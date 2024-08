Trải nghiệm ẩm thực ở những nhà hàng nổi tiếng tại Bangkok

Khi có dịp tới Thái Lan, việc đầu tiên bạn không nên bỏ lỡ đó là thưởng thức các món ăn ngon, hấp dẫn tại những nhà hàng nổi tiếng này ở Bangkok.

Jeh O Chula

Jeh O Chula là một nhà hàng nổi tiếng với các món ăn đêm. Đặc biệt, món mì Tom Yum của họ đã thu hút rất nhiều thực khách. Quán nằm gần đại học Chulalongkorn, vì vậy luôn đông đúc sinh viên và du khách. Một điểm nổi bật khác là món Mama Tomyum, một phiên bản mì ăn liền với hải sản và gia vị đậm đà. Với việc lấy chất lượng món ăn làm tiêu chí hàng đầu, đây hứa hẹn sẽ là điểm đến bạn không nên bỏ qua.

100 Mahaseth



100 Mahaseth là nhà hàng mang phong cách hiện đại, chuyên về các món thịt bò và heo nướng. Với không gian thoải mái và sang trọng, nhà hàng này tạo cảm giác thân thiện nhưng không kém phần tinh tế. Đặc biệt, 100 Mahaseth sử dụng các nguyên liệu tươi ngon và kỹ thuật nướng đỉnh cao để mang đến những món ăn hấp dẫn. Món thịt bò nướng tại đây được chế biến hoàn hảo, kết hợp với các loại gia vị đặc trưng, tạo nên một bữa ăn khó quên.

Sra Bua by Kiin Kiin



Sra Bua by Kiin Kiin là một trong những nhà hàng Thái nổi tiếng nhất tại Bangkok, nổi bật với phong cách ẩm thực đương đại. Nhà hàng này là sự kết hợp hoàn hảo giữa ẩm thực Thái truyền thống và phong cách hiện đại, tạo ra những món ăn độc đáo và bắt mắt. Được điều hành bởi đầu bếp nổi tiếng, Sra Bua by Kiin Kiin mang đến một trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp thế giới với các món ăn được trình bày tinh tế và hương vị tuyệt vời.

Mezzaluna



Mezzaluna là một nhà hàng cao cấp nằm trên tầng 65 của tòa nhà Lebua, mang đến tầm nhìn tuyệt đẹp ra toàn cảnh thành phố Bangkok. Nhà hàng này nổi tiếng với các món ăn phương Tây được chế biến tinh tế và phục vụ trong không gian sang trọng. Được điều hành bởi các đầu bếp hàng đầu, Mezzaluna đảm bảo mỗi món ăn đều đạt tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và hương vị. Đây là địa điểm cho những bữa ăn tối lãng mạn hay các dịp kỷ niệm đặc biệt.

The Berkeley Dining Room



The Berkeley Dining Room nằm trong khách sạn The Berkeley Pratunam, là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn thưởng thức ẩm thực quốc tế tại Bangkok. Nhà hàng này cung cấp một thực đơn phong phú với các món ăn từ nhiều nền văn hóa khác nhau, từ châu Á đến châu Âu. Với không gian rộng rãi và thoải mái, The Berkeley Dining Room thích hợp cho cả gia đình và nhóm bạn.

Bangkok là thiên đường ẩm thực với vô số lựa chọn đa dạng. Từ các quán ăn đường phố đến nhà hàng sang trọng, mỗi địa điểm đều mang đến những trải nghiệm ẩm thực độc đáo. Dù bạn là người yêu thích ẩm thực truyền thống hay muốn thử nghiệm những món ăn hiện đại, Bangkok chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.



