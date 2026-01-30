Sự tinh tế gói gọn trong những thiết kế áo blouse

Từ phom dáng mềm mại, chất liệu bay nhẹ đến những điểm nhấn khéo léo ở cổ, tay áo hay họa tiết, mỗi thiết kế áo blouse đều là sự kết hợp hài hòa giữa tính ứng dụng và gu thẩm mỹ cao.

Thiết kế áo cổ V kết hợp chi tiết bèo rủ mềm mại dọc thân trước tạo điểm nhấn. Gam đỏ trầm sang trọng tôn da, dễ phối cùng chân váy hay quần âu, trong khi phần cổ tay bo gọn gàng mang lại cảm giác chỉn chu ẢNH: IVY MODA

Áo blouse với chất liệu mỏng nhẹ, họa tiết đen dệt chìm tinh tế, đem đến vẻ đẹp thanh lịch. Thiết kế sơ mi cổ điển, dáng ôm vừa vặn giúp tôn dáng nhưng vẫn thoải mái, kết hợp hoàn hảo giữa nét nữ tính và phong thái chỉn chu ẢNH: IVY MODA

Chất liệu lụa mềm mại nhưng cũng thật kiêu sa. Thiết kế vạt chéo bất đối xứng tạo điểm nhấn, giúp tổng thể trở nên thanh thoát, đồng thời khéo léo che khuyết điểm, khơi gợi hình ảnh tinh tế, đầy sang trọng ẢNH: IVY MODA

Sơ mi lụa bóng ghi điểm bởi gam màu kem sang trọng, tôn da. Phần cổ cách điệu xếp ly tạo nét duyên dáng, giúp trang phục trở nên nổi bật nhưng vẫn giữ được sự tinh tế, phù hợp cả khi đi làm lẫn dạo phố ẢNH: IVY MODA

Sắc hồng và tím rất dễ phối đồ nếu kết hợp theo công thức này: ưu tiên phom dáng đơn giản, lựa chọn một gam làm màu chủ đạo và gam còn lại làm điểm nhấn, kết hợp cùng các tông trung tính như trắng, kem để cân bằng tổng thể ẢNH: IVY MODA

Những kiểu áo blouse họa tiết da động vật luôn giúp người mặc tạo sự chú ý lớn nhờ họa tiết cá tính và đầy sức hút, chỉ cần kết hợp cùng quần hoặc chân váy trơn màu, phom dáng tối giản là đã đủ để tổng thể nổi bật ẢNH: IVY MODA

Chiếc áo blouse gây ấn tượng với gam be nâu nhẹ nhàng, kết hợp chi tiết thắt nơ bản nhỏ vô cùng nữ tính. Phom áo suông vừa phải, tay dài bo gọn đem lại cảm giác chỉn chu, phù hợp để phối cùng chân váy hoặc quần cạp cao ẢNH: BOHEE

Bất chấp mọi loại vóc dáng, mẫu áo với thiết kế thông minh giúp che khuyết điểm hiệu quả, sử dụng chất liệu giả denim tông ghi đen sang trọng, mang đến vẻ ngoài cá tính mà vẫn dễ ứng dụng ẢNH: BOHEE

Không phô trương nhưng đủ cuốn hút, áo blouse chinh phục người mặc bằng chính sự tinh tế gói gọn trong từng đường nét. Một chiếc blouse phù hợp không chỉ làm đẹp cho vóc dáng mà còn tôn lên phong thái nhẹ nhàng và tự tin.