Những mẫu áo khoác sang trọng và đa năng nhất cho mùa xuân

Áo khoác luôn chiếm vị trí rất quan trọng trong tủ đồ cơ bản và trên diện mạo chung của từng bản phối. Chọn áo khoác phù hợp với dáng người, hợp cá tính chính là bí quyết để nàng thăng hạng nhan sắc một cách dễ dàng. Những mẫu áo khoác sang trọng dưới đây phù hợp tiết trời nhiều biến đổi, dù khi nhiệt độ giảm sâu hay ngày nắng ấm áp đầu xuân.

Phối áo choàng cape và trang phục theo hai gam màu sáng tối tương phản tạo nên hình ảnh nổi bật. Chi tiết ống tay đính lông vũ khéo bộc lộ dưới phần cape dài mang đến góc nhìn duyên dáng, quyến rũ mà sang chảnh của người mặc ẢNH: GERME

Kiểu áo khoác sang trọng bậc nhất mùa lạnh gọi tên áo choàng cape

Áo choàng cape đặc trưng với phần tay vai liền buông rủ xuống hai tay và có thiết kế đặc biệt để người mặc "giấu" đôi tay trong lớp vải ấm mềm. Áo choàng cape từ vải dạ lông cừu, vải dạ ép hay vải len lông thỏ thường mềm nhẹ và hợp với các bản phối sang chảnh, quý phái khi nàng dự tiệc, hẹn hò hoặc có những buổi gặp gỡ quan trọng.

Các bản phối kết hợp áo cape luôn toát lên tinh thần quý phái và kiêu kỳ đặc trưng. Do vậy các chất liệu dạ lông cừu, len dệt kim, ren và lông xù thường xuyên được kết hợp cùng nhau ẢNH: GERME

Áo khoác dáng ngắn trẻ trung và linh hoạt

Áo khoác dáng ngắn cực trẻ trung để phối cùng váy ngắn, quần shorts, quần jeans cho các bản phối đường phố và phong cách thời trang học đường ẢNH: ADORE DRESS

Nổi tiếng bởi vẻ ngoài trẻ trung, năng động mà vẫn phát huy tốt khả năng giữ ấm, tạo kiểu đẹp cho bản phối và vóc dáng người mặc chính là các thiết kế áo khoác dáng ngắn. Jacket dáng ngắn, áo khoác da, áo tweed, áo bomber... có độ ngắn trên eo hoàn hảo để sử dụng suốt cả tuần.

Áo khoác crop có thể phối cùng váy suông, đầm xòe, váy sơ mi, váy chữ A, các bản phối với quần jeans và quần công sở. Thiết kế dáng ngắn khéo tạo ra khoảng hở nơi vòng 2 đồng thời tạo nên chiều sâu thị giác cho bản phối nhờ cấu trúc layer, qua đó nắm giữ bí quyết mặc đẹp đơn giản mà chất!

Cropped jacket họa tiết kẻ ca rô cổ điển hoàn hảo để mặc cùng bản phối kết hợp từ các thiết kế tông xám, đen và trắng. Áo khoác họa tiết chính là một nét son mới lạ cho nàng yêu phong cách tối giản hoặc gắn bó với bảng màu trung tính làm mới bản thân ẢNH: ADORE DRESS

Áo khoác lông dáng ngắn tạo nét sang chảnh quý phái ngay lập tức khi nàng vừa khoác lên vai. Thiết kế này kết hợp cùng váy ngắn, quần tất và bốt cổ cao mang đến vẻ ngoài thu hút, biến nàng thành tâm điểm của mọi sự chú ý ẢNH: REINA

Áo denim dáng ngắn nên mặc cùng quần jeans, quần kaki hay quần túi hộp. Thiết kế áo khoác này được làm mới bằng chi tiết phối cổ trắng, chần chỉ trang trí nắp túi và cổ tay áo nên trẻ trung và tạo ấn tượng tốt hơn ẢNH: FLEUR DELYS

Áo khoác da lộn được yêu thích xuyên suốt từ mùa thu sang mùa đông và vẫn là món đồ thời thượng cho mùa xuân. Áo jacket dáng ngắn góp phần tạo nên điểm nhấn cho bản phối mang phong cách sporty ẢNH: MIU MIU

Áo khoác blazer

Blazer là chiếc áo khoác bền bỉ, đa dụng và có tính bền vững nhất trong số những chiếc áo khoác sang trọng cổ điển. Mùa xuân, blazer mỏng nhẹ kết hợp cùng các bản phối công sở, váy midi cho ngày làm việc bình thường; blazer khoác hờ trên vai cho các buổi tiệc nàng diện đầm trễ vai, váy cúp ngực... Ở phong cách đường phố, blazer dáng rộng được ưa thích kết hợp với sơ mi, áo phông, crop top và vô số các bản phối cá tính, gợi cảm hay đậm chất năng động khác.