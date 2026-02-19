  • An Giang
Thời trang 24/7

Ngoài áo dài, đây là những gợi ý mặc đẹp ngày đầu năm

Kim Ngọc
Kim Ngọc
19/02/2026 08:00 GMT+7

Tết không chỉ có áo dài mà còn có vô số các thiết kế thân thương, mang đậm chất Việt. Từ các bộ bà ba đến áo cánh vải lụa tơ tằm đến các set đồng bộ từ lụa, organza mỏng nhẹ, mềm mát nhưng vẫn đủ chỉn chu để nàng du xuân, đón tiếp khách đến chơi nhà.

Nàng khó có thể diện áo dài xuyên suốt ba ngày Tết Nguyên đán mà sẽ cần thêm nhiều ý tưởng trang phục để diện luân phiên. Trang phục lấy cảm hứng từ áo bà ba, áo yếm, áo cánh ngày xưa hay các thiết kế cổ điển như váy suông, trang phục công sở phá cách chính là các gợi ý mặc đẹp cho nàng trong những ngày đầu năm mới.

Ngoài áo dài, đây là những gợi ý mặc đẹp ngày đầu năm- Ảnh 1.

Vải lụa trơn, lụa dệt họa tiết được các nhà mốt biến hóa đầy đa dạng qua vô số các kiểu trang phục dành cho ngày tết và dịp đầu năm mới

ẢNH: DEVONS STUDIO

Ngoài áo dài, trang phục lụa 'lên ngôi' trong những ngày đầu năm

Áo dài lụa Việt là một trong những nét đặc sắc nhất của tủ đồ mùa tết. Trong những năm gần đây, nhiều kiểu dáng trang phục khác làm từ vải lụa tơ tằm, lụa satin tổng hợp cũng trở thành xu hướng "hot" mùa tết do sự thoải mái, nhẹ nhàng cùng vẻ đẹp chỉn chu mà trang phục mang lại. Nàng có thể lựa chọn giữa nhiều gợi ý - các set quần và áo bà ba, set đồ lụa mặc thoải mái nhưng vẫn lịch sự, áo hai dây và quần vải mềm ống rộng, áo cánh và quần lụa dệt họa tiết...

Ngoài áo dài, đây là những gợi ý mặc đẹp ngày đầu năm- Ảnh 2.

Kết hợp hài hòa giữa cổ điển và đương đại, các bản phối từ lụa tơ tằm, lụa satin tổng hợp phảng phất tinh thần Á đông cổ điển được nhìn ngắm qua đôi mắt của các quý cô hiện đại

ẢNH: DEVONS STUDIO

Ngoài áo dài, đây là những gợi ý mặc đẹp ngày đầu năm- Ảnh 3.
Ngoài áo dài, đây là những gợi ý mặc đẹp ngày đầu năm- Ảnh 4.

Áo bà ba và quần đồng bộ, áo lụa và quần ống đứng cùng tông màu giúp nàng ghi điểm thanh lịch, trang nhã theo cách tự nhiên 

ẢNH: NOSBYN STUDIO

Ngoài áo dài, đây là những gợi ý mặc đẹp ngày đầu năm- Ảnh 5.

Những bản phối đồng bộ này dành cho nàng mặc suốt dịp tết - vừa vặn lịch sự khi tiếp khách, đãi tiệc đầu năm hay gặp gỡ bạn bè hàn huyên tâm sự

ẢNH: LYP

Ngoài áo dài, đây là những gợi ý mặc đẹp ngày đầu năm- Ảnh 6.

Áo lụa tay dài phối chân váy maxi voan tơ mềm mại đầy nữ tính

ẢNH: LYP

Ngoài áo dài, đây là những gợi ý mặc đẹp ngày đầu năm- Ảnh 7.

Áo cánh và quần ống rộng từ vải lụa Nha Xá dệt họa tiết phù hợp cho những ngày đầu năm nhiều nắng ấm. Các tông màu đa dạng, thiên về ánh sắc tươi sáng nên được ưu ái cho dịp lễ, tết vì chúng mang đến cho nàng hình ảnh tươi tắn hơn

ẢNH: BLUE TSHIRT

Ngoài áo dài, đây là những gợi ý mặc đẹp ngày đầu năm- Ảnh 8.

Áo hai dây, áo babydoll, áo trễ vai... vải satin, voan tơ phối quần lụa ống rộng vừa mang đến sự thoải mái vừa tạo hình ảnh tươi trẻ, phóng khoáng và năng động

ẢNH: DEVONS STUDIO

Chọn đầm suông sang trọng, thư thái

Đầm suông ngày tết mang đến vẻ ngoài đơn giản, thanh lịch đi cùng cảm nhận nhẹ nhàng và giàu nữ tính. Các thiết kế voan tơ in họa tiết phối nhiều lớp, đầm maxi dáng suông, váy hai dây dáng suông phối vải tơ và váy ren hoa... chính là các ứng cử viên đầy tiềm năng.

Ngoài áo dài, đây là những gợi ý mặc đẹp ngày đầu năm- Ảnh 9.
Ngoài áo dài, đây là những gợi ý mặc đẹp ngày đầu năm- Ảnh 10.

Đầm suông họa tiết tông hồng mang đến nét ngọt ngào và nữ tính. Thiết kế tông trắng làm nổi bật vẻ đẹp kiêu kỳ, quý phái của nàng khi diện váy dáng suông

ẢNH: LYP, DEVONS STUDIO

Bản phối công sở phá cách, ghi đậm nét cá tính

Trang phục công sở có thể là lựa chọn dễ dàng nhưng cực kỳ hợp lý cho những ngày đầu năm. Để tạo nên điểm nhấn, nàng hãy chọn những thiết kế phá cách để kết hợp nên các bản phối sáng tạo, thú vị và giàu tính ứng biến cho mình.

Ngoài áo dài, đây là những gợi ý mặc đẹp ngày đầu năm- Ảnh 11.
Ngoài áo dài, đây là những gợi ý mặc đẹp ngày đầu năm- Ảnh 12.

Chân váy đỏ đô phối áo sơ mi hai lớp ông trắng và hồng phấn. Điểm nhấn của bản phối chính là chi tiết vạt lửng và dây buộc nơ phía sau lưng

ẢNH: CAOSTU


Áo dài gợi ý mặc đẹp Áo bà ba set đồng bộ váy suông trang phục công sở

