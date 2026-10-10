Nguyên tắc phối đồ của ca sĩ Mono

Không chỉ ghi dấu ấn trong các sản phẩm âm nhạc, Mono còn cho thấy sự biến hóa qua phong cách thời trang, khi không ngại thử sức ở những hình ảnh khác nhau.
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Trong chuỗi hình ảnh mới nhất, Mono xuất hiện giữa không gian cổ điển với các chi tiết cổ áo mở, dải khăn buông cùng tư thế tạo dáng thư thái. Việc kết hợp giữa trang phục sơ mi, blazer và các chất liệu dệt kim hay voan mỏng tạo nên một tổng thể mang tính thẩm mỹ cao. Đặt trong hành trình phát triển từ năm 2022, những thể nghiệm này cho thấy nam ca sĩ đang chủ động định hình một phương thức diễn đạt riêng, dễ dàng nhận diện qua nhiều dạng trang phục khác nhau.
Điểm khởi đầu Mono ghi dấu ấn đậm nét nhất trong nhận thức của công chúng là những thiết kế ôm sát. Sau đó, tủ đồ của giọng ca 9X bắt đầu mở rộng với sự xuất hiện của nhiều phom dáng và chất liệu đa dạng hơn. Sự đan xen giữa nét mềm mại của chất liệu voan, họa tiết đính đá cùng sự cứng cáp của chất liệu da hay denim cho thấy sự chuyển biến phong cách diễn ra mang tính liên tục, không bị đóng khung trong những khuôn mẫu cố định.
Giữ vững bản sắc riêng
Dấu ấn riêng biệt trong hình ảnh của MONO còn được bồi đắp thông qua các dự án âm nhạc gắn liền với yếu tố văn hóa Việt Nam. Từ những gợi mở mang tinh thần hội họa kinh điển trong các sản phẩm trước đây, cho đến việc đưa hình ảnh quạt giấy, cánh diều hay kỹ thuật khảm truyền thống vào phục trang biểu diễn, các thiết kế đều được đầu tư bài bản.
Đáng chú ý, sự chủ động của nghệ sĩ trong việc tìm hiểu các giá trị di sản, như việc trực tiếp quan sát các hiện vật cổ để điều chỉnh chi tiết phụ kiện, cho thấy tinh thần nghiêm túc với hình ảnh cá nhân. Sự tham gia trực tiếp này giúp tạo dựng nền tảng vững chắc, đưa các yếu tố văn hóa trở thành một phần điểm tựa trong phong cách nghệ thuật của anh.