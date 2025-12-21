Thoát khỏi sự đơn điệu trong ngày đông với áo cardigan

Phong cách đường phố thường ngày không đồng nghĩa với sự nhàm chán, và áo cardigan dáng cơ bản chính là lựa chọn giúp bản phối trở nên có gu hơn mà vẫn giữ trọn tinh thần thoải mái. Xuống phố với áo thun trắng bên trong đóng vai trò làm nền trung tính, giúp làm nổi bật áo cardigan xanh navy khoác ngoài. Gam màu trầm vừa đủ mang lại cảm giác gọn gàng, chững chạc nhưng không quá nghiêm túc. Đi cùng quần nỉ ống rộng màu xám nhạt với cạp chun và dây rút tạo nên sự thư giãn đúng chất đời thường, đồng thời cân bằng lại nét chỉn chu của phần thân trên.

Áo cardigan xanh navy khoác ngoài set đồ cơ bản giúp phong cách đời thường trở nên gọn gàng và thời thượng hơn ẢNH: @NAMTAN.TIPNAREE

Vốn mang tinh thần khỏe khoắn, phong cách thể thao đôi khi dễ tạo cảm giác cứng cáp. Khi được kết hợp cùng áo cardigan, tổng thể lập tức trở nên mềm mại và nữ tính hơn. Chiếc cardigan trắng ngà khoác ngoài đóng vai trò cân bằng toàn bộ set đồ, làm dịu đi sự mạnh mẽ vốn có của các món đồ cá tính. Chất len mỏng nhẹ giúp tổng thể vẫn phù hợp với nhịp sống năng động, đồng thời mang đến hình ảnh hiện đại. Bên trong là áo baby tee trắng giúp giữ lại nét năng động, trong khi quần thể thao ống rộng với các đường sọc trắng dọc thân quần tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân, khiến vóc dáng trông gọn gàng hơn.

Cardigan trắng ngà khoác ngoài trang phục thể thao giúp tổng thể trở nên mềm mại và nữ tính hơn ẢNH: @MOOKWORRANIT

Nếu những gam màu trung tính đã quá quen thuộc, cardigan sắc đỏ chính là lựa chọn giúp set đồ ngày đông trở nên nổi bật hơn ngay tức thì. Khi được layer cùng áo sơ mi trắng crop top bên trong, sắc đỏ không hề gây chói mà ngược lại tạo hiệu ứng tương phản tinh tế, mang đến cảm giác trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Chi tiết cổ áo trắng khẽ lộ ra ngoài lớp cardigan tạo điểm nhấn xếp lớp tinh tế, khiến bản phối có chiều sâu hơn dù cách phối không quá phức tạp. Hoàn thiện trang phục với chân váy ngắn màu nâu nhạt được phối cùng giúp cân bằng thị giác và giữ cho tổng thể trở nên hài hòa.

Áo khoác cardigan đỏ trở thành điểm nhấn nổi bật khi được layer cùng áo trắng, sự tương phản màu sắc mang đến vẻ ngoài đầy năng lượng ẢNH: @NINH.DUONG.LAN.NGOC

Không chỉ dừng lại ở những gam màu nổi bật, áo cardigan tông hồng pastel cũng là lựa chọn giúp trang phục trở nên cuốn hút theo cách nhẹ nhàng hơn. Chiếc cardigan dáng lửng màu hồng mang lại cảm giác ngọt ngào nhưng vẫn giữ được sự tinh tế nhờ phom dáng gọn gàng và chất liệu nhẹ. Bên trong, áo corset họa tiết hoa nhí góp phần tăng thêm sự tươi tắn, trẻ trung cho tổng thể. Khi kết hợp cùng chân váy dài màu trắng, cân bằng độ ngắn của áo khoác và tạo cảm giác bay bổng.

Sắc hồng dịu dàng của áo cardigan dáng lửng mang đến điểm nhấn nhẹ nhàng cho tổng thể, hòa quyện cùng váy trắng bay bổng và áo corset họa tiết hoa nhí tươi tắn ẢNH: @MOOKWORRANIT

Áo cardigan trắng luôn nằm trong danh sách những món đồ dễ ứng dụng nhất, đặc biệt khi kết hợp cùng phong cách đường phố. Áo đỏ cổ chữ V bên trong đóng vai trò làm điểm nhấn màu sắc mạnh mẽ, khoác ngoài là chiếc áo cardigan màu trắng đối lập màu sắc. Thiết kế nút cài đỏ cùng tông áo bên trong lại giúp giữ lại sự hài hòa, hoàn thiện với chân váy jean túi hộp kết hợp thắt lưng mang đến tinh thần trẻ trung, cá tính. Sự đối lập giữa chất len mềm mại của cardigan và chất denim khỏe khoắn thể hiện rõ phong cách hiện đại của người mặc.

Áo cardigan trắng khoác ngoài áo đỏ giúp tổng thể của nàng thêm phần nổi bật ẢNH: @MOOKWORRANIT

Những gam màu pastel luôn mang đến cảm giác dịu dàng và cardigan hồng phấn là minh chứng rõ nét cho điều đó. Khi kết hợp cùng áo thun trắng và quần đen ống rộng, tổng thể trở nên cân bằng giữa sự nữ tính và nét hiện đại. Điểm nhấn thú vị nằm ở chiếc áo gile len vặn thừng màu kem được khoác ngoài áo cardigan, tạo hiệu ứng layer tự nhiên và khiến set đồ cơ bản trở nên có chiều sâu hơn.

Áo cardigan pastel xếp lớp tinh tế với áo gile len vặn thừng bên ngoài là lựa chọn của những nàng thích trang phục nhẹ nhàng nhưng vẫn phải có tính thẩm mỹ ẢNH: @LEHATRUC

Một bản phối màu pastel khác dành cho những cô gái thích sự tươi mát là một chiếc áo cardigan tông xanh pastel. Chiếc áo khoác ngoài đầm hai dây xuyên thấu cùng tông tạo nên vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng không hề đơn điệu. Việc kết hợp đầm bên ngoài quần denim là một lựa chọn mang tính sáng tạo, giúp bản phối có chiều sâu và phá cách hơn. Áo cardigan trong bản phối này đóng vai trò kết nối các lớp trang phục, khiến tổng thể trở nên hài hòa và dễ thu hút mọi ánh nhìn,

Áo cardigan mỏng giúp kết nối các lớp trang phục, tạo nên tổng thể nữ tính và hiện đại ẢNH: @FOR_EVERYOUNG10

Dù xuất hiện trong phong cách nào thì áo cardigan luôn chứng minh khả năng tạo điểm nhấn và mang lại chiều sâu cho trang phục ngày đông. Chỉ cần lựa chọn đúng, món đồ tưởng chừng giản dị này hoàn toàn có thể trở thành “trợ thủ” đắc lực giúp phong cách mùa lạnh của nàng trở nên sinh động và cuốn hút hơn bao giờ hết.