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Nghệ thuật phối trang phục hoa thanh lịch chuẩn quý cô

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
21/09/2026 14:00 GMT+7

Không chỉ dừng lại ở sự ngọt ngào quen thuộc, trang phục hoa với bảng màu nhã nhặn sẽ mang đến cho phái đẹp diện mạo đài các, đậm chất quý cô hiện đại.

Trang phục hoa từ lâu đã trở thành biểu tượng bất tận của tính nữ. Tuy nhiên, ranh giới giữa sự rực rỡ và nét sang trọng nằm trọn ở cách lựa chọn chất liệu tơ voan nhẹ tênh, chi tiết viền ren, xếp ly hay đính hoa cầu kỳ.

Những thiết kế hai dây dáng dài luôn sở hữu sức hút khó cưỡng đối với những quý cô theo đuổi vẻ đẹp nữ tính, kiêu kỳ. Trên nền chất liệu mỏng nhẹ, họa tiết hoa màu pastel hòa quyện cùng các chi tiết viền ren ở phần ngực và chân váy tạo nên cảm giác nửa kín nửa hở đầy tinh tế.

Nghệ thuật phối trang phục hoa thanh lịch chuẩn quý cô - Ảnh 1.

Chiếc đầm hoa hai dây dáng dài trên nền vải hoa màu pastel kết hợp viền ren tinh tế ở cúp ngực và gấu váy, tôn lên bờ vai thon cùng vóc dáng yêu kiều của nàng thơ hiện đại

ẢNH: @HOIVU.SIGNATURE

Nghệ thuật phối trang phục hoa thanh lịch chuẩn quý cô - Ảnh 2.

Phụ kiện tối giản như túi xách trắng và giày cao gót mũi nhọn đơn sắc giúp tôn vinh trọn vẹn nét mềm mại của hoa văn mà không gây rối mắt cho người đối diện

ẢNH: @HOIVU.SIGNATURE

Nghệ thuật phối trang phục hoa thanh lịch chuẩn quý cô - Ảnh 4.

Sự đồng bộ giữa áo và quần suông in hoa là bước chuyển nhịp thú vị giúp làm mới diện mạo ngày thường

ẢNH: @HOIVU.SIGNATURE

Chiếc khăn lụa trùm đầu mang họa tiết hình học cùng túi xách đan đan màu đỏ ấm tạo nên sự đối lập đầy tính nghệ thuật, giúp quý cô tỏa sáng rạng rỡ với vẻ đẹp tự do pha lẫn nét vương giả.

Với những cô nàng có vòng hai không quá thon gọn, những kiểu váy xòe rộng dễ dàng che khuyết điểm vòng hai nhưng vẫn sang trọng nhờ họa tiết thêu hoa nổi bật trước ngực. 

Nghệ thuật phối trang phục hoa thanh lịch chuẩn quý cô - Ảnh 5.

Đầm yếm dập ly xếp tầng bay bổng với chi tiết yếm thêu hoa chỉ nổi mang đậm dấu ấn Á Đông sang trọng cho những cô nàng yêu sự cổ điển

ẢNH: @THECOUNTRY_BOUTIQUES

Nghệ thuật phối trang phục hoa thanh lịch chuẩn quý cô - Ảnh 6.

Tay phồng cổ điển kết hợp cổ vuông hoặc cổ xẻ nhẹ luôn là bí quyết "hack dáng" tuyệt vời, vừa che khuyết điểm bắp tay vừa làm nổi bật phần xương quai xanh quyến rũ

ẢNH: @THECOUNTRY_BOUTIQUES

Nghệ thuật phối trang phục hoa thanh lịch chuẩn quý cô - Ảnh 7.

Dáng váy babydoll hoa nhí phối viền bèo bồng bềnh kết hợp cùng mũ cói và giày búp bê buộc nơ xinh xắn cho những ngày muốn thoải mái xuống phố

ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

Nghệ thuật phối trang phục hoa thanh lịch chuẩn quý cô - Ảnh 8.

Với những chiếc váy ngắn, phụ kiện đóng vai trò quan trọng để giúp đôi chân và phần cổ bớt đơn điệu. Một đôi giày cao gót hoặc set dây chuyền cùng hoa tai đồng tông váy tạo sự quý phái tuyệt đối

ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

 

Trang phục hoa màu pastel đầm hoa

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