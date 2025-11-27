  • An Giang
Thời trang 24/7

Quần thể thao, quần ống rộng, khi sự thoải mái chạm đến đỉnh cao phong cách

Kim Ngọc
Kim Ngọc
27/11/2025 16:00 GMT+7

Quần thể thao, quần ống rộng vải mềm là chiếc quần dài lịch sự, chỉn chu nhưng mang đến cảm giác thoải mái và sành điệu trong mọi hoạt động. Các cô gái thỏa sức biến hóa phong cách khi diện chiếc quần thoáng mát rộng rãi này cùng áo hai dây, cardigan, áo babydoll hay các thiết kế áo dệt kim dài tay cổ cao.

Với phom dáng suông rộng, đứng dáng, thoải mái nhưng vẫn phong cách và lịch sự, quần thể thao, quần ống rộng vải mềm từng bước thay thế những mẫu quần dáng ôm trong tủ đồ của mọi quý cô.

Quần thể thao, quần vải ống rộng, điểm chạm của sự thoải mái nhưng sang chảnh - Ảnh 1.

Quần thể thao, quần ống rộng vải mềm mang đến sự dễ chịu mà ít có kiểu quần dài nào có thể vượt qua. Khéo chọn đúng mẫu quần phù hợp, nàng được tận hưởng cả hai cảm giác mặc đẹp, tự tin và thoáng mát từ ngày đến đêm

ẢNH: DOTTIE

Chạm vào sự thoải mái và sành điệu của quần thể thao, quần vải ống rộng

Cảm giác vừa mặc đẹp, tôn dáng vừa dễ chịu và thư thái chính là điều mà nàng sẽ không bao giờ muốn bỏ lỡ. Tủ đồ mùa cuối năm có thể vắng mặt những mẫu quần skinny ôm sát nhưng không thể thiếu quần thể thao, quần vải mềm ống rộng - những thiết kế có chung đặc điểm với phần lưng cao ôm thoải mái, ống suông rộng rãi và có độ dài ống chạm đất/chạm mắt cá chân.

Phong cách trẻ trung và sành điệu gợi ý nàng phối quần thể thao và áo kẻ ngang oversized, áo dệt kim tay dài và quần vải ống rộng. Áo len cardigan, áo sơ mi dáng rộng mặc cùng quần vải mềm kèm dây lưng phù hợp với phong cách văn phòng chỉn chu mà phóng khoáng. Trong khi đó bản phối đồng màu với quần suông cạp cao và áo dệt kim mỏng tay dài cổ tròn ôm nhẹ gần như là lựa chọn cho mọi không gian sang trọng.

Quần thể thao, quần vải ống rộng, điểm chạm của sự thoải mái nhưng sang chảnh - Ảnh 2.

Quần thể thao, đặc biệt là quần làm từ các chất vải ít thấm nước như vải dù, vải kaki... là bạn đồng hành cho các chuyến dã ngoại khám phá thiên nhiên, các buổi hẹn hò hay dạo phố cùng hội bạn thân chung sở thích

ẢNH: CARACLUB

Quần thể thao, quần vải ống rộng, điểm chạm của sự thoải mái nhưng sang chảnh - Ảnh 3.

Áo phông/áo dệt kim dáng rộng và quần vải ống rộng chính là cặp đôi ăn ý cho mùa đông - nơi bạn cho phép mình thả lỏng trong sự dịu dàng, ấm áp và mềm nhẹ của trang phục

ẢNH: CARACLUB

Quần thể thao, quần vải ống rộng, điểm chạm của sự thoải mái nhưng sang chảnh - Ảnh 4.

Quần thể thao không phải chỉ dành cho mục đích tập luyện thể thao. Trên thực tế, đây là kiểu quần được yêu thích hàng đầu cho phong cách đường phố - kết hợp cùng crop top, áo hai dây, áo babydoll...

ẢNH: CARACLUB

Quần thể thao, quần vải ống rộng, điểm chạm của sự thoải mái nhưng sang chảnh - Ảnh 5.

Quần vải màu be dịu dàng có điểm nhấn là phần vạt đắp buộc dây mang lại sự thoải mái khi có thể điều chỉnh độ rộng/chật. Thiết kế có thể diện cùng áo hay dây, áo cúp ngực, crop top...

ẢNH: DOTTIE

Quần thể thao, quần vải ống rộng, điểm chạm của sự thoải mái nhưng sang chảnh - Ảnh 6.
Quần thể thao, quần vải ống rộng, điểm chạm của sự thoải mái nhưng sang chảnh - Ảnh 7.

Chạm vào vẻ đẹp thanh lịch, sự tươi trẻ và trang nhã với những gợi ý diện quần vải mềm trong mùa lạnh cuối năm. Bảng màu đa dạng trải dài từ trắng, đen đến đỏ đô, màu trung tính... mang lại khả năng biến hóa đa dạng cho phong cách

ẢNH: DOTTIE

Quần thể thao, quần vải ống rộng, điểm chạm của sự thoải mái nhưng sang chảnh - Ảnh 8.

Làm chủ phong cách công sở với những bản phối kết hợp sơ mi xếp ly oversized và quần vải cạp cao có ống suông rộng tôn dáng kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn

ẢNH: SOMEHOW WOMEN

Quần thể thao, quần vải ống rộng, điểm chạm của sự thoải mái nhưng sang chảnh - Ảnh 9.

Phong thái sành điệu, sang chảnh khi nàng chọn các bản phối đồng điệu từ đầu đến chân. Gam màu đỏ rượu vang sớm trở thành xu hướng màu sắc nổi bật nhất, dẫn dắt các trào lưu mặc đẹp trong mùa đông 2025

ẢNH: BASIC


