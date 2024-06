Những ngôi chùa linh thiêng tại Myanmar

Chùa Kuthodaw

Chùa Kuthodaw nằm dưới chân đồi Mandalay và nổi tiếng với "cuốn sách lớn nhất thế giới" - 729 tấm bia đá khắc kinh Phật. Được xây dựng vào thế kỷ 19 dưới triều vua Mindon, chùa Kuthodaw không chỉ là nơi tôn nghiêm mà còn là công trình kiến trúc ấn tượng. Khuôn viên chùa rợp bóng cây xanh, tạo nên không gian thanh tịnh và yên bình, thu hút nhiều người đến tham quan và chiêm bái.

Envato

Chùa vàng Sule

Chùa vàng Sule nằm giữa trung tâm thành phố Yangon. Chùa có kiến trúc độc đáo với bảo tháp vàng độc đáo. Nơi đây không chỉ là nơi linh thiêng mà còn đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa và tín ngưỡng của người dân Yangon. Đây cũng là điểm dừng chân hấp dẫn cho du khách muốn tìm hiểu về Phật giáo và văn hóa Myanmar.

Envato

Chùa Shwedagon

Chùa Shwedagon, hay còn gọi là chùa vàng Yangon, là ngôi chùa nổi tiếng nhất Myanmar. Với bảo tháp vàng được bao phủ bởi hàng ngàn lá vàng và kim cương, chùa Shwedagon là biểu tượng tôn giáo quan trọng của Myanmar. Được xây dựng cách đây hơn 2.500 năm, chùa là nơi lưu giữ xá lợi của Đức Phật và luôn tấp nập tín đồ đến cầu nguyện. Không gian quanh chùa rộng lớn và linh thiêng, tạo cảm giác thanh tịnh cho những ai đặt chân đến.

Pixabay

Chùa Kyaikhtiyo

Chùa Kyaikhtiyo, hay chùa Đá Vàng, một ngôi chùa cổ tọa lạc ở Mandalay. Chùa nổi tiếng với khối đá vàng khổng lồ chênh vênh trên vách núi, được cho là do phép màu của Đức Phật. Tương truyền, ngôi chùa trở thành một trong những địa điểm hành hương quan trọng nhất của Myanmar. Du khách thường leo núi để đến chùa, tìm kiếm sự an yên và may mắn từ khối đá vàng huyền bí.

Freepik

Chùa chiền tại Myanmar không chỉ là nơi thờ cúng mà còn là trung tâm văn hóa và tâm linh. Các ngôi chùa được đề cập đều có kiến trúc độc đáo, lịch sử lâu đời và những câu chuyện kỳ bí thu hút lòng tin của người dân và du khách. Hành hương đến những ngôi chùa này, người ta không chỉ tìm kiếm sự bình an mà còn được trải nghiệm vẻ đẹp của kiến trúc và nghệ thuật Phật giáo.



Công ty du lịch Tugo tặng bạn đọc code "DULICHGENZ" trị giá đến 1.000.000 đồng khi đăng ký tour.

Chuyên mục du lịch Gen Z được xây dựng bởi Tugo & Thanh Niên