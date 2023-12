Sáng bừng khí chất nữ doanh nhân cùng vest, blazer may đo

Trong những năm gần đây, nhiều thương hiệu Việt nhấn mạnh yếu tố may đo (tailor) trên những thiết kế cơ bản như quần âu, áo vest (blazer) và sơ mi để nhấn mạnh phom dáng trang phục được cân chỉnh kỹ lưỡng. Mỗi item khi mặc lên có độ vừa vặn hoàn hảo với hình thể. Trang phục thoạt nhìn khá đơn giản, ít chi tiết đặc biệt nhưng sự chăm chút tỉ mỉ kỹ lưỡng được đặt để trên loại chất liệu cao cấp và đặc biệt là nằm ở những đường cắt, đường chỉ may, mép vải, từng chiếc khuy, nắp túi... Trang phục may đo có giá thành cao hơn nhưng người mặc tinh tế cảm nhận rõ rệt sự khác biệt khi khoác lên mình