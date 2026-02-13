Nàng dạo xuân thêm xinh nhờ sức hút túi dáng bán nguyệt

Túi dáng bán nguyệt là kiểu túi có phần thân cong mềm như nửa vầng trăng, thường ôm gọn dưới cánh tay hoặc đeo vai ngắn, tạo cảm giác thanh lịch. Nhờ thiết kế tinh giản nhưng giàu tính thẩm mỹ, chiếc túi này dễ dàng hòa hợp với nhiều phong cách, từ trang phục tối giản nơi phố thị đến những bản phối nhẹ nhàng cho ngày du xuân.



Sự tối giản luôn có sức hấp dẫn bền bỉ trong thời trang, đặc biệt khi được điểm xuyết bằng một phụ kiện có hình dáng mềm mại. Chiếc túi dáng bán nguyệt xanh ô liu xuất hiện như một đường cong dịu dàng giữa tổng thể trang phục tối giản.

Áo thun hai dây màu trắng ôm sát, kết hợp cùng quần suông đen tạo nên nền tảng trung tính. Màu xanh ô liu của chiếc túi nổi bật vừa đủ, không quá chói nhưng đủ để thu hút ánh nhìn, trở thành điểm nhấn tinh tế giữa bảng màu đen - trắng cổ điển ẢNH: @HONGOCHA

Áo dệt kim ca rô đen - trắng mang lại chiều sâu thị giác, phối cùng quần đen trơn tạo cảm giác gọn gàng. Nhấn nhá bằng chiếc túi bán nguyệt da đen với bề mặt mịn và đường cong sang trọng, sự tương phản nhẹ giữa họa tiết ca rô và chất liệu da khiến bộ trang phục thêm phần cuốn hút mà vẫn giữ được nét nền nã vào những ngày dạo phố đầu năm ẢNH: @BYCHLOENGUYEN

Bản phối đầy tối giản với sắc đen giữa áo sát nách đen và quần lửng ống rộng, sự xuất hiện của túi cói dáng bán nguyệt sắc kem lập tức làm dịu đi sắc độ trầm của trang phục, mang đến sự thu hút. Chất liệu cói tự nhiên, an toàn với môi trường, đi cùng dép xỏ ngón đen và kính râm kiểu cổ điển là những chi tiết hoàn thiện vẻ ngoài thoải mái, rất phù hợp cho những ngày nắng đầu năm.



Túi cói dáng bán nguyệt mang đến nét mộc mạc, làm nổi bật bộ trang phục sắc đen tối giản ẢNH: @NAMTAN.TIPNAREE

Trong khi đó, chiếc váy kem họa tiết hình thoi mang tinh thần lãng mạn với tay bèo mềm, cổ chữ V và chân váy xếp tầng bồng bềnh. Khi phối cùng túi bán nguyệt bằng tre có quai hạt gỗ, tổng thể trở nên gần gũi với thiên nhiên hơn bao giờ hết. Những chất liệu mộc mạc hòa quyện cùng họa tiết hoa cổ điển tạo nên vẻ đẹp nhẹ nhàng, rất phù hợp cho các chuyến du lịch biển đầu năm.



Khi phối cùng váy liền thân nữ tính, chiếc túi bán nguyệt như một điểm nhấn cá tính cho phong cách ẢNH: SLOW LIVING LIFESTYLE

Nếu những bản phối trung tính mang đến vẻ thanh lịch thì túi bán nguyệt với gam màu tươi sáng lại là lựa chọn hoàn hảo để “đánh thức” năng lượng mùa xuân. Đầm kẻ ngang vốn đã mang nét năng động, khi đi cùng chiếc túi bán nguyệt màu vàng càng trở nên nổi bật. Sắc vàng rực rỡ như tia nắng đầu ngày, tạo nên sự tương phản dịu mắt với các đường kẻ trung tính trên váy. Phom đầm suông giúp người mặc cảm thấy thoải mái khi di chuyển, phù hợp cho những buổi dạo phố.



Sự đối lập giữa sắc vàng rực của túi bán nguyệt và những đường kẻ dịu mắt khiến tổng thể vừa tinh nghịch vừa thanh lịch ẢNH: @LOVERRUKK

Trang phục sắc trắng mang đến cảm giác trong trẻo ngày xuân, chiếc áo quây trắng kết hợp cùng chân váy maxi nhẹ nhàng theo từng bước chân. Túi bán nguyệt màu kem và chiếc mũ cùng tông khiến tổng thể trở nên hài hòa, gợi cảm giác nghỉ dưỡng đầy thư thái ẢNH: @KLINHND

Túi dáng bán nguyệt không chỉ là phụ kiện thời trang, mà còn là “mảnh ghép điểm nhấn” giúp định hình phong cách của nàng những ngày đầu năm. Sự linh hoạt ấy khiến món đồ này trở thành lựa chọn hoàn hảo cho hầu hết các bản phối.

