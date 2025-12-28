Phối áo khoác ngày đông cùng quần ống rộng và váy dài

Sự thay đổi thất thường của nhiệt độ mùa cuối đông dần trở nên quen thuộc với mọi người và các tín đồ sành điệu luôn có sẵn nhiều phương án phối đồ với áo khoác ngày đông. Nàng có thể tùy biến - khi đơn giản, gọn nhẹ với các thiết kế dáng ngắn năng động, khi xếp lớp nhiều tầng trang phục dày dặn nhưng vẫn luôn toát lên tinh thần tinh giản và thời thượng cố hữu.

Áo ren mỏng phối chân váy dài viền ren cùng dây lưng bản lớn, phối thêm áo khoác trench coat dáng ngắn màu đỏ rượu làm nổi bật phong thái sang chảnh, kiêu kỳ của quý cô ẢNH: DEMIQ

Nổi bật cả ngày cùng bản phối váy dài, quần ống rộng và áo khoác

Bí quyết để các bản phối áo khoác ngày đông cùng quần ống rộng và váy dáng dài giúp nàng nổi bật nằm ở yếu tố: sự tương phản giữa đơn sắc và họa tiết, kết cấu dáng ngắn và kết cấu dáng dài. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến hiệu ứng thị giác từ các cặp màu sắc mang đặc trưng của mùa lạnh: nâu caramel và họa tiết kẻ, tông màu cream và họa tiết nâu beige, nâu đất hay sự tương phản của trắng và đỏ tía, cam đất và xanh cô ban.

Mùa lạnh, nàng hãy dành sự ưu ái cho các chất liệu vải ren, dạ lông cừu, tweed và vải dù vì đây đều là những chất liệu cao cấp có khả năng cản gió và giữ nhiệt hiệu quả. Chúng đặc biệt hòa hợp khi phối cùng nhau để tạo nên một tổng thể quý phái và sang trọng.

Sự đan xen hài hòa của họa tiết cổ điển và áo khoác dáng ngắn tạo nên vẻ ngoài ấn tượng cho phong cách đường phố mùa cuối đông đầu xuân ẢNH: A TOUS

Một bản phối mang tông màu trung tính đẹp xuất sắc khiến ai cũng phải ngước nhìn. Mùa đông 2025 là mùa "lên ngôi" của các thiết kế kẻ ca rô tông trầm - gam màu nâu chủ đạo chính là nền tảng để bộ trang phục này được xếp vào danh sách những bản phối áo khoác ngày đông đẹp nhất ẢNH: DEMIQ

Áo khoác dạ lông cừu vẫn có chỗ đứng trong tủ đồ cuối đông và được yêu thích đặc biệt bởi các quý cô văn phòng. Áo màu xanh đen, màu beige có thể phối với hầu hết các bản phối công sở, vừa giữ ấm hiệu quả vừa tạo nên hình ảnh sang xịn và tinh tế ẢNH: CHIC LAND

Sự đồng điệu của màu sắc, họa tiết và phong cách thiết kế giúp bản phối áo tweed này thu hút trọn mọi sự chú ý. Quần ống rộng hoặc quần shorts ống rộng vẫn được nhiều tín đồ lựa chọn cho diện mạo thời thượng phá cách trong mùa lạnh ẢNH: A TOUS

Dù kín đáo hay nhẹ nhàng, quần cạp cao vẫn luôn là chân ái để nàng phối cùng áo khoác dáng dài. Đây là những bản phối để nàng diện khi cần ra ngoài hoặc tham gia nhiều hoạt động ngoài trời ẢNH: JEOR, A TOUS



Bản phối váy dài và áo khoác tông trắng đen tối giản nhưng toát lên tinh thần sang trọng cổ điển của các quý cô thành thị. Thay vì giày cao gót hoặc giày công sở, hãy ưu tiên phối bộ trang phục này cùng bốt da cổ thấp, bốt da lộn để tăng thêm tính thẩm mỹ và hiệu quả giữ ấm ẢNH: DEMIQ

Hãy áp dụng nguyên tắc về tỉ lệ 1/3 và 2/3 khi phối đồ đông với nhiều lớp trang phục. Áo khoác dáng ngắn chiếm 1/3 chiều dài tổng thể và 2/3 là độ dài của bản phối áo và chân váy dài. Đây chính là những con số tạo nên bản phối hoàn hảo - vừa đẹp về thị giác vừa tạo hiệu ứng tôn dáng một cách tối đa ẢNH: DEMIQ



