  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Khi sự tối giản tạo vẻ ngoài sang trọng, tôn lên phong cách cổ điển

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
25/01/2026 10:00 GMT+7

Giữa những xu hướng liên tục đổi thay, bảng màu và phụ kiện tối giản lại trở thành lựa chọn bền vững để tôn lên vẻ đẹp sang trọng và phong cách cổ điển.

Không phô trương, không cầu kỳ sắc màu, phong cách cổ điển tôn vinh sự tiết chế trong đường nét, chất liệu và bảng màu, từ đó tạo nên vẻ đẹp sang trọng vượt thời gian.

Áo dạ tweed mang nét đẹp cổ điển

Khi sự tối giản tạo vẻ ngoài sang trọng, tôn lên phong cách cổ điển- Ảnh 1.

Phong cách cổ điển gây ấn tượng mạnh bởi việc ưu ái các chất liệu vải đứng phom như dạ, tweed hay da

ẢNH: @HERADG

Chiếc áo dạ tweed màu đen trầm điểm xuyết những sợi ánh nhẹ li ti. Thiết kế phom đứng, phần vai hơi rộng, điểm nhấn viền trắng đan chéo ở túi và thân áo tạo sự tương phản vừa đủ. Khi phối cùng sơ mi trắng cổ điển sơ vin gọn gàng và chân váy da màu đỏ rượu vang, set đồ mang lại cảm giác trí thức và cuốn hút, hoàn hảo cho những buổi gặp gỡ trang trọng.

Khi sự tối giản tạo vẻ ngoài sang trọng, tôn lên phong cách cổ điển- Ảnh 2.

Không quá rực rỡ, sắc đỏ trầm trên nền chất liệu tweed tinh xảo, đường viền trắng thanh mảnh kết hợp hàng khuy ngọc trai tròn gợi cảm giác quý phái mà không phô trương. Khi diện cùng chân váy đồng màu, đôi tất ren trắng tinh tế và giày tối giản, bộ trang phục tôn dáng thanh lịch, giúp người mặc nổi bật một cách chừng mực trong các buổi tiệc hay sự kiện trang trọng

ẢNH: JM DRESS DESIGN

Áo blazer nâu tối giản 

Khi sự tối giản tạo vẻ ngoài sang trọng, tôn lên phong cách cổ điển- Ảnh 3.

Áo blazer nâu trầm luôn là lựa chọn kinh điển cho những ai theo đuổi phong cách tối giản mà vẫn cổ điển. Thiết kế phom lửng hiện đại với ve áo sắc sảo, hàng khuy ánh kim nổi bật trên nền vải mịn, kết hợp chi tiết cổ tay được xử lý tinh tế, góp phần làm nổi bật chiều sâu cho người mặc. Khi khoác hờ áo blazer cùng váy liền thân đồng tông và thắt lưng bản lớn khéo léo tôn lên nét mềm mại rất riêng

ẢNH: K&K FASHION

Khi sự tối giản tạo vẻ ngoài sang trọng, tôn lên phong cách cổ điển- Ảnh 4.

Chiếc áo khoác cổ bẻ màu nâu gỗ mang phom dáng cứng cáp, túi nắp bản lớn cùng hàng khuy được xử lý tỉ mỉ gợi lên tinh thần cổ điển pha lẫn hơi thở đương đại. Khi kết hợp cùng chân váy dài đồng tông và áo ôm màu trung tính bên trong, bộ trang phục trở nên sang trọng, tôn lên vẻ kiêu kỳ và phong thái chuyên nghiệp

ẢNH: @LEMIA

Họa tiết kẻ ca rô tạo điểm nhấn cho phong cách sang trọng 

Khi sự tối giản tạo vẻ ngoài sang trọng, tôn lên phong cách cổ điển- Ảnh 5.

