẹp sang trọng và phong cách cổ điển.
Không phô trương, không cầu kỳ sắc màu, phong cách cổ điển tôn vinh sự tiết chế trong đường nét, chất liệu và bảng màu, từ đó tạo nên vẻ đẹp sang trọng vượt thời gian.
Áo dạ tweed mang nét đẹp cổ điển
Chiếc áo dạ tweed màu đen trầm điểm xuyết những sợi ánh nhẹ li ti. Thiết kế phom đứng, phần vai hơi rộng, điểm nhấn viền trắng đan chéo ở túi và thân áo tạo sự tương phản vừa đủ. Khi phối cùng sơ mi trắng cổ điển sơ vin gọn gàng và chân váy da màu đỏ rượu vang, set đồ mang lại cảm giác trí thức và cuốn hút, hoàn hảo cho những buổi gặp gỡ trang trọng.
Áo blazer nâu tối giản
Họa tiết kẻ ca rô tạo điểm nhấn cho phong cách sang trọng