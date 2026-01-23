  • An Giang
Thời trang 24/7

Nâng tầm phong cách với 3 kiểu phối áo họa tiết hoa lá sành điệu

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
23/01/2026 08:00 GMT+7

Sức hấp dẫn của những chiếc áo họa tiết luôn chinh phục mọi cô nàng từ cá tính đến ngọt ngào. Chỉ cần một chút khéo léo, những chiếc áo họa tiết hoa lá giúp nâng tầm phong cách của người mặc.

Áo họa tiết hoa lá luôn giữ một vị trí đặc biệt, mang khả năng “thổi hồn” cho những bản phối tưởng chừng đơn giản. Tạm gác lại những thiết kế trơn màu an toàn, áo họa tiết hoa lá mở ra không gian sáng tạo đầy cảm hứng, giúp phong cách của phái đẹp trở nên sinh động và sành điệu hơn qua từng cách phối.

Phối đồ với áo họa tiết hoa lá và quần jeans

Sự kết hợp giữa áo sơ mi họa tiết hoa lá và quần jeans luôn mang đến cảm giác quen thuộc nhưng chưa bao giờ lỗi thời. Lựa chọn áo sơ mi hoa lá gam màu sáng, phom rộng vừa phải, kết hợp quần jeans cạp cao. Thay vì sơ vin truyền thống, áo được buộc nhẹ ngang eo, tạo điểm nhấn tinh tế cho vòng 2, mang lại cảm giác phóng khoáng nhưng vẫn gọn gàng. Việc tiết chế phụ kiện giúp họa tiết trên áo trở thành điểm nhấn chính, tránh cảm giác rối mắt, đồng thời giữ được sự cân bằng thị giác.

Nâng tầm phong cách với 3 kiểu phối áo họa tiết hoa lá sành điệu - Ảnh 1.

Phá cách khi chọn áo họa tiết lá bản to đầy màu sắc, sánh đôi cùng quần jeans đem lại sự cá tính cho người mặc

ẢNH: @CHAUBUI_

 Áo sơ mi họa tiết hoa lá và quần tây

Nếu họa tiết hoa lá bản lớn mang đến cảm giác phóng khoáng, thì hoa nhỏ lại chinh phục phái đẹp bằng vẻ dịu dàng và tinh tế rất riêng. Áo sơ mi cổ bẻ nổi bật với những bông hoa kích thước khác nhau được sắp xếp hài hòa trên nền vải. Phom áo gọn gàng, đường cắt tinh tế giúp vóc dáng người mặc trở nên thanh thoát và nữ tính hơn. 

Nâng tầm phong cách với 3 kiểu phối áo họa tiết hoa lá sành điệu - Ảnh 2.

Khi kết hợp cùng quần tây ống rộng gam màu trung tính, set đồ mang đến cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ ấn tượng. Bạn có thể sơ vin để tạo vẻ ngoài chỉn chu, hoặc thả áo tự nhiên và nhấn nhá bằng một chiếc thắt lưng mảnh

ẢNH: LAMIA

Nâng tầm phong cách với 3 kiểu phối áo họa tiết hoa lá sành điệu - Ảnh 3.

Áo sơ mi họa tiết hoa lá và quần tây là bộ đôi kinh điển cho những quý cô công sở

ẢNH: LAMIA

Áo sơ mi hoa lá và chân váy

Trong những ngày cần sự nhẹ nhàng, áo sơ mi hoa lá làm từ các chất liệu như cotton hay voan trở thành lựa chọn không thể bỏ qua. Khi kết hợp áo sơ mi voan họa tiết hoa lá nhỏ cùng chân váy dáng dài, bạn nên ưu tiên những gam màu trung tính như trắng, đen để tạo sự cân bằng cho tổng thể. 

Nâng tầm phong cách với 3 kiểu phối áo họa tiết hoa lá sành điệu - Ảnh 4.

Áo với thiết kế cổ sơ mi cổ điển, hàng nút gọn gàng và tay áo vừa vặn giúp tổng thể giữ được sự chỉn chu

ẢNH: THỜI TRANG LAVENDER

Nâng tầm phong cách với 3 kiểu phối áo họa tiết hoa lá sành điệu - Ảnh 5.

Với những buổi gặp cần sự chỉn chu, áo họa tiết hoa lá kết hợp cùng chân váy dài sẽ giúp diện mạo thêm phần chuyên nghiệp

ẢNH: K&K FASHION

Còn nếu bạn yêu thích phong cách trẻ trung hơn, thì bản phối áo hoa lá và chân váy ngắn là lựa chọn đáng cân nhắc. Sự kết hợp hài hòa của các họa tiết hoa đa sắc trải đều trên nền vải khiến bộ trang phục không hề đơn điệu. 

Nâng tầm phong cách với 3 kiểu phối áo họa tiết hoa lá sành điệu - Ảnh 6.

Khi kết hợp với chân váy xếp ly dáng xòe đem lại sự năng động cho người mặc, còn nếu muốn trưởng thành hơn thì chiếc váy dáng chữ A thanh lịch sẽ là lựa chọn không bao giờ sai

ẢNH: CARDINA

Nâng tầm phong cách với 3 kiểu phối áo họa tiết hoa lá sành điệu - Ảnh 7.

Áo họa tiết hoa lá khi phối cùng chân váy ngắn mang lại sự thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung

ẢNH: @GILLEE

Áo sơ mi họa tiết hoa nhí luôn là món đồ dễ mặc và phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Hãy luân phiên thay đổi, thử thách bản thân với nhiều cách phối đồ cùng áo họa tiết hoa lá, để mỗi ngày đều là một phiên bản mới của chính mình.