Trong bảng màu trầm lắng, họa tiết kẻ ca rô xuất hiện như một điểm nhấn giàu tính biểu cảm. Chiếc váy dài với những ô vuông nhỏ dệt tỉ mỉ trên nền nâu trầm tạo nên chiều sâu thị giác. Thiết kế cổ vuông phối ve áo đồng điệu, tay áo bồng nhẹ giúp cân bằng giữa nét nữ tính và sự nghiêm chỉnh

ẢNH: @LAMIA

Khi sự tối giản tạo vẻ ngoài sang trọng, tôn lên phong cách cổ điển- Ảnh 6.

Với những ai yêu sự dịu dàng nhưng vẫn muốn giữ tinh thần cổ điển, chân váy dài họa tiết kẻ ca rô xếp tầng là lựa chọn lý tưởng. Các lớp vải được xếp khéo léo tạo độ xòe tự nhiên, chuyển động uyển chuyển theo từng bước chân. Những đường kẻ mảnh trên nền vải tối mang lại cảm giác hoài cổ. Chỉ cần phối cùng áo len trắng kem ôm nhẹ và tất cao cổ là hoàn thiện bản phối đầy nhẹ nhàng giữa mùa thu

ẢNH: @_TRINHHAVI_

Giày loafer hoàn thiện phong cách cổ điển 

Khi sự tối giản tạo vẻ ngoài sang trọng, tôn lên phong cách cổ điển- Ảnh 7.

Không thể thiếu trong phong cách cổ điển chính là những đôi giày loafer mang vẻ đẹp vượt thời gian. Giày da đen bóng với đế cứng cáp, khi kết hợp cùng tất cao cổ trắng và chân váy xếp ly ngắn, đôi giày giúp kéo dài đôi chân, mang lại vẻ ngoài trẻ trung nhưng vẫn rất thanh lịch

ẢNH: @THIEUBAOTRANG

Khi sự tối giản tạo vẻ ngoài sang trọng, tôn lên phong cách cổ điển- Ảnh 8.

Đôi giày loafer da lộn nâu nhạt nhã nhặn tôn đôi chân dài thon gọn và tạo điểm nhấn sang trọng. Đường khâu tinh tế cùng khóa kim loại ánh vàng mang vẻ quyền quý, thể hiện gu thẩm mỹ độc đáo. Phối với áo phông trung tính và chân váy xếp ly ngắn, set đồ vừa trẻ trung, vừa phảng phất hơi thở tri thức cổ điển

ẢNH: @QUYNHOABUII

 

cổ điển áo dạ tweed phong cách cổ điển Phong cách tối giản

Bài viết khác

Áo len mặc ngoài váy, diện lúc nào cũng đẹp, dịu dàng mà lại ấm áp

Áo len mặc ngoài váy, diện lúc nào cũng đẹp, dịu dàng mà lại ấm áp

Áo sơ mi phối quần dáng suông chuẩn phong cách hiện đại

Áo sơ mi phối quần dáng suông chuẩn phong cách hiện đại

Quần shorts góp mặt trong tủ đồ của nàng yêu sự thoải mái

Quần shorts góp mặt trong tủ đồ của nàng yêu sự thoải mái

Quần nhung trầm ấm, 'chìa khóa' cho vẻ ngoài sang trọng thầm lặng

Quần nhung trầm ấm, 'chìa khóa' cho vẻ ngoài sang trọng thầm lặng

Áo khoác da mang theo tinh thần tự do trong từng bản phối

Áo khoác da mang theo tinh thần tự do trong từng bản phối

Khai mở nét thanh lịch, tôn dáng tuyệt đối với quần palazzo

Khai mở nét thanh lịch, tôn dáng tuyệt đối với quần palazzo

Sắc hồng, sắc đỏ mang cảm hứng tươi mới cho ngày xuân sang

Sắc hồng, sắc đỏ mang cảm hứng tươi mới cho ngày xuân sang

Áo sơ mi trắng ngoại cỡ định hình lại vẻ thanh lịch

Áo sơ mi trắng ngoại cỡ định hình lại vẻ thanh lịch

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top