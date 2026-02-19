Ngoài áo dài, đây là những gợi ý mặc đẹp ngày đầu năm

Nàng khó có thể diện áo dài xuyên suốt ba ngày Tết Nguyên đán mà sẽ cần thêm nhiều ý tưởng trang phục để diện luân phiên. Trang phục lấy cảm hứng từ áo bà ba, áo yếm, áo cánh ngày xưa hay các thiết kế cổ điển như váy suông, trang phục công sở phá cách chính là các gợi ý mặc đẹp cho nàng trong những ngày đầu năm mới.
Ngoài áo dài, trang phục lụa 'lên ngôi' trong những ngày đầu năm
Áo dài lụa Việt là một trong những nét đặc sắc nhất của tủ đồ mùa tết. Trong những năm gần đây, nhiều kiểu dáng trang phục khác làm từ vải lụa tơ tằm, lụa satin tổng hợp cũng trở thành xu hướng "hot" mùa tết do sự thoải mái, nhẹ nhàng cùng vẻ đẹp chỉn chu mà trang phục mang lại. Nàng có thể lựa chọn giữa nhiều gợi ý - các set quần và áo bà ba, set đồ lụa mặc thoải mái nhưng vẫn lịch sự, áo hai dây và quần vải mềm ống rộng, áo cánh và quần lụa dệt họa tiết...
Áo bà ba và quần đồng bộ, áo lụa và quần ống đứng cùng tông màu giúp nàng ghi điểm thanh lịch, trang nhã theo cách tự nhiên
ẢNH: NOSBYN STUDIO
Chọn đầm suông sang trọng, thư thái
Đầm suông ngày tết mang đến vẻ ngoài đơn giản, thanh lịch đi cùng cảm nhận nhẹ nhàng và giàu nữ tính. Các thiết kế voan tơ in họa tiết phối nhiều lớp, đầm maxi dáng suông, váy hai dây dáng suông phối vải tơ và váy ren hoa... chính là các ứng cử viên đầy tiềm năng.
Đầm suông họa tiết tông hồng mang đến nét ngọt ngào và nữ tính. Thiết kế tông trắng làm nổi bật vẻ đẹp kiêu kỳ, quý phái của nàng khi diện váy dáng suông
ẢNH: LYP, DEVONS STUDIO
Bản phối công sở phá cách, ghi đậm nét cá tính
Trang phục công sở có thể là lựa chọn dễ dàng nhưng cực kỳ hợp lý cho những ngày đầu năm. Để tạo nên điểm nhấn, nàng hãy chọn những thiết kế phá cách để kết hợp nên các bản phối sáng tạo, thú vị và giàu tính ứng biến cho mình.
Chân váy đỏ đô phối áo sơ mi hai lớp ông trắng và hồng phấn. Điểm nhấn của bản phối chính là chi tiết vạt lửng và dây buộc nơ phía sau lưng
ẢNH: CAOSTU