Những công trình và di sản độc đáo tại Việt Nam thu hút du khách quốc tế

Thánh địa Mỹ Sơn

Thánh địa Mỹ Sơn nằm ở tỉnh Quảng Nam, là quần thể đền tháp của vương quốc Champa cổ. Khu di tích này từng là trung tâm tôn giáo và văn hóa của người Champa. Nơi đây mang đậm dấu ấn kiến trúc Hindu với những ngôi đền được chạm khắc tinh xảo, mỗi công trình đều có ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Thánh địa Mỹ Sơn đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, thu hút nhiều du khách quốc tế đến chiêm ngưỡng và khám phá.

PIXABAY

Phố cổ Hội An



Phố cổ Hội An là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất ở Việt Nam, nằm ở tỉnh Quảng Nam. Hội An từng là một thương cảng sầm uất, nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa Đông Tây. Kiến trúc ở đây đặc trưng bởi những ngôi nhà cổ bằng gỗ, những con phố nhỏ xinh xắn và các hội quán người Hoa. Hội An mang đến cho du khách cảm giác yên bình và sự hoài cổ, với đèn lồng rực rỡ và các lễ hội truyền thống đặc sắc.

ENVATO

Hoàng Thành Thăng Long



Hoàng Thành Thăng Long, nằm ở trung tâm Hà Nội, là một trong những di sản văn hóa quan trọng của Việt Nam. Khu di tích này đã chứng kiến lịch sử phát triển của kinh đô Thăng Long từ thời Đại Việt cho đến hiện đại. Hoàng Thành Thăng Long bao gồm nhiều cung điện, đền đài và di tích khảo cổ, phản ánh sự phát triển liên tục của văn hóa và lịch sử Việt Nam qua các triều đại. Được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, nơi đây là điểm đến không thể bỏ qua khi tới Hà Nội.

FREEPIK

Phong Nha - Kẻ Bàng



Phong Nha - Kẻ Bàng, nằm ở tỉnh Quảng Bình, là một trong những hệ thống hang động kỳ vĩ và đa dạng nhất thế giới. Khu vực này nổi bật với các hang động như Phong Nha, Sơn Đoòng và Hang Én, cùng với các dòng sông ngầm và hệ sinh thái rừng nguyên sinh phong phú. Phong Nha - Kẻ Bàng không chỉ là điểm đến hấp dẫn cho những người yêu thích khám phá thiên nhiên mà còn là nơi nghiên cứu khoa học quan trọng. Được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới, khu vực này ngày càng thu hút nhiều du khách quốc tế.

PIXABAY

Những công trình và di sản độc đáo của Việt Nam như Thánh địa Mỹ Sơn, phố cổ Hội An, Hoàng Thành Thăng Long, Phong Nha - Kẻ Bàng đã góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới. Chúng không chỉ mang lại giá trị văn hóa, lịch sử vô giá mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho du khách và các nhà nghiên cứu. Với lòng tự hào và trách nhiệm, người Việt Nam không ngừng bảo tồn và phát huy những giá trị quý báu này, để chúng mãi mãi là niềm kiêu hãnh của dân tộc.



Công ty du lịch Tugo tặng bạn đọc code "DULICHGENZ" trị giá đến 1.000.000 đồng khi đăng ký tour.

Chuyên mục du lịch Gen Z được xây dựng bởi Tugo & Thanh Niên