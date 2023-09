Váy áo làm từ vải ren cao cấp giúp nàng biểu dương nét thanh lịch, quyến rũ

Sử dụng chất liệu vải ren tinh xảo, tỉ mỉ trong từng đường may, những mẫu áo dưới đây sở hữu độ hoàn thiện tiêu chuẩn, sẵn sàng trở thành must have item cho tủ đồ của mọi quý cô thời thượng mỗi khi đi làm, đi chơi và đặc biệt là đi tiệc.

Thay thế cho các chất liệu quen thuộc như denim hay cotton, các item thời trang được thiết kế từ ren hiện đang mang đến "làn gió mới" cho phong cách dạo phố sành điệu. Một chiếc sơ mi ren kết hợp cùng chân váy xếp ly lửng đã đem đến tổng quan đầy thu hút. Những chi tiết ren như được trẻ hóa, mang trên mình hơi hướng sành điệu, tự tin cực cá tính. Đa dạng hóa phong cách dạo phố bằng những thiết kế mang tính sáng tạo giúp bạn sở hữu giao diện ấn tượng mỗi lần ra ngoài

Khi các tín đồ thời trang đang tìm kiếm một vẻ ngoài khác biệt với những phiên bản trang phục phá cách thì set đồ này chính là sự lựa chọn hoàn hảo giúp nàng sở hữu bản phối chiếm trọn spotlight. Áo sơ mi basic cùng chân váy midi hoàn hảo tạo cảm giác kết nối liền mạch. Điểm đặc biệt nằm ở họa tiết ren làm từ thủ công của chất liệu. Những chi tiết này đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ với từng đường kim mũi chỉ tinh xảo. Ngoài ra, bạn có thể tạo điểm sáng cho outfit all black bằng hàng cúc kim loại đính tinh tế với kích cỡ vừa đủ nhằm gây ấn tượng

Hóa tâm điểm bất cứ nơi đâu với những thiết kế ren mang phong cách quyến rũ, mới lạ, được nhiều nữ tín đồ săn đón nhiệt tình. Chất liệu vải ren đặc biệt nổi bật trong xu hướng xuyên thấu đầy tính gợi cảm, tạo nên vẻ ngoài sang trọng và thời thượng. Chi tiết tay cape xòe rẻ quạt mang đến sự quyền lực với khí chất sang trọng và thần thái sắc sảo. Kết hợp cùng chân váy xếp ly tinh tế đem đến tổng thể hòa quyện, có sự kết nối chặt chẽ. Điểm đặc biệt nằm ở họa tiết hoa ren, đường nét độc đáo được chạm khắc với hình dạng mới mẻ. Kiểu cách họa tiết này hứa hẹn "chinh phục" được nhiều fashionista đình đám, xuất hiện trong những cách phối đầy tính gợi cảm, sẽ mang phong cách cá nhân của bạn đến với các outfit hoàn toàn mới lạ

Từ sàn diễn đến dạo phố, thời trang ren luôn đủ sức "phủ sóng" và được nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng "để mắt" đến. Những họa tiết trên vải ren tạo điểm nhấn cho mọi bản phối, giờ đây trở thành sức hút được nhiều It Girl ứng dụng cho phong cách thường nhật của riêng mình. Chiếc áo biến tấu đường cúc bằng một đường khóa kéo trẻ trung, khỏe khoắn. Chi tiết tỉa ren tay áo và chân váy giúp cân bằng tinh thần của set đồ, trẻ trung nhưng sang trọng, năng động nhưng vẫn rất nữ tính

Ren là một chất liệu mang tính cá nhân vượt bậc, đem đến xúc cảm ấn tượng khi bạn tận hưởng khoảnh khắc chất ren "chạy dọc" trên cơ thể như nguồn năng lượng để những rung cảm của bạn bung tỏa. Tinh tế, kín đáo với một chiếc áo hai dây ống bên trong thiết kế sơ mi ren xuyên thấu tạo nên mảng layer có chiều sâu. Thoạt nhìn bạn sẽ thấy sự hoàn hảo đến từ set đồ như một thiết kế jumpsuit đánh lừa thị giác. Đó là bởi sự kết hợp khéo léo cùng một chiếc quần suông ren, để bản phối của bạn được liền mạch

Được ví như một chất liệu quý tộc, xa xỉ, đến với mẫu váy này, chất liệu ren vẫn giữ được nguyên bản giá trị vốn có nhưng lại mang vẻ gần gũi, thường nhật đến bất ngờ. Sự phối kết hợp đồng nhất của set đồ full ren, tưởng chừng như có phần khô cứng, nhưng lại được nhân đôi sự gợi cảm, tạo nên bản phối đầy bất ngờ, thu hút sự chú ý bởi nét mềm mại trong chính họa tiết và đặc trưng chất liệu. Những nếp hoa văn uốn lượn, nhuần nhuyễn bên đường eo cong, tôn lên vóc dáng cơ thể người mặc. Chi tiết bồng xòe của chiếc chân váy là một điểm cộng để set đồ gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên

Khám phá nét đẹp tinh tế đan xen giữa những yếu tố kỹ thuật sắc sảo trong thời trang thiết kế, được lấy cảm hứng từ những quý cô Pháp sang trọng. Chiếc đầm hai dây cùng nàng tô điểm vẻ đẹp nổi bật với sự kết hợp họa tiết độc đáo thêu chữ thủ công tỉ mỉ. Sử dụng chất liệu ren cao cấp trên nền vải bố nhũ sang trọng, lồng ghép bên trong là lớp lót lụa mịn mềm mại

Tô điểm nét dịu dàng trên nền vải ren cao cấp cùng gam màu trắng thuần khiết. Mẫu áo mang đến cho nàng sự trong trẻo, nhẹ nhàng, thanh tao qua thiết kế cách tân điệu đà. Set đồ này khắc họa chân dung một cô nàng tiểu thư sang trọng và tinh tế

Tình yêu với những thước vải ren sang trọng không ngừng thúc giục các nhà thiết kế trên toàn cầu tạo nên những siêu phẩm đẹp "mê hồn", giúp quý cô trở nên ngọt ngào, mong manh và dịu dàng đến khó tin. Với loạt váy áo làm từ vải ren, nàng không chỉ hóa thành nàng thơ trong những buổi trà chiều thảnh thơi mà còn là "nữ hoàng" trong các sự kiện quan trọng. Hướng đến vẻ đẹp rạng rỡ, chất liệu ren đã mang đến các thiết kế sang trọng, nữ tính tựa như những đóa hoa đang vào độ bung nở đẹp nhất.



Ảnh: Elise, La Jolie