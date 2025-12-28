  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Phối áo khoác ngày đông cùng quần ống rộng và váy dài

Kim Ngọc
Kim Ngọc
28/12/2025 14:00 GMT+7

Những bản phối áo khoác ngày đông dưới đây giúp nàng không sợ lạnh mà vẫn sành điệu hệt như các fashionista thứ thiệt. Các bản phối trải dài từ áo khoác dáng ngắn đến áo khoác dáng dài, từ các thiết kế đơn sắc trên chất kaki, vải dù đến vải dạ lông cừu, tweed và đa chất liệu.

Sự thay đổi thất thường của nhiệt độ mùa cuối đông dần trở nên quen thuộc với mọi người và các tín đồ sành điệu luôn có sẵn nhiều phương án phối đồ với áo khoác ngày đông. Nàng có thể tùy biến - khi đơn giản, gọn nhẹ với các thiết kế dáng ngắn năng động, khi xếp lớp nhiều tầng trang phục dày dặn nhưng vẫn luôn toát lên tinh thần tinh giản và thời thượng cố hữu.

Phối áo khoác ngày đông cùng quần ống rộng và váy dài- Ảnh 1.

Áo ren mỏng phối chân váy dài viền ren cùng dây lưng bản lớn, phối thêm áo khoác trench coat dáng ngắn màu đỏ rượu làm nổi bật phong thái sang chảnh, kiêu kỳ của quý cô

ẢNH: DEMIQ

Nổi bật cả ngày cùng bản phối váy dài, quần ống rộng và áo khoác

Bí quyết để các bản phối áo khoác ngày đông cùng quần ống rộng và váy dáng dài giúp nàng nổi bật nằm ở yếu tố: sự tương phản giữa đơn sắc và họa tiết, kết cấu dáng ngắn và kết cấu dáng dài. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến hiệu ứng thị giác từ các cặp màu sắc mang đặc trưng của mùa lạnh: nâu caramel và họa tiết kẻ, tông màu cream và họa tiết nâu beige, nâu đất hay sự tương phản của trắng và đỏ tía, cam đất và xanh cô ban.

Mùa lạnh, nàng hãy dành sự ưu ái cho các chất liệu vải ren, dạ lông cừu, tweed và vải dù vì đây đều là những chất liệu cao cấp có khả năng cản gió và giữ nhiệt hiệu quả. Chúng đặc biệt hòa hợp khi phối cùng nhau để tạo nên một tổng thể quý phái và sang trọng.

Phối áo khoác ngày đông cùng quần ống rộng và váy dài- Ảnh 2.

Sự đan xen hài hòa của họa tiết cổ điển và áo khoác dáng ngắn tạo nên vẻ ngoài ấn tượng cho phong cách đường phố mùa cuối đông đầu xuân

ẢNH: A TOUS

Phối áo khoác ngày đông cùng quần ống rộng và váy dài- Ảnh 3.

Một bản phối mang tông màu trung tính đẹp xuất sắc khiến ai cũng phải ngước nhìn. Mùa đông 2025 là mùa "lên ngôi" của các thiết kế kẻ ca rô tông trầm - gam màu nâu chủ đạo chính là nền tảng để bộ trang phục này được xếp vào danh sách những bản phối áo khoác ngày đông đẹp nhất

ẢNH: DEMIQ

Phối áo khoác ngày đông cùng quần ống rộng và váy dài- Ảnh 4.

Áo khoác dạ lông cừu vẫn có chỗ đứng trong tủ đồ cuối đông và được yêu thích đặc biệt bởi các quý cô văn phòng. Áo màu xanh đen, màu beige có thể phối với hầu hết các bản phối công sở, vừa giữ ấm hiệu quả vừa tạo nên hình ảnh sang xịn và tinh tế

ẢNH: CHIC LAND

Phối áo khoác ngày đông cùng quần ống rộng và váy dài- Ảnh 5.

Sự đồng điệu của màu sắc, họa tiết và phong cách thiết kế giúp bản phối áo tweed này thu hút trọn mọi sự chú ý. Quần ống rộng hoặc quần shorts ống rộng vẫn được nhiều tín đồ lựa chọn cho diện mạo thời thượng phá cách trong mùa lạnh

ẢNH: A TOUS

Phối áo khoác ngày đông cùng quần ống rộng và váy dài- Ảnh 6.
Phối áo khoác ngày đông cùng quần ống rộng và váy dài- Ảnh 7.

Dù kín đáo hay nhẹ nhàng, quần cạp cao vẫn luôn là chân ái để nàng phối cùng áo khoác dáng dài. Đây là những bản phối để nàng diện khi cần ra ngoài hoặc tham gia nhiều hoạt động ngoài trời

ẢNH: JEOR, A TOUS

Phối áo khoác ngày đông cùng quần ống rộng và váy dài- Ảnh 8.

Bản phối váy dài và áo khoác tông trắng đen tối giản nhưng toát lên tinh thần sang trọng cổ điển của các quý cô thành thị. Thay vì giày cao gót hoặc giày công sở, hãy ưu tiên phối bộ trang phục này cùng bốt da cổ thấp, bốt da lộn để tăng thêm tính thẩm mỹ và hiệu quả giữ ấm

ẢNH: DEMIQ

Phối áo khoác ngày đông cùng quần ống rộng và váy dài- Ảnh 9.

Hãy áp dụng nguyên tắc về tỉ lệ 1/3 và 2/3 khi phối đồ đông với nhiều lớp trang phục. Áo khoác dáng ngắn chiếm 1/3 chiều dài tổng thể và 2/3 là độ dài của bản phối áo và chân váy dài. Đây chính là những con số tạo nên bản phối hoàn hảo - vừa đẹp về thị giác vừa tạo hiệu ứng tôn dáng một cách tối đa

ẢNH: DEMIQ


áo khoác áo khoác ngày đông quần ống rộng áo khoác dáng ngắn áo khoác dài

Bài viết khác

Chân váy midi nhẹ nhàng nhưng đủ tạo dấu ấn thời trang riêng

Chân váy midi nhẹ nhàng nhưng đủ tạo dấu ấn thời trang riêng

Áo khoác bolero vượt khỏi khuôn khổ cổ điển, tôn dáng cho phái đẹp

Áo khoác bolero vượt khỏi khuôn khổ cổ điển, tôn dáng cho phái đẹp

Váy denim, áo khoác jean, lựa chọn thông minh cho những ngày cuối đông

Váy denim, áo khoác jean, lựa chọn thông minh cho những ngày cuối đông

Áo sơ mi thanh lịch không bao giờ lỗi mốt

Áo sơ mi thanh lịch không bao giờ lỗi mốt

Những chiếc mũ giữ ấm nàng không nên bỏ lỡ trong mùa đông này

Những chiếc mũ giữ ấm nàng không nên bỏ lỡ trong mùa đông này

Cuối đông, thời điểm tuyệt nhất để diện áo khoác da, chân váy da

Cuối đông, thời điểm tuyệt nhất để diện áo khoác da, chân váy da

Đây là kiểu áo len làm nên phong cách mùa lạnh

Đây là kiểu áo len làm nên phong cách mùa lạnh

Sức hút từ sự mộc mạc của những chiếc túi tote hiện đại

Sức hút từ sự mộc mạc của những chiếc túi tote hiện đại

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top