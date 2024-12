Kate Middleton tỏ lòng tôn kính với Nữ hoàng Elizabeth II và mẹ chồng qua phụ kiện

Kate Middleton - Công nương xứ Wales, 42 tuổi, sau một thời gian vắng mặt vì lý do sức khỏe, trông vẫn đĩnh đạc hơn bao giờ hết trong bộ trang phục màu đỏ tía từ đầu đến chân, một màu sắc tượng trưng cho màu cờ của Qatar.

Bất chấp cái lạnh, Công nương chọn chiếc váy khoác ngoài được thiết kế riêng của NTK Sarah Burton (thương hiệu Alexander McQueen) cũng là NTK chiếc váy cưới mang tính biểu tượng của cô năm 2011 ẢNH: @THEPRINCEANDPRICESSOFWALES

Hoàng tử William và Công nương xứ Wales cùng chụp hình trong ngày đầu tiên của chuyến thăm của Quốc vương Qatar tới Vương quốc Anh ẢNH: @THEPRINCEANDPRICESSOFWALES

Cô kết hợp phong cách với chiếc mũ phối hợp của Sahar Millinery, bốt da Gianvito Rossi và túi nắp gập nhỏ Chanel Art Nouvelle mà cô thỉnh thoảng thường dùng. Kate Middleton đã tỏ lòng tôn kính với cố Nữ hoàng Elizabeth II và mẹ chồng - Công nương Diana với diện mạo mới nhất.

Phá vỡ vẻ ngoài đơn sắc là sự lựa chọn trang sức đặc biệt của cô là vòng cổ ngọc trai Nhật Bản Four Row. Mặc dù thiết kế độc đáo, bắt mắt của ngọc trai và kim cương đủ gây tò mò nhưng nó cũng chứa đựng về "bảo bối truyền thuyết" của gia đình. Theo The Court Jeweller, chiếc vòng cổ do Garrard chế tạo từng là món quà của chính phủ Nhật Bản dành tặng cố Nữ hoàng Elizabeth II, được tặng cho bà vào những năm 1970 khi bà đến thăm đất nước này. Và cố Nữ hoàng Elizabeth II đeo chiếc vòng cổ bốn sợi ngọc trai và kim cương cùng với 'Granny's Tiara' khi tới thăm ở Bangladesh năm 1975.

Giống như tất cả các món trang sức vương miện, món đồ này mang đậm tình cảm hoàng gia trong nhiều thập kỷ.

Được Công nương Diana đeo nổi tiếng trong một bữa tiệc năm 1982, chiếc vòng cổ đã trở thành biểu tượng tình thân khi cố Nữ hoàng Anh đã cho cô con dâu mới cưới của mình mượn đeo để dự yến tiệc. Vào thời điểm đó, Công nương xứ Wales đã kết hợp nó với Vương miện tình yêu của Nữ hoàng Mary, một món đồ khác đã trở thành phụ kiện không thể thiếu của cô.

Đây không phải là lần đầu tiên Kate Middleton tô điểm cho chiếc vòng cổ. Cô đã vinh danh cố Nữ hoàng và mẹ chồng khi chọn nó để đeo trong lễ tang của cả Hoàng tử Philip và cố Nữ hoàng Elizabeth II. Kết hợp với bông tai ngọc trai Bahrain, một vật gia truyền khác của cố Nữ hoàng, đồ trang sức phản ánh sự tôn kính của cô đối với lịch sử trang phục của gia đình Hoàng gia.