Sắc xanh mint 'đánh tan' sự nhàm chán của thời trang công sở

Xanh mint đã chứng minh sức hấp dẫn khó cưỡng của mình trong thời trang công sở, từ những chiếc áo blouse mềm mại, áo sơ mi dáng rộng hiện đại, đến cả những bộ suit quyền lực, sắc thái dịu nhẹ này đã phá vỡ định kiến về sự cứng nhắc của trang phục nơi làm việc.

Áo sơ mi màu xanh mint: điểm sáng trong trang phục công sở

Không cần quá cầu kỳ, một chiếc áo sơ mi xanh mint cũng đủ trở thành tâm điểm cho bản phối công sở ẢNH: HONGVIC

Nàng duyên dáng trong thiết kế blouse xanh mint nhạt với chất liệu voan mỏng nhẹ, cổ buộc nơ nữ tính và tay bồng nhẹ tạo hiệu ứng mềm mại. Khi phối cùng chân váy xòe dài màu đen cổ điển, tổng thể trang phục trở nên hài hòa, thanh lịch nhưng vẫn có chiều sâu.

Nếu muốn làm mới phong cách công sở theo hướng hiện đại và thoải mái hơn, áo sơ mi dáng rộng màu xanh mint là gợi ý đáng thử ẢNH: MASARA

Thiết kế sơ mi cài nút sát cổ, tay dài thả lỏng mang đến vẻ ngoài phóng khoáng nhưng vẫn gọn gàng. Khi kết hợp cùng quần shorts cạp cao màu trắng, set đồ tạo nên sự cân đối về tỷ lệ, đồng thời mang lại cảm giác mát mẻ, đặc biệt phù hợp với những ngày hè.

Xanh mint cùng chất liệu organza óng ả và sang trọng

Khi xanh mint gặp vải organza, vẻ đẹp công sở được nâng tầm rõ rệt ẢNH: SIXDO

Nàng diện chiếc áo organza xanh mint mỏng nhẹ, điểm xuyết bằng chi tiết bèo nhún chạy dọc thân áo và cổ, tạo hiệu ứng óng ả dưới ánh sáng. Phối cùng chân váy dài màu trắng có đường xẻ tà tinh tế, bộ trang phục vừa giữ được sự kín đáo cần thiết, vừa khéo léo tôn lên nét nữ tính.

Áo blouse xanh mint chất liệu lụa organza bóng nhẹ là lựa chọn hoàn hảo ẢNH: RUZA

Thiết kế cổ đứng, viền bèo nhún ở cổ và vai cùng dây buộc nơ nhỏ tạo nên điểm nhấn duyên dáng. Khi kết hợp cùng chân váy bút chì đen cơ bản, set đồ mang lại hình ảnh người phụ nữ công sở chỉn chu, nền nã nhưng không hề già dặn.

Áo blazer sắc xanh mint: nét mới lạ trong trang phục công sở

Không chỉ dừng lại ở áo kiểu, xanh mint còn khẳng định vị thế trong những thiết kế blazer và suit công sở ẢNH: WALENTY DESIGNER CLOTHING

Nàng xuất hiện đầy ấn tượng trong bộ suit xanh mint nhạt, gồm blazer dáng ôm hai hàng cúc và quần suông đồng bộ. Cổ ve rộng giúp tôn dáng, trong khi sắc xanh dịu nhẹ mang đến cảm giác quyền lực nhưng không khô cứng.

Ở một biến tấu khác, blazer xanh mint dáng suông mang đến cảm giác thoải mái, trẻ trung hơn ẢNH: KHÀN BLAZER

Khi được khoác ngoài áo gile tối màu và kết hợp cùng chân váy mini trắng, set đồ tạo nên sự tương phản màu sắc thú vị. Sự kết hợp này giúp blazer giữ được tinh thần công sở, đồng thời mang lại nét nữ tính cho người mặc.

Biến hóa đa dạng cùng set đồ xanh mint

Xanh mint cũng có thể trở nên mạnh mẽ và cá tính khi xuất hiện trong những set đồ đồng bộ ẢNH: MAYBI

Lựa chọn diện bộ trang phục màu xanh mint đầy cá tính với sự kết hợp giữa áo gile sát nách và quần tây ống rộng đồng điệu. Thiết kế áo gile có hàng cúc nhỏ tinh tế cùng phom dáng quần suông dài giúp tôn lên vẻ ngoài hiện đại.

Với những ngày cần vẻ ngoài nổi bật hơn, set đồ xanh mint chất liệu ren hoa là lựa chọn lý tưởng ẢNH: PANTIO

Nàng diện bộ trang phục màu xanh mint chất liệu ren hoa tinh tế gồm áo kiểu tay ngắn phối cùng chân váy dài thướt tha. Thiết kế ren cao cấp với các họa tiết hoa văn được dệt tỉ mỉ, áo dáng ngắn cùng đường sóng dưới gấu áo được kết hợp hoàn hảo cùng chân váy dài suông hơi ôm nhẹ.