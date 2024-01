Quân Nguyễn, Pu Lê giành giải thưởng Chuyên gia trang điểm của năm

Chia sẻ khi nhận giải thưởng Chuyên gia trang điểm của năm, Quân Nguyễn, Pu Lê cho biết muốn tri ân các nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia, stylist thân thương đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho cả hai từ những ngày đầu làm nghề. Nếu không có NTK Đỗ Mạnh Cường, Milor Trần, cố stylist Mì Gói và nhiều cái tên khác, hai anh không thể có ngày hôm nay. Trước đó cặp đôi từng được Harper's Bazaar Vietnam vinh danh giải thưởng Makeup Artist & Hair Stylist Of The Year và gần đây là hạng mục Hair Stylist Of The Year tại Beauty Choice Awards do L’Officiel Vietnam tổ chức