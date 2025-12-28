Phối áo khoác ngày đông cùng quần ống rộng và váy dài

Những bản phối áo khoác ngày đông dưới đây giúp nàng không sợ lạnh mà vẫn sành điệu hệt như các fashionista thứ thiệt. Các bản phối trải dài từ áo khoác dáng ngắn đến áo khoác dáng dài, từ các thiết kế đơn sắc trên chất kaki, vải dù đến vải dạ lông cừu, tweed và đa chất liệu.
Sự thay đổi thất thường của nhiệt độ mùa cuối đông dần trở nên quen thuộc với mọi người và các tín đồ sành điệu luôn có sẵn nhiều phương án phối đồ với áo khoác ngày đông. Nàng có thể tùy biến - khi đơn giản, gọn nhẹ với các thiết kế dáng ngắn năng động, khi xếp lớp nhiều tầng trang phục dày dặn nhưng vẫn luôn toát lên tinh thần tinh giản và thời thượng cố hữu.
Nổi bật cả ngày cùng bản phối váy dài, quần ống rộng và áo khoác
Bí quyết để các bản phối áo khoác ngày đông cùng quần ống rộng và váy dáng dài giúp nàng nổi bật nằm ở yếu tố: sự tương phản giữa đơn sắc và họa tiết, kết cấu dáng ngắn và kết cấu dáng dài. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến hiệu ứng thị giác từ các cặp màu sắc mang đặc trưng của mùa lạnh: nâu caramel và họa tiết kẻ, tông màu cream và họa tiết nâu beige, nâu đất hay sự tương phản của trắng và đỏ tía, cam đất và xanh cô ban.
Mùa lạnh, nàng hãy dành sự ưu ái cho các chất liệu vải ren, dạ lông cừu, tweed và vải dù vì đây đều là những chất liệu cao cấp có khả năng cản gió và giữ nhiệt hiệu quả. Chúng đặc biệt hòa hợp khi phối cùng nhau để tạo nên một tổng thể quý phái và sang trọng.
Dù kín đáo hay nhẹ nhàng, quần cạp cao vẫn luôn là chân ái để nàng phối cùng áo khoác dáng dài. Đây là những bản phối để nàng diện khi cần ra ngoài hoặc tham gia nhiều hoạt động ngoài trời