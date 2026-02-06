  • An Giang
Thời trang 24/7

Slip dress phối áo khoác cho những bữa tiệc sang trọng cuối năm

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
06/02/2026 16:00 GMT+7

Không còn là thiết kế gắn liền với không gian riêng tư, slip dress ngày nay đã trở thành lựa chọn quen thuộc trong tủ đồ của nhiều cô gái hiện đại.

Từng gắn liền với vẻ đẹp kín đáo sau cánh cửa phòng ngủ, slip dress ngày nay đã bước ra với một diện mạo hoàn toàn khác.

Áo khoác và slip dress mở ra nhiều phong cách cho buổi tiệc cuối năm

Slip dress phối áo khoác cho những bữa tiệc sang trọng cuối năm - Ảnh 1.

Chiếc slip dress satin màu kem ôm vừa vặn cơ thể, hai dây mảnh mai, được nhấn nhá bằng chi tiết ren hoa chạy dọc thân váy. Trên nền chất liệu bóng nhẹ, áo khoác da đen phom ngắn xuất hiện như một điểm tựa thị giác vững chắc. Trang phục được hoàn thiện bằng kính râm tối màu và đôi bốt cao cổ, mang lại phong thái sắc sảo, phù hợp cả khi dạo phố lẫn xuất hiện tại các sự kiện thời trang cuối năm

ẢNH: @CHIPUPU

Slip dress phối áo khoác cho những bữa tiệc sang trọng cuối năm - Ảnh 2.

Chiếc váy slip dress trắng ngà kết hợp blazer đen phom đứng là lựa chọn dễ ứng dụng. Thiết kế váy dáng suông ngắn, phần thân trên xử lý ren mảnh với độ xuyên thấu vừa phải, giúp giữ lại cảm giác mềm mại mà không quá phô trương. Áo blazer đen khoác ngoài khiến trang phục trở nên gọn gàng, tăng vẻ chuyên nghiệp cho người mặc

ẢNH: @DAMZI.HOUSE

Slip dress phối áo khoác cho những bữa tiệc sang trọng cuối năm - Ảnh 3.

Chiếc váy slip dress bằng satin ôm nhẹ cơ thể được phối cùng áo khoác sheer dáng dài gợi cảm. Chiếc váy có độ rũ tự nhiên, phần cổ và thân váy được điểm xuyết ren tinh xảo, áo khoác xuyên thấu viền ren đồng bộ không chỉ bổ trợ cho chất liệu satin mà còn mang đến hiệu ứng bay bổng, uyển chuyển theo từng chuyển động

ẢNH: @KALIAH_BRIDAL

Slip dress phối áo khoác cho những bữa tiệc sang trọng cuối năm - Ảnh 4.

Tôn lên sự phá cách với bản phối váy slip dress đi cùng áo khoác da. Chiếc váy mang màu đỏ rượu vang, dáng dài chạm bắp chân, gợi cảm theo cách kín đáo và chừng mực. Viền ren mảnh ở cổ chữ V giúp thiết kế bớt nặng nề, áo khoác da đen phom rộng khoác ngoài, kết hợp giày bốt đế dày, mang lại cảm giác hiện đại và đầy độc đáo

ẢNH: @MASSIMODUTTI

Slip dress phối áo khoác cho những bữa tiệc sang trọng cuối năm - Ảnh 5.

Gợi cảm mà vẫn sang trọng khi phối tone sur tone giữa slip dress và áo khoác lông vũ. Váy với thiết kế hai dây, viền ren ở trước ngực và gấu váy tăng thêm sự gợi cảm. Áo khoác lông vũ trắng phom ngắn cùng tông váy đem lại sự hài hòa nhưng vẫn giữ nét sang trọng. Phụ kiện đi kèm như mũ trắng, vớ xuyên thấu và giày mũi nhọn giúp hoàn thiện diện mạo ấn tượng, phù hợp cho những buổi tiệc cuối năm

ẢNH: @THESWANATELIERE

Slip dress phối áo khoác cho những bữa tiệc sang trọng cuối năm - Ảnh 6.

Váy slip lụa satin màu hồng phấn dáng midi, phần chân váy xòe nhẹ ngọt ngào. Khi kết hợp cùng áo khoác denim oversized mang đến cảm giác trẻ trung, những đường may khỏe khoắn của denim giúp cân bằng vẻ nữ tính của váy

ẢNH: @THEVOLTE

Slip dress phối áo khoác cho những bữa tiệc sang trọng cuối năm - Ảnh 7.

Với những cô nàng công sở, chiếc váy slip dress trơn màu với thiết kế cổ chữ V vừa phải giúp tôn dáng mà không phô trương. Khoác ngoài là áo blazer tông màu trung tính tôn lên nét cổ điển, phù hợp môi trường công sở chuyên nghiệp và chỉn chu

ẢNH: @WALENTY.VN

Slip dress phối áo khoác cho những bữa tiệc sang trọng cuối năm - Ảnh 8.

ẢNH: KHÀN BLAZER

 

