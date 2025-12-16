Tối giản nhưng sang xịn nhờ diện áo tweed vào mùa đông

Không cần quá nhiều lời hoa mỹ để nói về chiếc áo sang trọng nhất mùa đông - áo dạ tweed. Để mặc đẹp chiếc áo này, nàng chỉ cần một tâm thế tự tin và áp dụng các công thức phối đồ cùng áo tweed một cách linh hoạt.
Áo tweed sang chảnh nhưng dễ mặc, dễ phối
Đối với quý cô yêu thích các bản phối tone sur tone đồng bộ thì diện các set tweed phối sẵn luôn là giải pháp hàng đầu. Áo tweed dáng crop và chân váy chữ A cùng chất liệu, có sự lặp lại về chi tiết trang trí và điểm nhấn luôn là cách gây ấn tượng thị giác một cách dễ dàng và hiệu quả.
Các bản phối kết hợp cặp đôi áo tweed và quần jeans hay quần âu đứng đầu về đặc tính thanh lịch, thoải mái và năng động. Các lựa chọn mặc đẹp sang chảnh này phù hợp cả với không gian văn phòng, các buổi tiệc nhẹ hay trang phục dạo phố.
Lựa chọn mặc đẹp kiêu kỳ hơn chính là kết hợp tweed và chất ren lưới tulle hay chất vải nhung cổ điển. Chân váy midi dáng xòe từ các chất vải bồng bềnh này chính là sự bổ sung hoàn hảo cho chất tweed dày dặn, đứng phom và có phần thô mộc.
Cùng áp dụng công thức diện đồ đồng bộ nhưng các chất liệu khác nhau cũng có thể tạo dấu ấn khác biệt cho bản phối. Áo và chân váy tweed sắc đỏ đô sang chảnh tiểu thư, còn set áo tweed cổ trắng phối chân váy xòe khéo khoe nét thanh lịch và vẻ ngoài trang nhã đậm chất cổ điển
ẢNH: CHARMILLES
Trang sức ngọc trai, phụ kiện hoa trà cài áo được sử dụng phổ biến trên các bản phối tweed. Kết cấu phom dáng của chân váy tweed có thể nắm giữ vai trò "chìa khóa", mở ra nét hiện đại, trẻ trung hack tuổi khiến nàng phải ngạc nhiên
ẢNH: SIXDO