  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Sức hút từ phụ kiện ánh kim tạo nét sang trọng cho quý cô sành điệu

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
10/02/2026 18:00 GMT+7

Phụ kiện ánh kim dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhưng mang trong mình khả năng biến hóa mê hoặc. Sự phản chiếu từ bề mặt kim loại tạo nên hiệu ứng lấp lánh vừa đủ để thu hút ánh nhìn mà không hề phô trương.

Không chỉ dừng lại ở giá trị thẩm mỹ, phụ kiện ánh kim còn thể hiện rõ cá tính của người sử dụng. 

Phụ kiện ánh kim - những điểm sáng khéo léo tôn lên đường nét cơ thể

Sức hút từ phụ kiện ánh kim tạo nét sang trọng cho quý cô sành điệu- Ảnh 1.

Trong thế giới thời trang cao cấp, vòng cổ ánh kim được xem như chi tiết hoàn thiện tôn lên nét sang trọng. Chiếc vòng cổ ánh kim nổi bật với thiết kế họa tiết xếp nối đều nhau theo đường cong ôm sát cổ. Khi kết hợp cùng váy dạ hội dáng dài, chất liệu mềm rủ, chiếc vòng cổ trở thành điểm nhấn chủ đạo. Chiếc nhẫn đi kèm cũng là phụ kiện ánh kim, đồng điệu chất liệu, tạo nên một tổng thể dạ tiệc hài hòa và tinh tế

ẢNH: @HUONGGIANGGGG

Sức hút từ phụ kiện ánh kim tạo nét sang trọng cho quý cô sành điệu- Ảnh 2.

Sang trọng hơn với vòng cổ ánh kim được tạo thành từ các chi tiết đính đá dáng giọt nước và oval xếp tầng mềm mại. Khi phối cùng khuyên tai ánh kim cùng tông, tổng thể trở nên đồng điệu và sang trọng hơn. Kiểu trang sức này đặc biệt phù hợp với những chiếc váy dạ tiệc cổ chữ V hoặc cổ vuông, giúp tôn lên phần xương quai xanh và tạo cảm giác thanh mảnh cho phần thân trên

ẢNH: @CHIPUPU

Sức hút từ phụ kiện ánh kim tạo nét sang trọng cho quý cô sành điệu- Ảnh 3.

Chiếc vòng cổ dạng choker kết từ vô số viên đá pha lê lấp lánh với cấu trúc nổi khối mang lại cảm giác hiện đại và đầy nghệ thuật. Khi đặt trên nền trang phục đen tối giản, hiệu ứng ánh kim càng trở nên nổi bật, tạo nên sự tương phản đầy tinh tế. Tô điểm cho chiếc váy đen ôm dáng mang tinh thần cổ điển pha chút bí ẩn

ẢNH: @DONGANHQUYNH

Sức hút từ phụ kiện ánh kim tạo nét sang trọng cho quý cô sành điệu- Ảnh 4.

Việc kết hợp nhiều phụ kiện ánh kim trong cùng một set đồ đòi hỏi sự tiết chế và tính toán kỹ lưỡng. Một chiếc thắt lưng kim loại sáng định hình rõ phom dáng, tạo cảm giác vòng eo thon gọn. Trên nền trang phục trắng tinh khôi, các chi tiết dây xích lấp lánh được sắp xếp khéo léo trên áo và quần, tạo hiệu ứng bắt mắt nhưng vẫn hài hòa

ẢNH: @HOANGMYAN

Sức hút từ phụ kiện ánh kim tạo nét sang trọng cho quý cô sành điệu- Ảnh 5.

Sự kết hợp nhiều phụ kiện ánh kim trong cùng một khung hình tạo nên hiệu ứng cộng hưởng đầy thú vị. Sợi dây chuyền cùng lắc tay mang hình tượng linh vật rắn uốn lượn thể hiện nét cá tính, trong khi khuyên tai dáng dài lại mang lại nét mảnh mai. Khi phối cùng chiếc váy chất liệu bóng bẩy tạo nên vẻ đẹp cuốn hút

ẢNH: @CHIPUPU

Sức hút từ phụ kiện ánh kim tạo nét sang trọng cho quý cô sành điệu- Ảnh 6.

Bên cạnh trang sức, giày cao gót ánh kim cũng là lựa chọn hoàn hảo để hoàn thiện phong cách. Khi phối cùng váy dạ hội, váy xẻ cao hoặc những thiết kế ôm dáng, đôi giày lấp lánh giúp kéo dài đôi chân và tạo nên điểm nhấn tinh tế. Thiết kế quai mảnh quấn nhiều lớp tôn lên đường cong bàn chân và tăng cảm giác quyến rũ dưới ánh đèn

ẢNH: @HATRUCLINH.HHVN

Sức hút từ phụ kiện ánh kim tạo nét sang trọng cho quý cô sành điệu- Ảnh 7.

Giày cao gót với sắc bạc sang trọng, quai mảnh đính đá tinh xảo mang lại cảm giác vừa thanh lịch vừa bắt mắt. Phom giày thanh thoát, làm nổi bật phần chân váy lông vũ cầu kỳ. Khi bước đi, ánh kim phản chiếu theo từng chuyển động, tạo nên vẻ đẹp sang trọng nhưng vẫn giữ được nét tinh tế

ẢNH: @KHANHVANNGUYEN25

Sức hút từ phụ kiện ánh kim tạo nét sang trọng cho quý cô sành điệu- Ảnh 8.

Giày cao gót ánh kim bề mặt bạc nhẹ với thiết kế mũi nhọn gọn gàng mang đến nét sắc sảo. Khi kết hợp cùng váy trơn ôm dáng, đặc biệt là những gam màu nổi bật như đỏ, cam... đôi giày trở thành điểm nhấn tinh tế giúp kéo dài dáng chân và tạo cảm giác cao ráo

ẢNH: @QUYNHANH.NG99

 

Ánh kim Phụ kiện trang sức ánh kim dự tiệc phụ kiện ánh kim

Bài viết khác

Chút điệu đà ngày xuân với áo tay phồng

Chút điệu đà ngày xuân với áo tay phồng

Họa tiết chevron, điểm nhấn hình học cho vẻ ngoài khác biệt

Họa tiết chevron, điểm nhấn hình học cho vẻ ngoài khác biệt

Áo sơ mi trắng, vẻ đẹp tối giản làm nên sức hút dài lâu

Áo sơ mi trắng, vẻ đẹp tối giản làm nên sức hút dài lâu

Áo dài xanh lá, lựa chọn mới của vẻ đẹp quốc dân ngày tết

Áo dài xanh lá, lựa chọn mới của vẻ đẹp quốc dân ngày tết

Bí quyết diện đồ thanh thoát và đầy phong cách với đầm suông

Bí quyết diện đồ thanh thoát và đầy phong cách với đầm suông

Áo thun năng động, đem lại sự thoải mái cho ngày dài

Áo thun năng động, đem lại sự thoải mái cho ngày dài

Áo cardigan mềm mại, món đồ 'chân ái' cho tiết trời xuân se lạnh

Áo cardigan mềm mại, món đồ 'chân ái' cho tiết trời xuân se lạnh

Áo khoác denim, kaki 'thống trị' đường phố

Áo khoác denim, kaki 'thống trị' đường phố

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top