Mang cả vườn xuân vào tủ đồ với họa tiết hoa rạng rỡ

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
19/02/2026 22:00 GMT+7

Tết năm nay, họa tiết hoa không còn dừng ở vai trò điểm xuyết mà thực sự trở thành tuyên ngôn thẩm mỹ và sang trọng của tủ đồ đầu năm.

Từ những cánh hoa thêu tinh xảo trên áo dài, điểm hoa nhẹ nhàng trên áo yếm, cho đến những bản váy ngắn trẻ trung, sắc hoa dẫn dắt xu hướng theo cách rất nữ tính nhưng vẫn thời thượng. Những thiết kế họa tiết hoa không chỉ tôn đường nét, sáng làn da mà còn khiến người mặc trở nên duyên dáng trong không khí ngập nắng đầu năm.

Áo dài hoa mang nét duyên dáng của mùa xuân

Nếu xem họa tiết hoa là linh hồn của thời trang mùa xuân, thì áo dài chính là “khung nền” hoàn hảo để sắc hoa thăng hoa trọn vẹn. Chiếc áo dài hồng pastel được đính hoa trắng kim sa bắt sáng nhẹ nhàng, những gam màu sáng như hồng, đỏ, cam đều là sắc màu của mùa xuân. Áo dài với phom dáng suông đơn giản, không cần thiết kế cầu kỳ cũng đã đủ thu hút trong những ngày du xuân.

Mang cả vườn xuân vào tủ đồ với họa tiết hoa rạng rỡ- Ảnh 1.

Chiếc áo dài hồng pastel với họa tiết hoa đính nổi chạy dọc thân áo, sắc hồng nhẹ nhàng phù hợp để đi chúc tết

ẢNH: @KJMBAE

Thiết kế áo dài hoa của mùa xuân năm nay mang đậm tinh thần sang trọng, đặc biệt khi sử dụng kỹ thuật đính kết hoa nổi tạo hiệu ứng lập thể bắt sáng. Sự kết hợp của các gam pastel như hồng phấn, xanh nhạt hoặc trắng ngà khiến người mặc thêm thanh thoát trong ngày xuân. Thiết kế tay ống rộng thoải mái khi mặc mà vẫn giữ được vẻ truyền thống của áo dài, chỉ cần cài thêm một bông hoa cùng tông áo dài trên tóc là các cô gái như hóa thành nàng thơ mùa xuân.

Mang cả vườn xuân vào tủ đồ với họa tiết hoa rạng rỡ- Ảnh 2.

Gam màu pastel ngọt ngào hòa cùng hoa nổi cầu kỳ được đính trên áo dài mang đến vẻ sang trọng cho bất kỳ cô gái nào

ẢNH: @JUNVU95

Áo yếm hoa ngọt ngào trong hơi thở cổ truyền

Với áo yếm hoa chính là sự giao thoa của thiết kế cổ truyền và họa tiết hiện đại. Chiếc áo yếm xanh pastel được điểm hoa vàng - trắng phối cùng chân váy xếp ly hồng nhạt mang đến cảm giác nhẹ như một làn gió xuân. Tông áo xanh mint làm nền cho những cánh hoa phân bổ thưa, đủ tạo điểm nhấn mà không gây rối. Chân váy xếp ly chuyển sắc hồng pastel tạo hiệu ứng chuyển màu hài hòa thu hút.

Mang cả vườn xuân vào tủ đồ với họa tiết hoa rạng rỡ- Ảnh 3.

Sự kết hợp của áo yếm xanh pastel được thêu hoa nổi kết hợp cùng sắc hồng nhẹ nhàng của chân váy như một bản giao hưởng màu sắc của mùa xuân

ẢNH: @THUYANHTHUYANH

Áo gấm khi kết hợp cùng quần lụa cũng tạo ra một bản phối độc đáo cho mùa xuân. Những đóa hoa hồng nhạt được thêu nổi tinh tế trên nền vải áo yếm, vừa đủ để tạo điểm nhấn mà không làm bản phối trở nên quá cầu kỳ. Phom áo yếm khoe khéo bờ vai, trong khi quần lụa cùng tông áo tạo độ thướt tha cho người mặc. Chỉ cần thêm một túi cầm tay kết từ hạt ngọc trai là đã tăng nét sang trọng cho toàn bộ trang phục.

Mang cả vườn xuân vào tủ đồ với họa tiết hoa rạng rỡ- Ảnh 4.

Vẻ đẹp của áo yếm với những cánh hoa phớt hồng trên nền vải gấm tựa dấu chấm nhẹ của mùa xuân

ẢNH: @JUNVU95

Đầm hoa mang tinh thần mùa xuân trẻ trung

Nếu áo dài và áo yếm là biểu tượng của vẻ đẹp truyền thống, thì những chiếc đầm hoa dáng ngắn lại đại diện cho tinh thần phóng khoáng của thời trang xuân. Cho những chuyến nghỉ lễ đầu năm, đầm cổ vuông tay bồng với họa tiết hoa pastel mang hơi thở vintage rõ nét. Sắc hồng - tím in trên nền trắng kết hợp chi tiết chiết eo dễ dàng tôn lên vóc dáng thon gọn của người mặc.

Mang cả vườn xuân vào tủ đồ với họa tiết hoa rạng rỡ- Ảnh 5.

Đầm hoa pastel với cổ vuông và tay bồng mang lại vẻ cổ điển mà dịu dàng, thích hợp diện cho những chuyến du lịch đầu năm

ẢNH: @KJMBAE

Mang cả vườn xuân vào tủ đồ với họa tiết hoa rạng rỡ- Ảnh 6.

Đầm hoa nhí sắc xanh bạc hà với dáng xòe nhẹ lại mang đến cảm giác trẻ trung. Họa tiết nhỏ được bố trí tinh tế trên nền vải, thiết kế cổ tròn đầy kín đáo. Nhấn nhá cho trang phục bớt đơn điệu với chiếc túi xách đan tre cầm tay tăng thêm nét phóng khoáng cho người mặc

ẢNH: K&K FASHION

Xuân là mùa của hoa, và cũng là mùa để mỗi cô gái trở thành đóa hoa của riêng mình, dù bạn lựa chọn bất kỳ phong cách nào, bạn vẫn luôn tỏa sáng theo cách rất riêng.

Họa tiết họa tiết hoa Mùa xuân đầm hoa váy hoa

