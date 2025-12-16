  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Tối giản nhưng sang xịn nhờ diện áo tweed vào mùa đông

Kim Ngọc
Kim Ngọc
16/12/2025 08:00 GMT+7

Mỗi chiếc áo tweed được ví như một tác phẩm nghệ thuật, là sự giao hòa của chất liệu, kết cấu, màu sắc và phom dáng. Diện áo tweed vào mùa đông là cách dễ dàng nhất để quý cô sở hữu vẻ ngoài tối giản nhưng sang trọng và quý phái.

Không cần quá nhiều lời hoa mỹ để nói về chiếc áo sang trọng nhất mùa đông - áo dạ tweed. Để mặc đẹp chiếc áo này, nàng chỉ cần một tâm thế tự tin và áp dụng các công thức phối đồ cùng áo tweed một cách linh hoạt.

Tối giản nhưng sang xịn nhờ diện áo tweed vào mùa đông- Ảnh 1.

Áo tweed đính hoa trà màu trắng đồng điệu với gam màu của chân váy ren lưới dáng dài. Bản phối lộng lẫy này dành để nàng diện cho các bữa tiệc cuối năm, thảm đỏ sự kiện trang trọng hay các dịp đặc biệt của bản thân

ẢNH: CHARMILLES

Áo tweed sang chảnh nhưng dễ mặc, dễ phối

Đối với quý cô yêu thích các bản phối tone sur tone đồng bộ thì diện các set tweed phối sẵn luôn là giải pháp hàng đầu. Áo tweed dáng crop và chân váy chữ A cùng chất liệu, có sự lặp lại về chi tiết trang trí và điểm nhấn luôn là cách gây ấn tượng thị giác một cách dễ dàng và hiệu quả.

Các bản phối kết hợp cặp đôi áo tweed và quần jeans hay quần âu đứng đầu về đặc tính thanh lịch, thoải mái và năng động. Các lựa chọn mặc đẹp sang chảnh này phù hợp cả với không gian văn phòng, các buổi tiệc nhẹ hay trang phục dạo phố.

Lựa chọn mặc đẹp kiêu kỳ hơn chính là kết hợp tweed và chất ren lưới tulle hay chất vải nhung cổ điển. Chân váy midi dáng xòe từ các chất vải bồng bềnh này chính là sự bổ sung hoàn hảo cho chất tweed dày dặn, đứng phom và có phần thô mộc.

Tối giản nhưng sang xịn nhờ diện áo tweed vào mùa đông- Ảnh 2.

Bề mặt chất liệu đặc trưng với kết cấu sợi dệt thô đan xen nhiều màu sắc của áo tweed cực kỳ dễ nhận ra. Chính vẻ ngoài sang xịn này đã quá nổi bật nên chỉ cần một chiếc quần dài tối giản trên các gam màu trắng/đen/xanh denim là đã đủ tạo nên sự cuốn hút cho bản phối

ẢNH: IRINA LOGINOVA

Tối giản nhưng sang xịn nhờ diện áo tweed vào mùa đông- Ảnh 3.

Bản phối đỏ và đen ấn tượng và nữ tính hơn nhờ các chi tiết mềm mại. Áo jacket cổ ren phối chân váy tulle ren đen hoàn hảo với bốt da lộn, phụ kiện mũ nhung và túi đính ngọc trai

ẢNH: CHARMILLES

Tối giản nhưng sang xịn nhờ diện áo tweed vào mùa đông- Ảnh 4.
Tối giản nhưng sang xịn nhờ diện áo tweed vào mùa đông- Ảnh 5.

Cùng áp dụng công thức diện đồ đồng bộ nhưng các chất liệu khác nhau cũng có thể tạo dấu ấn khác biệt cho bản phối. Áo và chân váy tweed sắc đỏ đô sang chảnh tiểu thư, còn set áo tweed cổ trắng phối chân váy xòe khéo khoe nét thanh lịch và vẻ ngoài trang nhã đậm chất cổ điển

ẢNH: CHARMILLES

Tối giản nhưng sang xịn nhờ diện áo tweed vào mùa đông- Ảnh 6.
Tối giản nhưng sang xịn nhờ diện áo tweed vào mùa đông- Ảnh 7.

Trang sức ngọc trai, phụ kiện hoa trà cài áo được sử dụng phổ biến trên các bản phối tweed. Kết cấu phom dáng của chân váy tweed có thể nắm giữ vai trò "chìa khóa", mở ra nét hiện đại, trẻ trung hack tuổi khiến nàng phải ngạc nhiên

ẢNH: SIXDO

Tối giản nhưng sang xịn nhờ diện áo tweed vào mùa đông- Ảnh 8.

Các thiết kế áo có phom dáng cổ điển vừa có thể sử dụng làm áo khoác ngoài, vừa là món đồ chủ đạo trong các bản phối kết hợp áo và chân váy

ẢNH: SIXDO

Tối giản nhưng sang xịn nhờ diện áo tweed vào mùa đông- Ảnh 9.

Chất liệu vải nhung cũng sang trọng và kiêu kỳ không kém tweed. Do vậy hai chất liệu này nên được diện cùng nhau trong mùa đông để làm nên những "tuyệt tác" thời trang

ẢNH: CHARMILLES

Tối giản nhưng sang xịn nhờ diện áo tweed vào mùa đông- Ảnh 10.

Họa tiết trên vải tweed luôn giàu sức hút và khiến tín đồ thời trang mê đắm. Áo blazer dáng dài bỗng hóa thành váy liền cùng điểm nhấn chân váy mềm bồng bềnh cá tính. Giày bốt trắng cổ cao, phụ kiện trang sức ánh bạc và một chiếc túi xách nhỏ cầm tay giúp nàng hoàn thiện bản phối

ẢNH: SIXDO


áo tweed Tối giản phối đồ với áo tweed Dạ tweed chất liệu tweed vải tweed

Bài viết khác

Áo tank top ‘soán ngôi’ các kiểu áo cơ bản, khoe cá tính mạnh mẽ

Áo tank top ‘soán ngôi’ các kiểu áo cơ bản, khoe cá tính mạnh mẽ

Chân váy ngắn tôn dáng giúp nàng thêm tự tin

Chân váy ngắn tôn dáng giúp nàng thêm tự tin

5 kiểu áo khoác sang trọng cho mùa lạnh, phù hợp mọi dáng người

5 kiểu áo khoác sang trọng cho mùa lạnh, phù hợp mọi dáng người

Áo khoét vai tôn đôi vai nhỏ nhắn cho người mặc

Áo khoét vai tôn đôi vai nhỏ nhắn cho người mặc

Quần jeans và áo sơ mi, 'cặp đôi vàng' nâng tầm phong cách thanh lịch

Quần jeans và áo sơ mi, 'cặp đôi vàng' nâng tầm phong cách thanh lịch

Thắp lửa thần thái, tự tin tuyệt đối với váy xẻ tà

Thắp lửa thần thái, tự tin tuyệt đối với váy xẻ tà

Ấm áp không sợ lạnh mà vẫn thần thái với áo khoác lông

Ấm áp không sợ lạnh mà vẫn thần thái với áo khoác lông

Quần jeans cạp thấp đã trở lại, không còn nổi loạn mà đầy quyến rũ

Quần jeans cạp thấp đã trở lại, không còn nổi loạn mà đầy quyến rũ

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top