Quần jeans cạp trễ, xu hướng gợi cảm trở lại với diện mạo mới

Quần jeans cạp trễ là một trong những xu hướng denim nổi bật được quý cô cá tính yêu thích. Thiết kế này có thể mặc cùng tank top, bodysuit, áo phông họa tiết, áo dệt kim, polo hay bất cứ chiếc áo nào nàng có sẵn trong tủ đồ.

Quần jeans cạp trễ là sự khẳng định mạnh mẽ về phong cách thời trang cá tính, sự quyến rũ mang đậm chất thời trang đường phố. Thiết kế ống siêu rộng phối áo tank top, túi da lộn và giày búp bê ánh bạc mang đến vẻ ngoài thu hút khó rời mắt ẢNH: ETRO.GANG

Quần jeans cạp trễ trở lại

Hơn mọi phom dáng quần denim thông dụng, quần denim cạp trễ mang dấu ấn ấn tượng khó có thể nhầm lẫn. Phần cạp quần hạ thấp dưới rốn khoe khéo vòng eo thon gọn và tạo cảm giác vóc dáng như dài hơn. Tùy theo phần ống quần rộng, dáng ống cong hay ống côn vừa phải mà mỗi thiết kế denim cạp trễ có thể tạo ra hình ảnh riêng khác nhau.

Street wear đời thường ưa chuộng phối quần jeans cạp trễ cùng áo tank top, áo crop top, bodysuit cắt xẻ hoặc thiết kế hai dây, áo baby doll bèo nhún... Hầu hết mọi đôi giày đều phù hợp với bản phối quần denim - giày búp bê, sneakers, bốt, mules, giày cao gót mũi nhọn, xăng đan...

Khoe phong cách đường phố trẻ trung cùng bản phối quần jeans màu xám, áo phông trắng và một đôi giày búp bê lưới thắt nơ. Jeans và áo crop top tạo nên khoảng hở tự nhiên cho vòng 2 cũng là nét duyên dáng cá tính khó có thể nhầm lẫn giữa nàng và ai khác ẢNH: ETRO.GANG

Quần ống thụng cạp trễ có thể diện theo phong cách "khoe nội y" phóng khoáng hoặc phối cùng áo cổ cao, áo polo, áo dệt kim tay dài cho ngày se lạnh ẢNH: ETRO.GANG

Mongtoghi dệt họa tiết dáng crop và quần cạp trễ là cặp đôi hoàn hảo. Bản phối vừa mang lại sự thoáng mát dễ chịu vừa khéo léo tiết lộ về sở thích và cá tính thời trang riêng của nàng ẢNH: LSOUL

Các tông màu xanh chàm, đen, xám, xanh rêu... của denim kết hợp cùng kiểu dáng ống đứng, ống rộng, ống loe... mang đến vô số diện mạo thú vị cho quần cạp trễ mùa xuân 2026. Quý cô có thể chọn phong cách "bánh bèo" với áo mềm mại nhiều chi tiết tua rua và bèo nhún hoặc kết thân với sơ mi đơn sắc, áo polo dệt kim tối giản ẢNH: LSOUL

Bodysuit mặc cùng quần cạp thấp giúp tổng thể trang phục được gọn đẹp và không bao giờ nhăn nhàu. Bản phối này có thể kết hợp thêm áo sơ mi, blazer, jacket hay áo khoác măng tô, áo khoác đạp xe... tùy theo nơi mà nàng sắp đến ẢNH: LAM THIEN DI