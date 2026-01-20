  • An Giang
Thời trang 24/7

Lên đồ dự tiệc những ngày cuối năm đẹp xuất sắc, thu hút mọi ánh nhìn

Kim Ngọc
Kim Ngọc
20/01/2026 08:00 GMT+7

Không quá cầu kỳ nhưng vẫn nổi bật, chiều chuộng cả sở thích diện đầm dự tiệc đơn sắc lẫn các bản phối dạo phố họa tiết độc đáo mang dấu ấn của năm con ngựa Bính Ngọ 2026, bộ sưu tập 'Tết 2026' của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa hiện thực hóa những ý tưởng lên đồ dự tiệc đẹp xuất sắc, thu hút mọi ánh nhìn.

Mỗi quý cô đều có thể tự mình khởi đầu năm mới 2026 theo cách đầy hứng khởi và tràn đầy năng lượng qua những thiết kế đầm dự tiệc, đầm cocktail màu nổi đẹp rực rỡ, từ đỏ cờ đến đỏ rượu vang, từ vàng neon đến sắc xanh ngọc bích hay các thiết kế in họa tiết ngựa cho năm Bính Ngọ.

Lên đồ dự tiệc những ngày cuối năm đẹp xuất sắc, thu hút mọi ánh nhìn- Ảnh 1.

Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy khoe nhan sắc rạng rỡ trong các thiết kế từ BST Tết 2026

ẢNH: LÊ THIỆN VIỄN

Bộ sưu tập Tết 2026 của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa tràn ngập các gam màu rực rỡ lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của thiên nhiên, khi cỏ cây hoa lá được soi chiếu dưới ánh nắng mùa xuân dịu dàng. Điểm mới đáng chú ý từ BST này chính là các bản in họa tiết độc bản. Họa tiết ngựa - biểu tượng của sự bền bỉ, kiên định và thăng tiến vượt bậc được NTK thiết kế riêng cho năm Bính Ngọ 2026.

Với kỹ thuật dựng phom tỉ mỉ, các thiết kế chú trọng tối đa vào tính ứng dụng và sự hoàn hảo trong từng đường cắt cũng như tạo hình, giúp người mặc không chỉ tỏa sáng mà còn cảm thấy thoải mái trong mọi khoảnh khắc du xuân.

Lên đồ dự tiệc những ngày cuối năm đẹp xuất sắc, thu hút mọi ánh nhìn- Ảnh 2.

Trên nền chất liệu lụa, chiffon và crepe, hình ảnh những chú ngựa được cách điệu mềm mại, ẩn hiện nghệ thuật giữa vườn hoa xuân rực rỡ tạo nên một tổng thể vừa truyền thống vừa mang hơi hướng đương đại

ẢNH: LE THANH HOA

Lên đồ dự tiệc những ngày cuối năm đẹp xuất sắc, thu hút mọi ánh nhìn- Ảnh 3.

Đầm trễ vai mang sắc vàng rực rỡ, cấu trúc xếp tầng thông minh khéo che nhược điểm mà vẫn tạo nên dáng đi uyển chuyển, mượt mà

ẢNH: LÊ THIỆN VIỄN

Lên đồ dự tiệc đơn giản mà vẫn 'chất' với gam màu vàng

Màu vàng mù tạt, vàng neon hay vàng chanh vốn dĩ luôn là tông màu bị kén chọn do quá nổi bật. Với gam màu này, nhà mốt khéo léo đưa ra ý tưởng với trang phục có phom dáng tối giản - đầm trễ vai xếp tầng, đầm peplum phối vải tuyn layer khoe khéo bờ vai gợi cảm.

Lên đồ dự tiệc những ngày cuối năm đẹp xuất sắc, thu hút mọi ánh nhìn- Ảnh 4.

Sắc vàng tươi tắn và rạng rỡ giúp người mặc thu hút mọi ánh nhìn, dễ dàng trở thành tâm điểm của mọi bữa tiệc cuối năm

ẢNH: LÊ THIỆN VIỄN

Lên đồ dự tiệc những ngày cuối năm đẹp xuất sắc, thu hút mọi ánh nhìn- Ảnh 5.

Dấu ấn thủ công đậm nét được thể hiện qua chi tiết đính kết rải rác trên phần cổ vuông của thiết kế váy cocktail. Tinh giản mà vẫn cuốn hút, hiện đại trong vẻ đẹp rạng ngời chính là bí mật làm nên các bản phối dự tiệc đẹp xuất sắc mùa này

ẢNH: LÊ THIỆN VIỄN

Đầm dự tiệc, váy cocktai màu đỏ

Sắc đỏ kiêu sa, quyến rũ đi cùng sự may mắn hiện diện trên những sắc thái khác nhau. Sắc đỏ cờ, đỏ rượu, đỏ thẫm, đỏ ruby... biến ảo kỳ diệu theo đặc trưng của chất liệu. Mỗi thiết kế lại khai thác những lợi thế hình thể khác nhau và để nàng có thể trải nghiệm thật nhiều.

Lên đồ dự tiệc những ngày cuối năm đẹp xuất sắc, thu hút mọi ánh nhìn- Ảnh 6.
Lên đồ dự tiệc những ngày cuối năm đẹp xuất sắc, thu hút mọi ánh nhìn- Ảnh 7.

Đầm cocktail, đầm tiệc dáng ngắn linh hoạt và năng động, thuận tiện cho các buổi tiệc ngoài trời, gala cuối năm.... Mỗi chất vải và chi tiết điểm nhấn trên trang phục đều góp phần tạo nên dấu ấn riêng của nàng 

ẢNH: LÊ THIỆN VIỄN

Lên đồ dự tiệc những ngày cuối năm đẹp xuất sắc, thu hút mọi ánh nhìn- Ảnh 8.

Từ buổi chiều dạo phố đến các buổi tiệc trà chiều, dự tiệc nhẹ hay gặp gỡ dịp cuối năm, đầm lệch vai họa tiết ngựa đều trở thành lựa chọn thông minh và đắt giá

ẢNH: LE THANH HOA

Lên đồ dự tiệc những ngày cuối năm đẹp xuất sắc, thu hút mọi ánh nhìn- Ảnh 9.
Lên đồ dự tiệc những ngày cuối năm đẹp xuất sắc, thu hút mọi ánh nhìn- Ảnh 10.

Trang phục họa tiết mang đến hơi thở mới cho tủ đồ dự tiệc mùa này, khi mỗi bản in đều là một bức tranh nghệ thuật hoàn hảo. Tính thẩm mỹ, ý nghĩa trừu tượng, màu sắc và phom dáng cổ điển hòa quyện trên từng trang phục và mang đến hiệu quả tôn dáng tối đa

ẢNH: LE THANH HOA

Lên đồ dự tiệc những ngày cuối năm đẹp xuất sắc, thu hút mọi ánh nhìn- Ảnh 11.

Organza, lụa, chiffon... những chất liệu mềm mại, nổi tiếng với vẻ đẹp sang trọng giàu nữ tính được khéo léo "tô màu". Thiết kế màu loang không chỉ gây ấn tượng với sắc xanh ngọc bích mà còn độc đáo với kết cấu xếp ly đi cùng sự chuyển động uyển chuyển của các mảng màu sáng - tối, đậm - nhạt đầy tinh tế

ẢNH: LE THANH HOA

