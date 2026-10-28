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Khi váy phối hai tông màu 'phủ sóng' đường phố

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
28/10/2026 18:00 GMT+7

Sự kết hợp ăn ý giữa hai tông màu tương phản trên cùng một thiết kế váy đang tạo nên làn sóng thời trang đầy cuốn hút.

Xu hướng thời trang phối màu color-blocking hay kết hợp hai tông màu sắc độ đối lập trên cùng một phom dáng đầm đang quay trở lại mạnh mẽ và "chiếm sóng" trên khắp các con phố lẫn sự kiện. Không dừng lại ở những gam màu cơ bản, các nhà mốt đã khéo léo đan cài sự tương phản giữa chất liệu, họa tiết và màu sắc để tạo nên hiệu ứng thị giác thon gọn, kéo dài đôi chân và mang lại vẻ quyến rũ không thể rời mắt.

Bảng màu đen và trắng khi sánh đôi cùng nhau luôn mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa nét cổ điển sang trọng và tinh thần hiện đại. Kỹ thuật đặt mảng màu thông minh ở ngực hay vòng eo giúp phái đẹp khoe trọn vóc dáng thanh thoát mà vẫn giữ trọn sự tinh tế.

Khi váy phối hai tông màu 'phủ sóng' đường phố- Ảnh 1.

Đầm cúp ngực dài ôm sát vóc dáng với chất liệu dệt thô màu kem chủ đạo, được nhấn nhá tinh tế bằng phần viền cúp ngực sắc đen và chiếc nơ nhỏ xinh ở eo

ẢNH: @N27.CORNER

Khi váy phối hai tông màu 'phủ sóng' đường phố- Ảnh 2.

Sự kết hợp giữa phần ngực áo dệt màu đen phối dây đeo cổ yếm và tà váy lụa trắng suông dài tạo nên cấu trúc tương phản độc đáo. Chi tiết bông hoa nổi tone trắng ngay trước ngực là điểm nhấn kiêu kỳ giúp nâng tầm khí chất người mặc

ẢNH: @N27.CORNER

Khi váy phối hai tông màu 'phủ sóng' đường phố- Ảnh 3.

Phối cùng một chiếc áo khoác lông vũ cùng tông với một trong hai sắc màu của váy tạo sự liền mạch đầy quý phái

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Bên cạnh sự kiêu kỳ của cặp màu đen - trắng, xu hướng phối hai tông màu mùa này còn gọi tên các thiết kế đầm phối mảng pastel nhã nhặn hay họa tiết hoa nhí nữ tính. Sự chuyển màu mềm mại mang lại cảm giác dịu mát và thơ mộng cho diện mạo dạo phố của quý cô.

Khi váy phối hai tông màu 'phủ sóng' đường phố- Ảnh 4.

Đầm ngắn tay bồng với phom xòe layer nhiều lớp mang họa tiết hoa nhí cổ điển, kết hợp cùng phần corset ôm sát màu hồng thạch anh tạo nên cấu trúc phân tầng màu sắc cực kỳ ấn tượng

ẢNH: @SISSY.NATION

Đầm dáng dài hai lớp với lớp váy ngoài xuyên thấu màu xanh baby blue phối cùng chi tiết nơ voan màu kem ngọt ngào trước ngực mang đến vẻ ngoài trong trẻo, tựa như một nàng thơ mùa thu. 

Khi váy phối hai tông màu 'phủ sóng' đường phố- Ảnh 5.

Bạn nên chọn mang theo một chiếc túi xách mini sắc đen hoặc giày sandal tương phản với sắc pastel của trang phục để tạo sự cân bằng màu sắc hoàn hảo

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Khi váy phối hai tông màu 'phủ sóng' đường phố- Ảnh 6.

Phom dáng cúp ngực chiết eo màu đen quyến rũ cùng phần chân váy pha sắc xanh ấn tượng, tôn lên tỷ lệ cơ thể chuẩn mực "đồng hồ cát"

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Khi váy phối hai tông màu 'phủ sóng' đường phố- Ảnh 7.

Sắc hồng thạch anh kết hợp hoa nhí cổ điển là sự lựa chọn hoàn hảo để tôn lên làn da sáng mịn. Sự xuất hiện của các dải màu pastel giúp tổng thể trang phục trở nên trẻ trung, ngập tràn sức sống mùa mới

ẢNH: @SISSY.NATION

 

hai tông màu cổ điển sang trọng màu kem Màu đen váy lụa trắng đen - trắng

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