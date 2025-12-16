Tối giản nhưng sang xịn nhờ diện áo tweed vào mùa đông

Không cần quá nhiều lời hoa mỹ để nói về chiếc áo sang trọng nhất mùa đông - áo dạ tweed. Để mặc đẹp chiếc áo này, nàng chỉ cần một tâm thế tự tin và áp dụng các công thức phối đồ cùng áo tweed một cách linh hoạt.

Áo tweed đính hoa trà màu trắng đồng điệu với gam màu của chân váy ren lưới dáng dài. Bản phối lộng lẫy này dành để nàng diện cho các bữa tiệc cuối năm, thảm đỏ sự kiện trang trọng hay các dịp đặc biệt của bản thân ẢNH: CHARMILLES

Áo tweed sang chảnh nhưng dễ mặc, dễ phối

Đối với quý cô yêu thích các bản phối tone sur tone đồng bộ thì diện các set tweed phối sẵn luôn là giải pháp hàng đầu. Áo tweed dáng crop và chân váy chữ A cùng chất liệu, có sự lặp lại về chi tiết trang trí và điểm nhấn luôn là cách gây ấn tượng thị giác một cách dễ dàng và hiệu quả.

Các bản phối kết hợp cặp đôi áo tweed và quần jeans hay quần âu đứng đầu về đặc tính thanh lịch, thoải mái và năng động. Các lựa chọn mặc đẹp sang chảnh này phù hợp cả với không gian văn phòng, các buổi tiệc nhẹ hay trang phục dạo phố.

Lựa chọn mặc đẹp kiêu kỳ hơn chính là kết hợp tweed và chất ren lưới tulle hay chất vải nhung cổ điển. Chân váy midi dáng xòe từ các chất vải bồng bềnh này chính là sự bổ sung hoàn hảo cho chất tweed dày dặn, đứng phom và có phần thô mộc.

Bề mặt chất liệu đặc trưng với kết cấu sợi dệt thô đan xen nhiều màu sắc của áo tweed cực kỳ dễ nhận ra. Chính vẻ ngoài sang xịn này đã quá nổi bật nên chỉ cần một chiếc quần dài tối giản trên các gam màu trắng/đen/xanh denim là đã đủ tạo nên sự cuốn hút cho bản phối ẢNH: IRINA LOGINOVA

Bản phối đỏ và đen ấn tượng và nữ tính hơn nhờ các chi tiết mềm mại. Áo jacket cổ ren phối chân váy tulle ren đen hoàn hảo với bốt da lộn, phụ kiện mũ nhung và túi đính ngọc trai ẢNH: CHARMILLES

Cùng áp dụng công thức diện đồ đồng bộ nhưng các chất liệu khác nhau cũng có thể tạo dấu ấn khác biệt cho bản phối. Áo và chân váy tweed sắc đỏ đô sang chảnh tiểu thư, còn set áo tweed cổ trắng phối chân váy xòe khéo khoe nét thanh lịch và vẻ ngoài trang nhã đậm chất cổ điển ẢNH: CHARMILLES

Trang sức ngọc trai, phụ kiện hoa trà cài áo được sử dụng phổ biến trên các bản phối tweed. Kết cấu phom dáng của chân váy tweed có thể nắm giữ vai trò "chìa khóa", mở ra nét hiện đại, trẻ trung hack tuổi khiến nàng phải ngạc nhiên ẢNH: SIXDO

Các thiết kế áo có phom dáng cổ điển vừa có thể sử dụng làm áo khoác ngoài, vừa là món đồ chủ đạo trong các bản phối kết hợp áo và chân váy ẢNH: SIXDO

Chất liệu vải nhung cũng sang trọng và kiêu kỳ không kém tweed. Do vậy hai chất liệu này nên được diện cùng nhau trong mùa đông để làm nên những "tuyệt tác" thời trang ẢNH: CHARMILLES

Họa tiết trên vải tweed luôn giàu sức hút và khiến tín đồ thời trang mê đắm. Áo blazer dáng dài bỗng hóa thành váy liền cùng điểm nhấn chân váy mềm bồng bềnh cá tính. Giày bốt trắng cổ cao, phụ kiện trang sức ánh bạc và một chiếc túi xách nhỏ cầm tay giúp nàng hoàn thiện bản phối ẢNH: SIXDO



