Khi sự tối giản tạo vẻ ngoài sang trọng, tôn lên phong cách cổ điển

Không phô trương, không cầu kỳ sắc màu, phong cách cổ điển tôn vinh sự tiết chế trong đường nét, chất liệu và bảng màu, từ đó tạo nên vẻ đẹp sang trọng vượt thời gian.

Áo dạ tweed mang nét đẹp cổ điển

Phong cách cổ điển gây ấn tượng mạnh bởi việc ưu ái các chất liệu vải đứng phom như dạ, tweed hay da ẢNH: @HERADG

Chiếc áo dạ tweed màu đen trầm điểm xuyết những sợi ánh nhẹ li ti. Thiết kế phom đứng, phần vai hơi rộng, điểm nhấn viền trắng đan chéo ở túi và thân áo tạo sự tương phản vừa đủ. Khi phối cùng sơ mi trắng cổ điển sơ vin gọn gàng và chân váy da màu đỏ rượu vang, set đồ mang lại cảm giác trí thức và cuốn hút, hoàn hảo cho những buổi gặp gỡ trang trọng.

Không quá rực rỡ, sắc đỏ trầm trên nền chất liệu tweed tinh xảo, đường viền trắng thanh mảnh kết hợp hàng khuy ngọc trai tròn gợi cảm giác quý phái mà không phô trương. Khi diện cùng chân váy đồng màu, đôi tất ren trắng tinh tế và giày tối giản, bộ trang phục tôn dáng thanh lịch, giúp người mặc nổi bật một cách chừng mực trong các buổi tiệc hay sự kiện trang trọng ẢNH: JM DRESS DESIGN

Áo blazer nâu tối giản

Áo blazer nâu trầm luôn là lựa chọn kinh điển cho những ai theo đuổi phong cách tối giản mà vẫn cổ điển. Thiết kế phom lửng hiện đại với ve áo sắc sảo, hàng khuy ánh kim nổi bật trên nền vải mịn, kết hợp chi tiết cổ tay được xử lý tinh tế, góp phần làm nổi bật chiều sâu cho người mặc. Khi khoác hờ áo blazer cùng váy liền thân đồng tông và thắt lưng bản lớn khéo léo tôn lên nét mềm mại rất riêng ẢNH: K&K FASHION

Chiếc áo khoác cổ bẻ màu nâu gỗ mang phom dáng cứng cáp, túi nắp bản lớn cùng hàng khuy được xử lý tỉ mỉ gợi lên tinh thần cổ điển pha lẫn hơi thở đương đại. Khi kết hợp cùng chân váy dài đồng tông và áo ôm màu trung tính bên trong, bộ trang phục trở nên sang trọng, tôn lên vẻ kiêu kỳ và phong thái chuyên nghiệp ẢNH: @LEMIA

Họa tiết kẻ ca rô tạo điểm nhấn cho phong cách sang trọng

Trong bảng màu trầm lắng, họa tiết kẻ ca rô xuất hiện như một điểm nhấn giàu tính biểu cảm. Chiếc váy dài với những ô vuông nhỏ dệt tỉ mỉ trên nền nâu trầm tạo nên chiều sâu thị giác. Thiết kế cổ vuông phối ve áo đồng điệu, tay áo bồng nhẹ giúp cân bằng giữa nét nữ tính và sự nghiêm chỉnh ẢNH: @LAMIA

Với những ai yêu sự dịu dàng nhưng vẫn muốn giữ tinh thần cổ điển, chân váy dài họa tiết kẻ ca rô xếp tầng là lựa chọn lý tưởng. Các lớp vải được xếp khéo léo tạo độ xòe tự nhiên, chuyển động uyển chuyển theo từng bước chân. Những đường kẻ mảnh trên nền vải tối mang lại cảm giác hoài cổ. Chỉ cần phối cùng áo len trắng kem ôm nhẹ và tất cao cổ là hoàn thiện bản phối đầy nhẹ nhàng giữa mùa thu ẢNH: @_TRINHHAVI_

Giày loafer hoàn thiện phong cách cổ điển

Không thể thiếu trong phong cách cổ điển chính là những đôi giày loafer mang vẻ đẹp vượt thời gian. Giày da đen bóng với đế cứng cáp, khi kết hợp cùng tất cao cổ trắng và chân váy xếp ly ngắn, đôi giày giúp kéo dài đôi chân, mang lại vẻ ngoài trẻ trung nhưng vẫn rất thanh lịch ẢNH: @THIEUBAOTRANG