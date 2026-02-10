Sức hút từ phụ kiện ánh kim tạo nét sang trọng cho quý cô sành điệu

Sang trọng hơn với vòng cổ ánh kim được tạo thành từ các chi tiết đính đá dáng giọt nước và oval xếp tầng mềm mại. Khi phối cùng khuyên tai ánh kim cùng tông, tổng thể trở nên đồng điệu và sang trọng hơn. Kiểu trang sức này đặc biệt phù hợp với những chiếc váy dạ tiệc cổ chữ V hoặc cổ vuông, giúp tôn lên phần xương quai xanh và tạo cảm giác thanh mảnh cho phần thân trên