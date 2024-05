Selena Gomez xinh đẹp quyến rũ với chiếc đầm trắng trễ vai

Tại sự kiện gần đây, Selena Gomez khoe vóc dáng nổi bật trong chiếc váy cocktail màu trắng nhạt của nhà thiết kế người Úc Tony Maticevski.

Bác sĩ Vivek H. Murthy và Selena Gomez

Chiếc váy được Selena Gomez diện trong sự kiện có màu trắng ngọc trai sắc nét tập trung ở hông, ôm sát chân và khoe dáng cao thấp. Chiếc váy cũng có đường viền bên trong để tạo vẻ ngoài giống một chiếc áo corset. Với đường viền cổ có cấu trúc, nếp nhăn và viền bất đối xứng, chiếc váy nằm giữa ranh giới giữa sự đơn giản cổ điển và trang phục cá tính. Selena Gomez kết hợp cùng chiếc váy nghệ thuật bằng kiểu tóc đuôi ngựa bóng mượt, phối cùng đôi bông tai sang trọng nhà Tabayer và mang giày cao gót Manolo Blahnik màu nude cực kỳ thời thượng.

Có một điều trùng hợp là, người thiết kế chiếc váy này của Selena Gomez cũng chính là nhà thiết kế của chiếc váy trắng trễ vai của Taylor Swift trong video âm nhạc mới nhất Fortnight. Taylor Swift đã mặc chiếc váy Candescent Matičevski cho sản phẩm âm nhạc Fortnight từ album phòng thu mới nhất của cô là The Tortured Poets Department. Tương tự như chiếc váy cocktail của Gomez, chiếc váy mà Swift mặc có cùng chất liệu, màu sắc, hình dáng trễ vai và đường viền cổ tròn, góc cạnh.

Tại sự kiện, ngôi sao của The Only Murders in the Building tỏa sáng với loạt trang sức bằng vàng, lớp makeup của nữ ca sĩ được phụ trách bởi nhà tạo mẫu Erin Walsh, người đã từng cộng tác với Anne Hathaway, Juno Temple và Alison Brie, cùng với một số sao hạng A khác.

Gomez đã có thời gian trò chuyện cùng bác sĩ phẫu thuật Vivek H. Murthy và Elyse Cohen của Rare Beauty. Cô cũng có một số chia sẻ về hành trình chăm sóc sức khỏe tâm thần sắc đẹp của chính mình.

Selena Gomez giao lưu với người hâm mộ sau hội nghị

Selena Gomez luôn được biết đến là một nghệ sĩ thân thiện và gần gũi với người hâm mộ. Sau sự kiện, cô dành thời gian để giao lưu và ký tặng cho fan. Nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự vui mừng và không khỏi hạnh phúc khi được gặp gỡ thần tượng của mình ở ngoài đời.



Nguồn ảnh: Instagram @selenagomez, @milarte_news_official, @sgofficialfans