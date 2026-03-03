  • An Giang
Thời trang 24/7

Nét hoài cổ đậm chất cá tính riêng với phong cách vintage

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
03/03/2026 16:00 GMT+7

Phong cách vintage không còn là trào lưu ngắn hạn mà dần trở thành lựa chọn quen thuộc trong tủ đồ của nhiều cô gái. Những phom dáng và gam màu lấy cảm hứng từ quá khứ được điều chỉnh để phù hợp hơn với nhịp sống hiện đại.

Để bắt nhịp với phong cách vintage một cách nhẹ nhàng mà vẫn tạo dấu ấn rõ nét, bảng màu đen - trắng luôn là lựa chọn an toàn nhưng đầy hiệu quả. Áo blouse trắng cổ bèo mềm mại khi phối cùng cardigan đen dáng ngắn, ôm nhẹ vòng eo thon gọn, trong khi chân váy ngắn tối giản giúp đôi chân trông dài hơn và vóc dáng thêm thanh thoát. Điểm hoàn thiện nằm ở đôi giày Mary Jane đen bóng - món phụ kiện kinh điển mang lại vẻ ngoài chỉn chu chuẩn vintage.

Nét hoài cổ đậm chất cá tính riêng với phong cách vintage - Ảnh 1.

Sắc đen - trắng kinh điển cùng phom dáng gọn gàng tôn trọn vẻ hoài cổ của người mặc

ẢNH: @_MCHESE_

Nét hoài cổ đậm chất cá tính riêng với phong cách vintage - Ảnh 2.

Chiếc áo trắng tay dài với phần vai hơi phồng nhẹ tạo cảm giác nữ tính chỉn chu. Khi kết hợp cùng chân váy đen dáng xòe nhẹ mang đến hình ảnh người phụ nữ cổ điển sang trọng. Điểm nhấn nằm ở chiếc thắt lưng bản vừa với chi tiết đính kim loại, giúp định hình vòng eo và tăng thêm nét cá tính

ẢNH: @JUNVU95

Nếu muốn làm mới phong cách vintage theo hướng trẻ trung hơn, bản phối denim xanh đậm là lựa chọn đáng cân nhắc. Thiết kế áo dáng ngắn tay phồng với cổ tròn viền bèo, hàng nút trắng chạy dọc thân áo phối cùng chân váy chữ A đồng điệu màu sắc, bộ trang phục tạo nên phom dáng tổng thể hài hòa, cân đối và tôn dáng rõ rệt. 

Nét hoài cổ đậm chất cá tính riêng với phong cách vintage - Ảnh 3.

Sự xuất hiện của mũ beret và túi xách mini gam trung tính chạm tới tinh thần vintage thanh lịch đúng chuẩn

ẢNH: @BUANALINTHIP

Phong cách vintage không chỉ bó hẹp trong những thiết kế nữ tính mà còn có thể chuyển mình sang hình ảnh trưởng thành. Chiếc áo blazer da lộn sắc nâu với phom rộng vừa phải, phối cùng áo sáng màu bên trong và quần jeans ống suông thoải mái.

Nét hoài cổ đậm chất cá tính riêng với phong cách vintage - Ảnh 4.

Bảng màu trung tính được tiết chế khéo léo mang lại cảm giác hoài niệm nhẹ nhàng, đồng thời giúp bộ trang phục dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh

ẢNH: @GAILWARUNYA

Trong bản đồ thời trang hoài cổ, họa tiết chấm bi luôn giữ vị trí biểu tượng. Chiếc váy trắng kem chấm bi đen được xử lý ôm nhẹ phần thân trên và xòe mềm ở chân váy. Tay phồng cùng cổ vuông giúp khoe trọn bờ vai và xương quai xanh một cách tinh tế.

Nét hoài cổ đậm chất cá tính riêng với phong cách vintage - Ảnh 5.

Chỉ với chiếc váy ngắn họa tiết chấm bi và phụ kiện tối giản đã tạo nên tổng thể trẻ trung mà không làm mất đi tinh thần vintage thanh lịch

ẢNH: @KJMBAE

Sự hòa quyện giữa phom dáng ôm và xòe cùng chất liệu mềm rủ đã tạo nên một bản phối vintage chuẩn mực. Thiết kế áo ôm sát tay dài tông nâu mocha được nhấn nhá chi tiết lông mềm nơi cổ và vai, kết hợp cùng chân váy maxi nhiều tầng màu kem sữa, chất liệu voan nhẹ bay bổng theo từng chuyển động mang đến cảm giác thanh thoát.

Nét hoài cổ đậm chất cá tính riêng với phong cách vintage - Ảnh 6.

Chiếc mũ len trắng đan tay là điểm hoàn thiện tinh tế, giúp set đồ mang đậm tinh thần vintage lãng mạn với bảng màu trung tính dịu mắt

ẢNH: @THUYKIEU.2802

Nét hoài cổ đậm chất cá tính riêng với phong cách vintage - Ảnh 7.

Cardigan dáng ôm tông xám phối chân váy xếp tầng trắng là bản phối giao thoa giữa vintage và tinh thần preppy. Tất cao cổ và giày quai ngang tạo điểm nhấn vừa đủ. Ở hướng khác, cardigan đen dệt gân cùng hàng cúc kim loại ánh vàng khi đi kèm chân váy xếp ly đồng màu lại gợi hình ảnh quý cô thời thượng

ẢNH: @THUYTHNG__

Sự hòa quyện giữa phom dáng đặc trưng và nghệ thuật phối phụ kiện đã giúp phong cách vintage xuất hiện trong nhiều bản phối đa dạng. Nhờ đó, các cô gái có thể linh hoạt biến hóa hình ảnh của mình mà vẫn giữ trọn tinh thần hoài cổ đầy cuốn hút.

phong cách vintage VINTAGE Hoài cổ Phong cách cổ điển Nữ tính

