Những trải nghiệm không nên bỏ qua khi đến Hội An

Từ việc dạo bước trên những con phố nhỏ lung linh ánh đèn lồng, thưởng thức ẩm thực địa phương đến thả đèn hoa đăng trên sông Hoài, mỗi trải nghiệm tại Hội An đều mang lại những cảm xúc đặc biệt và những kỷ niệm khó quên.

Đi dạo phố cổ về đêm

Dạo phố cổ Hội An vào ban đêm là trải nghiệm khó quên đối với bất kỳ du khách nào. Khi màn đêm buông xuống, cả khu phố cổ lung linh với ánh đèn lồng rực rỡ, tạo nên một không gian yên bình và thơ mộng. Bạn có thể lang thang dọc những con hẻm nhỏ, ngắm nhìn kiến trúc cổ kính của những ngôi nhà gỗ và cảm nhận không khí bình yên đặc trưng của Hội An. Đừng quên ghé thăm chùa Cầu hay các quán nhỏ ven đường để thưởng thức những món ăn đặc sản.

ẢNH: PIXABAY

Thả đèn hoa đăng



Thả đèn hoa đăng trên sông Hoài là một trong những hoạt động không thể bỏ qua khi đến Hội An. Du khách có thể mua những chiếc đèn hoa đăng nhỏ xinh tại các quầy bán ven sông, thắp nến và thả đèn xuống dòng sông. Ánh sáng từ những chiếc đèn lấp lánh trên mặt nước, tạo nên khung cảnh huyền ảo và thanh tịnh. Hoạt động này không chỉ mang đến cảm giác thư thái mà còn là dịp để bạn cầu nguyện cho những điều tốt đẹp.

ẢNH: ENVATO

Thưởng thức món Cao Lầu



Cao Lầu là món ăn đặc sản nổi tiếng của Hội An, với hương vị độc đáo và cách chế biến công phu. Món ăn này được làm từ sợi mì dày, dai, ăn kèm với thịt heo xá xíu, rau sống và nước dùng thơm ngon. Đặc biệt, sợi mì Cao Lầu được chế biến từ nước giếng Bá Lễ và tro củi từ Cù Lao Chàm, tạo nên hương vị riêng biệt không nơi nào có được. Hãy thử món ăn này tại các quán ăn địa phương để cảm nhận sự tinh tế trong ẩm thực Hội An.

ẢNH: PIXABAY

Mua một chiếc đèn lồng làm quà lưu niệm



Đèn lồng Hội An là món quà lưu niệm đặc trưng mang dấu ấn văn hóa của phố cổ. Được làm thủ công từ tre và vải, những chiếc đèn lồng đủ màu sắc và kiểu dáng không chỉ đẹp mắt mà còn mang ý nghĩa may mắn, hạnh phúc. Du khách có thể tìm mua đèn lồng tại các cửa hàng trong khu phố cổ để mang về làm quà cho bạn bè và người thân. Đèn lồng Hội An là biểu tượng của sự bình yên, một món quà tuyệt vời từ chuyến đi.

ẢNH: ENVATO

Check-in quán cà phê view đẹp



Hội An có nhiều quán cà phê với view đẹp, thích hợp để bạn thư giãn và tận hưởng không gian cổ kính. Từ những quán cà phê ven sông, trên những con phố nhỏ đến các quán nằm sâu trong hẻm, mỗi nơi đều mang một phong cách riêng biệt. Bạn có thể vừa nhâm nhi ly cà phê Việt đậm đà, vừa ngắm nhìn cuộc sống yên bình của phố cổ. Một số quán cà phê nổi tiếng như: Faifo Coffee, The Chef hay Reaching Out Tea House là nơi lý tưởng để bạn chụp những bức ảnh "triệu like".

ẢNH: FREEPIK

Hội An không chỉ đẹp bởi cảnh quan mà còn bởi những hoạt động độc đáo và đầy thú vị. Những trải nghiệm như thả đèn hoa đăng, thưởng thức Cao Lầu, hay đơn giản là dạo bước trong phố cổ đều giúp du khách cảm nhận trọn vẹn hơn về văn hóa và con người nơi đây. Hãy dành thời gian để khám phá và tận hưởng Hội An theo cách riêng của bạn, để mỗi phút giây tại thành phố cổ này đều trở thành những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình khám phá Việt Nam.

Công ty du lịch Tugo tặng bạn đọc code "DULICHGENZ" trị giá đến 1.000.000 đồng khi đăng ký tour.

Chuyên mục du lịch Gen Z được xây dựng bởi Tugo & Thanh Niên