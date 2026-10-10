Nguyên tắc phối đồ của ca sĩ Mono

Trong chuỗi hình ảnh mới nhất, Mono xuất hiện giữa không gian cổ điển với các chi tiết cổ áo mở, dải khăn buông cùng tư thế tạo dáng thư thái. Việc kết hợp giữa trang phục sơ mi, blazer và các chất liệu dệt kim hay voan mỏng tạo nên một tổng thể mang tính thẩm mỹ cao. Đặt trong hành trình phát triển từ năm 2022, những thể nghiệm này cho thấy nam ca sĩ đang chủ động định hình một phương thức diễn đạt riêng, dễ dàng nhận diện qua nhiều dạng trang phục khác nhau.

Điểm khởi đầu Mono ghi dấu ấn đậm nét nhất trong nhận thức của công chúng là những thiết kế ôm sát. Sau đó, tủ đồ của giọng ca 9X bắt đầu mở rộng với sự xuất hiện của nhiều phom dáng và chất liệu đa dạng hơn. Sự đan xen giữa nét mềm mại của chất liệu voan, họa tiết đính đá cùng sự cứng cáp của chất liệu da hay denim cho thấy sự chuyển biến phong cách diễn ra mang tính liên tục, không bị đóng khung trong những khuôn mẫu cố định.

Giữ vững bản sắc riêng

Đáng chú ý, việc thử nghiệm các thiết kế mang tính phá cách như chi tiết cắt xẻ, sơ mi bèo nhún hay dáng chân váy rộng đã thể hiện sự tự nhiên của nghệ sĩ khi xử lý hình thể. Các yếu tố này đã góp phần mở rộng biên độ sáng tạo cho hình ảnh của một nam nghệ sĩ trẻ trên thị trường giải trí Ảnh: NVCC

Việc kết hợp giữa áo phom vừa vặn ở phần trên và quần phom rộng ở phần dưới giúp giữ sự cân đối về mặt hình thể, đồng thời tạo ra cảm giác thư thái, phóng khoáng. Sự đối lập về mặt chất liệu cũng được khai thác triệt để nhằm mang lại chiều sâu thị giác cho các bảng màu tối giản Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, yếu tố cốt lõi giúp nam ca sĩ làm chủ các bộ trang phục mang tính cổ điển hay trang trọng chính là ngôn ngữ cơ thể. Chi tiết cổ áo mở kết hợp cùng các tư thế tạo dáng tự nhiên giúp giảm bớt tính nghiêm trang thuần túy, mang lại vẻ lịch lãm nhưng vẫn gần gũi và giàu tính kết nối Ảnh: NVCC

Phong cách đời thường của Mono duy trì sự gắn kết với thời trang thể thao và tinh thần ứng dụng. Việc đưa các thiết kế năng động vào đời sống thường nhật hay các sản phẩm âm nhạc giúp hình ảnh của anh giữ được sự gần gũi, tạo tiền đề cho khả năng tác động đến gu thẩm mỹ của khán giả trẻ Ảnh: NVCC

Dấu ấn riêng biệt trong hình ảnh của M ONO còn được bồi đắp thông qua các dự án âm nhạc gắn liền với yếu tố văn hóa Việt Nam. Từ những gợi mở mang tinh thần hội họa kinh điển trong các sản phẩm trước đây, cho đến việc đưa hình ảnh quạt giấy, cánh diều hay kỹ thuật khảm truyền thống vào phục trang biểu diễn, các thiết kế đều được đầu tư bài bản.

Đáng chú ý, sự chủ động của nghệ sĩ trong việc tìm hiểu các giá trị di sản, như việc trực tiếp quan sát các hiện vật cổ để điều chỉnh chi tiết phụ kiện, cho thấy tinh thần nghiêm túc với hình ảnh cá nhân. Sự tham gia trực tiếp này giúp tạo dựng nền tảng vững chắc, đưa các yếu tố văn hóa trở thành một phần điểm tựa trong phong cách nghệ thuật của anh.

Bên cạnh những điểm sáng về mặt tạo hình, Mono vẫn đối mặt với thách thức trong việc đa dạng hóa biểu cảm. Ánh nhìn trầm, thần thái ít thay đổi và các tư thế thu người xuất hiện tương đối dày đặc trong các bộ ảnh Ảnh: NVCC

Để tránh lối mòn, ê kíp phát triển hình ảnh cần linh hoạt hơn trong việc xây dựng bối cảnh, chuyển động và sắc thái biểu cảm. Việc mở rộng không gian thể hiện sẽ giúp ngôn ngữ thời trang của nghệ sĩ tiếp tục phát triển thành những hình tượng giàu tính đời sống và mang lại nhiều yếu tố bất ngờ Ảnh: NVCC