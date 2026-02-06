Slip dress phối áo khoác cho những bữa tiệc sang trọng cuối năm

Gợi cảm mà vẫn sang trọng khi phối tone sur tone giữa slip dress và áo khoác lông vũ. Váy với thiết kế hai dây, viền ren ở trước ngực và gấu váy tăng thêm sự gợi cảm. Áo khoác lông vũ trắng phom ngắn cùng tông váy đem lại sự hài hòa nhưng vẫn giữ nét sang trọng. Phụ kiện đi kèm như mũ trắng, vớ xuyên thấu và giày mũi nhọn giúp hoàn thiện diện mạo ấn tượng, phù hợp cho những buổi tiệc cuối năm