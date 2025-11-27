Quần thể thao, quần ống rộng, khi sự thoải mái chạm đến đỉnh cao phong cách

Quần thể thao, quần ống rộng vải mềm là chiếc quần dài lịch sự, chỉn chu nhưng mang đến cảm giác thoải mái và sành điệu trong mọi hoạt động. Các cô gái thỏa sức biến hóa phong cách khi diện chiếc quần thoáng mát rộng rãi này cùng áo hai dây, cardigan, áo babydoll hay các thiết kế áo dệt kim dài tay cổ cao.
Với phom dáng suông rộng, đứng dáng, thoải mái nhưng vẫn phong cách và lịch sự, quần thể thao, quần ống rộng vải mềm từng bước thay thế những mẫu quần dáng ôm trong tủ đồ của mọi quý cô.
Chạm vào sự thoải mái và sành điệu của quần thể thao, quần vải ống rộng
Cảm giác vừa mặc đẹp, tôn dáng vừa dễ chịu và thư thái chính là điều mà nàng sẽ không bao giờ muốn bỏ lỡ. Tủ đồ mùa cuối năm có thể vắng mặt những mẫu quần skinny ôm sát nhưng không thể thiếu quần thể thao, quần vải mềm ống rộng - những thiết kế có chung đặc điểm với phần lưng cao ôm thoải mái, ống suông rộng rãi và có độ dài ống chạm đất/chạm mắt cá chân.
Phong cách trẻ trung và sành điệu gợi ý nàng phối quần thể thao và áo kẻ ngang oversized, áo dệt kim tay dài và quần vải ống rộng. Áo len cardigan, áo sơ mi dáng rộng mặc cùng quần vải mềm kèm dây lưng phù hợp với phong cách văn phòng chỉn chu mà phóng khoáng. Trong khi đó bản phối đồng màu với quần suông cạp cao và áo dệt kim mỏng tay dài cổ tròn ôm nhẹ gần như là lựa chọn cho mọi không gian sang trọng.
Chạm vào vẻ đẹp thanh lịch, sự tươi trẻ và trang nhã với những gợi ý diện quần vải mềm trong mùa lạnh cuối năm. Bảng màu đa dạng trải dài từ trắng, đen đến đỏ đô, màu trung tính... mang lại khả năng biến hóa đa dạng cho phong cách