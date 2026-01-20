  • An Giang
Thời trang 24/7

Muôn kiểu phối đồ nhiều lớp, mỏng nhẹ mà sang chảnh hết nấc

Kim Ngọc
Kim Ngọc
20/01/2026 20:00 GMT+7

Phối đồ nhiều lớp là một cách thú vị để tạo chiều sâu cho trang phục, mang đến hiệu ứng tích cực hơn về thẩm mỹ và cảm nhận của chính người mặc. Những ý tưởng mặc trang phục xếp lớp mỏng nhẹ và sang trọng dưới đây phù hợp với cô nàng ưa thích mặc đẹp trong mọi thời tiết.

Bí quyết để phối đồ nhiều lớp giúp nàng ghi điểm phong cách nằm ở sự tinh tế khi kết hợp đa chất liệu, đa phom dáng và màu sắc trên một bản phối. Điểm chung ở các bản phối nhiều lớp mùa này chính là cảm giác mỏng nhẹ, êm ái, dễ chịu và trẻ trung.

Muôn kiểu phối đồ nhiều lớp, mỏng nhẹ mà sang chảnh cho tiết trời mùa xuân - Ảnh 1.

Áo thun lưới cổ leo tạo nên cái nhìn khác biệt cho phần vai, cổ và thân trước phối cùng áo gile len cổ tim viền chỉ màu và quần nhung cạp cao tạo nên diện mạo vừa thanh lịch, năng động vừa cực kỳ trẻ trung

ẢNH: ADORE DRESS

Phối đồ nhiều lớp với áo gile len

Áo gile len mang đến cảm giác nhẹ nhàng, êm mềm và ấm áp nên cực kỳ thuận tiện để mặc cùng sơ mi tạo nên các bản phối thanh lịch, cổ điển cho nàng văn phòng. Gile không tay phối cùng áo thun lưới, áo dệt kim tay dài mềm mại và hài hòa trong mọi góc nhìn, giúp nàng tận hưởng mọi khoảnh khắc từ đời thường đến các dịp trọng đại. Ngoài gile len, nàng có thể sử dụng gile từ chất vải crepe, vải tweed, nhung... cho bản phối nhiều lớp thêm đa dạng phong cách.

Muôn kiểu phối đồ nhiều lớp, mỏng nhẹ mà sang chảnh cho tiết trời mùa xuân - Ảnh 2.

Áo len vặn thừng màu xanh navy mang đến cảm nhận êm dịu và thân thuộc, dễ dàng xếp lớp cùng áo sơ mi tay lỡ bồng bềnh. Với bản phối tinh tế, ấm áp mà vẫn dịu dàng này, nàng có thể diện đi học, đi làm, dạo phố... mùa xuân

ẢNH: ADORE DRESS

Muôn kiểu phối đồ nhiều lớp, mỏng nhẹ mà sang chảnh cho tiết trời mùa xuân - Ảnh 3.
Muôn kiểu phối đồ nhiều lớp, mỏng nhẹ mà sang chảnh cho tiết trời mùa xuân - Ảnh 4.

Áo gile vải tweed là lựa chọn cho vẻ ngoài sang trọng vượt thời gian. Gile màu đỏ tươi phối sơ mi cổ bẻ viền chỉ điệu đà, chân váy tweed, giày đen và tất trắng làm nên bản phối đồng điệu và hài hòa 

ẢNH: AMOZY

Muôn kiểu phối đồ nhiều lớp, mỏng nhẹ mà sang chảnh cho tiết trời mùa xuân - Ảnh 5.

Khéo chọn màu sắc để xếp lớp trang phục, nàng còn có thể "ăn gian" về mặt thị giác khi tạo nên các bản phối thanh thoát, mảnh mai hơn cho chính mình

ẢNH: ADORE DRESS

Muôn kiểu phối đồ nhiều lớp, mỏng nhẹ mà sang chảnh cho tiết trời mùa xuân - Ảnh 6.

ẢNH: MADELEN

Áo khoác dáng ngắn

Các bản phối xếp lớp sang trọng, sành điệu nhất luôn có mặt thiết kế áo khoác dáng ngắn đa chất liệu. Quý cô có thể ưu tiên chọn áo khoác tweed dáng ngắn phối váy ren, áo khoác dạ và áo len cổ tròn, áo cổ cao phối áo khoác kaki/denim... hoặc tự quyết định cách kết hợp dựa trên các món đồ có sẵn trong tủ đồ cá nhân.

Muôn kiểu phối đồ nhiều lớp, mỏng nhẹ mà sang chảnh cho tiết trời mùa xuân - Ảnh 7.
Muôn kiểu phối đồ nhiều lớp, mỏng nhẹ mà sang chảnh cho tiết trời mùa xuân - Ảnh 8.

Các cặp đôi màu sắc đồng điệu, tương phản đều có thể tạo nên điểm nhấn khác biệt cho từng bản phối. Áo khoác sắc xanh và quần denim xanh, áo tweed đen viền trắng phối váy ren trắng xếp tầng là những diện mạo cực kỳ nịnh dáng, tôn da

ẢNH: MADELEN - MAISON LEENAA

Muôn kiểu phối đồ nhiều lớp, mỏng nhẹ mà sang chảnh cho tiết trời mùa xuân - Ảnh 9.

Đón đầu xu hướng mùa xuân 2026 bằng bản phối cùng áo blazer oversized. Phom dáng rộng rãi của thiết kế này giúp nàng "giấu biến" các nhược điểm của cơ thể và thoải mái mặc thêm nhiều lớp trang phục bên trong

ẢNH: MADELEN

Phối đồ nhiều lớp cùng áo blazer

Khi yêu thích các bản phối layer, quý cô không thể quên sử dụng thiết kế blazer trứ danh. Vừa là chiếc áo khoác thanh lịch và dễ sử dụng bậc nhất cho phong cách công sở, áo khoác blazer còn cần thiết cho các bản phối dạo phố, dự tiệc, hẹn hò... khi bổ sung thêm khả năng giữ ấm, cản gió và tạo nên nét riêng cho phong cách. Blazer không chỉ là món đồ làm đẹp hữu dụng trong tiết trời đầu xuân mà có thể sử dụng cho cả bốn mùa trong năm.

Muôn kiểu phối đồ nhiều lớp, mỏng nhẹ mà sang chảnh cho tiết trời mùa xuân - Ảnh 10.

Thêm blazer vào bản phối thun lưới, gile len là nàng đã có cho mình diện mạo sang xịn chuẩn thanh lịch để đi học, đi làm

ẢNH: ADORE DRESS

phối đồ nhiều lớp phối trang phục nhiều lớp xếp lớp áo gile len blazer áo khoác dáng ngắn

