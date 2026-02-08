  • An Giang
Thời trang 24/7

Những bộ trang phục đẹp nhất cho ngày lạnh, tôn vinh phong cách cá nhân

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
08/02/2026 18:00 GMT+7

Thời trang của mùa thu đông vừa qua không còn chạy theo công thức mặc đẹp chung, mà tôn vinh những trang phục mang dấu ấn cá nhân.

Những bộ trang phục đẹp nhất mùa này không nằm ở sự cầu kỳ mà ở cách kết hợp thông minh.

Phụ nữ học cách xây dựng 'luật mặc' - trang phục cho riêng mình

Những bộ trang phục đẹp nhất cho ngày lạnh, tôn vinh phong cách cá nhân- Ảnh 1.

Một chiếc mũ cloche đủ để ngay lập tức nâng tầm một bộ trang phục thường ngày đơn giản

ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Phong cách đường phố mùa này đặc biệt đề cao những chi tiết nhỏ tạo hiệu ứng lớn. Một chiếc mũ cloche đủ sức nâng tầm cả set đồ tưởng chừng rất đời thường. Khi kết hợp cùng áo khoác trung tính và bảng màu trầm ấm, phụ kiện này mang đến vẻ cổ điển pha hiện đại, vừa tinh tế vừa có cá tính rõ rệt.

Những bộ trang phục đẹp nhất cho ngày lạnh, tôn vinh phong cách cá nhân- Ảnh 2.

Sự tương phản về màu sắc và chất liệu làm nổi bật vẻ ngoài với áo đen và quần da

ẢNH: MOST-WANTED

Sẽ thật lý tưởng nếu tồn tại một bộ quy tắc “chuẩn” giúp mọi phụ nữ đều mặc đẹp với nhiều kiểu trang phục. Nhưng thời trang chưa bao giờ là một bài toán có đáp án duy nhất. Sự khác biệt về vóc dáng, chiều cao, màu da và lối sống khiến mỗi người cần một hệ quy chiếu riêng để định hình phong cách. Chính vì thế, mùa thu đông 2025 - 2026 chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt: thay vì chạy theo trào lưu, phụ nữ học cách xây dựng “luật mặc” của riêng mình.

Những bộ trang phục đẹp nhất cho ngày lạnh, tôn vinh phong cách cá nhân- Ảnh 3.

Phong cách giản dị nhưng sang trọng đáng học hỏi là sự kết hợp giữa áo khoác lông Mông Cổ với quần jeans

ẢNH: YAPOKUPAYU

Những bộ trang phục đẹp nhất cho ngày lạnh, tôn vinh phong cách cá nhân- Ảnh 4.

Ý tưởng dễ thực hiện nhất cho bữa tiệc đêm giao thừa vào phút chót: một bộ trang phục toàn màu đen kết hợp với trang sức vàng cỡ lớn

ẢNH: @IAMSOFIAEVE

Những bộ trang phục đẹp nhất cho ngày lạnh, tôn vinh phong cách cá nhân- Ảnh 5.

ẢNH: @IAMSOFIAEVE

Lấy cảm hứng từ phong cách đường phố và các buổi trình diễn thời trang, những bộ trang phục đẹp nhất mùa này không nằm ở sự cầu kỳ mà ở cách kết hợp thông minh. Áo khoác dáng dài, blazer cấu trúc mạnh, áo len oversized hay chân váy midi tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, nhưng được làm mới bằng tỷ lệ phom dáng và phụ kiện. Một chiếc thắt lưng bản lớn, đôi bốt da mũi nhọn hay găng tay da tối giản có thể ngay lập tức thay đổi tinh thần tổng thể.

Những bộ trang phục đẹp nhất cho ngày lạnh, tôn vinh phong cách cá nhân- Ảnh 6.

Áo blazer dáng ngắn kết hợp với quần tây ống đứng màu pastel là sự kết hợp thanh lịch mới cho công sở mùa này

ẢNH: @NYSTYLE

Những bộ trang phục đẹp nhất cho ngày lạnh, tôn vinh phong cách cá nhân- Ảnh 7.

Chiếc váy xếp ly và giày búp bê giúp làm dịu bớt vẻ thanh lịch nghiêm nghị của chiếc áo blazer kẻ ca rô

ẢNH: @NYSTYLE

Điểm chung của những bộ trang phục đẹp nhất mùa lạnh này là tính ứng dụng cao. Chúng không ép người mặc phải “biến hình”, mà cho phép mỗi cá nhân linh hoạt điều chỉnh theo hoàn cảnh: từ công sở, dạo phố đến những buổi tối gặp gỡ. Thời trang lúc này không còn là sự phô trương, mà là cách bạn kể câu chuyện về chính mình.

