Quỳnh Anh Shyn và bạn trai nổi bật trên đường phố nước Ý

Tại Tuần lễ thời trang xuân hè ở Milan (nước Ý), Quỳnh Anh Shyn liên tục thay đổi phong cách thời trang khi xuất hiện ở buổi trình diễn của những thương hiệu khác nhau. Tham dự show diễn của nhà mốt Fendi, mỹ nhân sinh năm 1995 tạo điểm nhấn bằng mái tóc bob nâu vàng kết hợp với thiết kế denim mạnh mẽ.

Quỳnh Anh Shyn và bạn trai xuất hiện trên tạp chí Vogue Ảnh: NVCC

Trong lần thứ tư xuất hiện tại Milan Fashion Week, Quỳnh Anh còn có sự đồng hành của bạn trai là stylist Nam Phùng. "Shyn và Nam đều nghiên cứu rất kỹ địa điểm tổ chức các show diễn. Vì khó khăn lớn nhất ở Milan chính là vấn đề đi lại, phương tiện công cộng ở Milan khá phức tạp và chưa kể thời điểm diễn ra Tuần lễ thời trang cũng rất đông nên khá vất vả. Tuy nhiên có người thương bên cạnh thì mình cảm thấy ấm lòng", Quỳnh Anh Shyn chia sẻ.

Phong cách thời trang sặc sỡ của Nam Phùng và Quỳnh Anh Shyn Ảnh: NVCC

Bên cạnh việc tháp tùng bạn gái, Nam Phùng cũng đưa ra ý tưởng và hỗ trợ nữ fashionita khá nhiều trong việc xây dựng hình ảnh. Theo đó, màn biến hóa đầy cá tính của cặp đôi này tại show diễn Marni đã được đăng tải trong bài viết The Best Street Style From Milan Fashion Week (Phong cách thời trang đường phố đẹp nhất) của tạp chí Vogue. Ngoài ra, hình ảnh của cả hai còn được chia sẻ trên Instagram của hai tạp chí khác là Pause Online và L'Officiel Italia.

Nói thêm về ý tưởng của các bộ trang phục, Quỳnh Anh Shyn cho biết: "Đối với chúng tôi, mục tiêu lớn nhất khi tham gia bất kỳ tuần lễ thời trang nào, đó là tìm cách thể hiện được tinh thần, thông điệp mà từng nhà mốt gửi gắm qua bộ trang phục".

Mặt khác, stylist Nam Phùng còn bày tỏ sự tự hào về bạn gái khi nữ fashionita luôn biết cách khiến bản thân trở nên tâm điểm mỗi khi xuất hiện trước đám đông.