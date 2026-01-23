Những mẫu áo khoác sang trọng và đa năng nhất cho mùa xuân

Áo khoác luôn chiếm vị trí rất quan trọng trong tủ đồ cơ bản và trên diện mạo chung của từng bản phối. Chọn áo khoác phù hợp với dáng người, hợp cá tính chính là bí quyết để nàng thăng hạng nhan sắc một cách dễ dàng. Những mẫu áo khoác sang trọng dưới đây phù hợp tiết trời nhiều biến đổi, dù khi nhiệt độ giảm sâu hay ngày nắng ấm áp đầu xuân.
Kiểu áo khoác sang trọng bậc nhất mùa lạnh gọi tên áo choàng cape
Áo choàng cape đặc trưng với phần tay vai liền buông rủ xuống hai tay và có thiết kế đặc biệt để người mặc "giấu" đôi tay trong lớp vải ấm mềm. Áo choàng cape từ vải dạ lông cừu, vải dạ ép hay vải len lông thỏ thường mềm nhẹ và hợp với các bản phối sang chảnh, quý phái khi nàng dự tiệc, hẹn hò hoặc có những buổi gặp gỡ quan trọng.
Áo khoác dáng ngắn trẻ trung và linh hoạt
Nổi tiếng bởi vẻ ngoài trẻ trung, năng động mà vẫn phát huy tốt khả năng giữ ấm, tạo kiểu đẹp cho bản phối và vóc dáng người mặc chính là các thiết kế áo khoác dáng ngắn. Jacket dáng ngắn, áo khoác da, áo tweed, áo bomber... có độ ngắn trên eo hoàn hảo để sử dụng suốt cả tuần.
Áo khoác crop có thể phối cùng váy suông, đầm xòe, váy sơ mi, váy chữ A, các bản phối với quần jeans và quần công sở. Thiết kế dáng ngắn khéo tạo ra khoảng hở nơi vòng 2 đồng thời tạo nên chiều sâu thị giác cho bản phối nhờ cấu trúc layer, qua đó nắm giữ bí quyết mặc đẹp đơn giản mà chất!
Áo khoác blazer
Blazer là chiếc áo khoác bền bỉ, đa dụng và có tính bền vững nhất trong số những chiếc áo khoác sang trọng cổ điển. Mùa xuân, blazer mỏng nhẹ kết hợp cùng các bản phối công sở, váy midi cho ngày làm việc bình thường; blazer khoác hờ trên vai cho các buổi tiệc nàng diện đầm trễ vai, váy cúp ngực... Ở phong cách đường phố, blazer dáng rộng được ưa thích kết hợp với sơ mi, áo phông, crop top và vô số các bản phối cá tính, gợi cảm hay đậm chất năng động khác.