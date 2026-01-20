Lên đồ dự tiệc những ngày cuối năm đẹp xuất sắc, thu hút mọi ánh nhìn

Mỗi quý cô đều có thể tự mình khởi đầu năm mới 2026 theo cách đầy hứng khởi và tràn đầy năng lượng qua những thiết kế đầm dự tiệc, đầm cocktail màu nổi đẹp rực rỡ, từ đỏ cờ đến đỏ rượu vang, từ vàng neon đến sắc xanh ngọc bích hay các thiết kế in họa tiết ngựa cho năm Bính Ngọ.
Bộ sưu tập Tết 2026 của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa tràn ngập các gam màu rực rỡ lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của thiên nhiên, khi cỏ cây hoa lá được soi chiếu dưới ánh nắng mùa xuân dịu dàng. Điểm mới đáng chú ý từ BST này chính là các bản in họa tiết độc bản. Họa tiết ngựa - biểu tượng của sự bền bỉ, kiên định và thăng tiến vượt bậc được NTK thiết kế riêng cho năm Bính Ngọ 2026.
Với kỹ thuật dựng phom tỉ mỉ, các thiết kế chú trọng tối đa vào tính ứng dụng và sự hoàn hảo trong từng đường cắt cũng như tạo hình, giúp người mặc không chỉ tỏa sáng mà còn cảm thấy thoải mái trong mọi khoảnh khắc du xuân.
Lên đồ dự tiệc đơn giản mà vẫn 'chất' với gam màu vàng
Màu vàng mù tạt, vàng neon hay vàng chanh vốn dĩ luôn là tông màu bị kén chọn do quá nổi bật. Với gam màu này, nhà mốt khéo léo đưa ra ý tưởng với trang phục có phom dáng tối giản - đầm trễ vai xếp tầng, đầm peplum phối vải tuyn layer khoe khéo bờ vai gợi cảm.
Đầm dự tiệc, váy cocktai màu đỏ
Sắc đỏ kiêu sa, quyến rũ đi cùng sự may mắn hiện diện trên những sắc thái khác nhau. Sắc đỏ cờ, đỏ rượu, đỏ thẫm, đỏ ruby... biến ảo kỳ diệu theo đặc trưng của chất liệu. Mỗi thiết kế lại khai thác những lợi thế hình thể khác nhau và để nàng có thể trải nghiệm thật nhiều.
Đầm cocktail, đầm tiệc dáng ngắn linh hoạt và năng động, thuận tiện cho các buổi tiệc ngoài trời, gala cuối năm.... Mỗi chất vải và chi tiết điểm nhấn trên trang phục đều góp phần tạo nên dấu ấn riêng của nàng
ẢNH: LÊ THIỆN VIỄN
Trang phục họa tiết mang đến hơi thở mới cho tủ đồ dự tiệc mùa này, khi mỗi bản in đều là một bức tranh nghệ thuật hoàn hảo. Tính thẩm mỹ, ý nghĩa trừu tượng, màu sắc và phom dáng cổ điển hòa quyện trên từng trang phục và mang đến hiệu quả tôn dáng tối đa
ẢNH: LE THANH HOA