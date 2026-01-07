Mùa xuân 2026, mùa của những bản phối với áo khoác dáng ngắn

Phối đồ với áo khoác dáng ngắn trong mùa xuân 2026 ưu tiên tinh thần tươi trẻ, sự năng động và hiện đại. Quý cô có thể sử dụng nhiều thiết kế khác nhau - áo tweed dáng ngắn, áo măng tô, áo blazer hay các mẫu áo khoác đạp xe... phối cùng đầm liền, chân váy, quần ống rộng và cả quần shorts, quần tây công sở.

Phối áo khoác dáng ngắn cùng váy midi để tạo nên bản phối đơn sắc tương phản mạnh mẽ giữa ba gam màu đen, trắng, đỏ. Trang phục tạo nên hiệu ứng thị giác mãn nhãn nhờ vào phần trang sức vòng cổ và hoa tai giúp thu hút mọi ánh nhìn ẢNH: HOIVU

Áo khoác dáng ngắn từ dạ, lông, tweed...

Khi tiết trời chuyển từ lạnh sâu sang se lạnh, nhiệt độ và ánh nắng ấm áp khiến nàng muốn mặc đẹp và khác biệt hơn. Áo khoác lông, áo khoác dạ tweed vẫn được ưa thích trong mùa xuân - thời điểm có vô số lễ hội, sự kiện và ngày lễ quan trọng.

Hãy ưu tiên các tông màu sáng tươi như màu hồng dâu, sắc đỏ rượu vang, màu cream và beige, màu nâu ấm... vì chúng mang đến cảm giác ấm áp, nồng nàn, giàu sức sống và sự may mắn đến cùng năm mới.

Chọn mặc áo khoác ngắn, nàng nên kết hợp cùng chân váy dài, quần ống rộng cạp cao, đầm liền dáng dài... để tạo nên những bản phối có tỷ lệ kết cấu hoàn hảo - vừa tôn chiều cao vừa tạo hiệu ứng thị giác thon thả, gọn gàng đi cùng sự thoải mái cho nàng.

Phối áo khoác với set đồng bộ tông hồng pastel giúp nàng thăng hạng nhan sắc trong tích tắc. Sự đồng bộ của phong cách, thần thái mang đến sự tự tin, giúp nàng tỏa sáng từ bên trong ẢNH: HOIVU

Blazer ngắn tay dáng cropped mặc cùng áo quây và quần denim là bản phối dạo phố, hẹn hò cà phê cuối tuần... ẢNH: HOIVU

Các thiết kế áo khoác dáng ngắn cực kỳ đa năng khi có thể áp dụng vào nhiều công thức phối đồ cùng váy liền dáng dài, phối đồng bộ với chân váy/quần ống rộng... Dáng áo ngắn giúp tạo tỷ lệ đẹp cho vóc dáng nên người mặc được tôn dáng hiệu quả hơn ẢNH: HOIVU

Áo khoác tweed, áo măng tô dáng ngắn tiếp tục được mặc nhiều trong mùa xuân 2026. Các bản phối này ưu tiên những dải màu sắc xu hướng như tông nâu đất, nâu cam, đỏ rượu và beige qua sự kết hợp của áo và chân váy midi ẢNH: MYAN