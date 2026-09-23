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MC Nguyên Khang tiết lộ vai trò mới

Thùy Dung P
Thùy Dung P
23/09/2026 18:19 GMT+7

MC Nguyên Khang được mời làm Host chương trình 'Model Kid Vietnam 2026'. Với khả năng ứng biến linh hoạt và lối dẫn duyên dáng, anh kết nối các Mentor với thí sinh và tạo không gian gần gũi để các bé tự tin chia sẻ, thể hiện bản thân.

Tại vòng Bán kết Model Kid Vietnam 2026, MC Nguyên Khang mang đến phong cách dẫn giàu năng lượng nhưng vẫn gần gũi, ấm áp, phù hợp với không khí của một chương trình truyền hình thực tế dành cho trẻ em.

MC Nguyên Khang tiết lộ vai trò mới- Ảnh 1.

MC Nguyên Khang mang lại sự trẻ trung và gần gũi cho chương trình

ẢNH: BTC

Với lối dẫn hoạt bát, ứng biến nhanh nhưng vẫn giữ sự gần gũi, nam MC giúp không khí của chương trình trở nên tự nhiên hơn. Các thí sinh nhí được giảm bớt áp lực phải "diễn" trước ống kính để thoải mái thể hiện tài năng đúng với cá tính và lứa tuổi của mình.

Nguyên Khang có nhiều năm kinh nghiệm trong vai trò MC. Anh từng lọt Top 10 Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006, giành Quán quân Cầu vồng - lĩnh vực Người dẫn chương trình năm 2009 và ghi dấu ấn qua nhiều chương trình như Bước nhảy hoàn vũ, The X Factor, The Remix, Sing My Song, Giọng hát Việt nhí, Sasuke Việt Nam…

MC Nguyên Khang tiết lộ vai trò mới- Ảnh 2.

Với khả năng nắm bắt tâm lý tốt, Nguyên Khang giúp các người mẫu nhí dễ dàng bộ lộ cá tính

ẢNH: BTC

Bà Trang Lê, Tổng đạo diễn kiêm Giám đốc sản xuất Model Kid Vietnam 2026 cho biết ở một chương trình dành cho trẻ em, vai trò của Host không chỉ nằm ở việc giữ nhịp, dẫn dắt mà còn cần sự linh hoạt trong cách đặt câu hỏi, khả năng nắm bắt tâm lý và đặc biệt là tạo cảm giác gần gũi để các bé thoải mái bộc lộ cá tính.

Điều này được thể hiện rõ trong tập 2. Thay vì chỉ dẫn dắt các phần thi, Nguyên Khang liên tục tương tác và đặt những câu hỏi phù hợp để các bé có thể chia sẻ về sở thích, năng khiếu cũng như những điều mà các em chưa biết cách diễn đạt.

Từ những cuộc trò chuyện tưởng như đơn giản, nam MC giúp các Mentor có thêm góc nhìn về từng thí sinh, qua đó hiểu hơn về màu sắc riêng và tiềm năng của các bé trước khi đưa ra lựa chọn cho đội hình của mình.

Lộ diện Top 15 Model Kid Vietnam 2026

MC Nguyên Khang tiết lộ vai trò mới- Ảnh 3.

Team của Mentor Bùi Quỳnh Hoa. Top 15 xuất hiện trong những tạo hình giàu năng lượng. Các bé được thể hiện đúng tinh thần và thế mạnh riêng của người mẫu nhí thế hệ mới: tự tin, tài năng, đáng yêu nhưng vẫn có cá tính và khả năng làm chủ hình ảnh

ẢNH: BTC

MC Nguyên Khang tiết lộ vai trò mới- Ảnh 4.

Đội Mentor TyhD gợi lên hình ảnh một “hành tinh mẹ” đầy cá tính, nơi những sắc màu riêng cùng tồn tại và tạo nên một nguồn năng lượng mạnh mẽ

ẢNH: BTC

Được khởi động từ trung tuần tháng 7 với hai đợt casting tại Hà Nội và TP.HCM, Model Kid Vietnam 2026 hiện đã tìm ra 15 gương mặt trẻ xuất sắc.

Trong không gian được dàn dựng như một “vũ trụ” thu nhỏ, các thí sinh xuất hiện với những biểu cảm, dáng posing và nguồn năng lượng khác nhau, cho thấy mỗi gương mặt đều đang mang đến một cá tính riêng

Model Kid Vietnam 2026 phát sóng vào lúc 20h30 trên các nền tảng mạng xã hội chính thức của chương trình từ 12.9

MC Nguyên Khang tiết lộ vai trò mới- Ảnh 5.

Đội Mentor Quỳnh Anh mang đến cảm giác như một “thế giới mặt trời nhỏ” - rực rỡ, tươi sáng và tràn đầy sức sống

ẢNH: BTC

MC Nguyên Khang Host Model Kid Vietnam 2026 Model Kid Vietnam nguyên khang

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