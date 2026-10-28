Khi váy phối hai tông màu 'phủ sóng' đường phố

Sự kết hợp ăn ý giữa hai tông màu tương phản trên cùng một thiết kế váy đang tạo nên làn sóng thời trang đầy cuốn hút.
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Xu hướng thời trang phối màu color-blocking hay kết hợp hai tông màu sắc độ đối lập trên cùng một phom dáng đầm đang quay trở lại mạnh mẽ và "chiếm sóng" trên khắp các con phố lẫn sự kiện. Không dừng lại ở những gam màu cơ bản, các nhà mốt đã khéo léo đan cài sự tương phản giữa chất liệu, họa tiết và màu sắc để tạo nên hiệu ứng thị giác thon gọn, kéo dài đôi chân và mang lại vẻ quyến rũ không thể rời mắt.
Bảng màu đen và trắng khi sánh đôi cùng nhau luôn mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa nét cổ điển sang trọng và tinh thần hiện đại. Kỹ thuật đặt mảng màu thông minh ở ngực hay vòng eo giúp phái đẹp khoe trọn vóc dáng thanh thoát mà vẫn giữ trọn sự tinh tế.
Bên cạnh sự kiêu kỳ của cặp màu đen - trắng, xu hướng phối hai tông màu mùa này còn gọi tên các thiết kế đầm phối mảng pastel nhã nhặn hay họa tiết hoa nhí nữ tính. Sự chuyển màu mềm mại mang lại cảm giác dịu mát và thơ mộng cho diện mạo dạo phố của quý cô.
Đầm dáng dài hai lớp với lớp váy ngoài xuyên thấu màu xanh baby blue phối cùng chi tiết nơ voan màu kem ngọt ngào trước ngực mang đến vẻ ngoài trong trẻo, tựa như một nàng thơ mùa thu.