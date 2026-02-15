Váy bay bổng lên ngôi, bảng màu tươi sáng dẫn dắt xu hướng xuân 2026

Sự giới thiệu của các bộ sưu tập thời trang quốc tế và Việt Nam cho thấy xu hướng váy tiệc năm nay không chỉ xoay quanh sự lộng lẫy, mà nhấn mạnh tính linh hoạt, thanh thoát và khả năng ứng dụng cao. Từ phom dáng bay bổng đến thiết kế tối giản hiện đại, váy tiệc xuân 2026 đề cao vẻ đẹp nữ tính nhưng không phô trương.



Thiết kế ôm dáng giàu kỹ thuật thủ công, nhấn mạnh texture và bề mặt của NTK Lê Thanh Hòa mang đến gợi ý váy tiệc xuân nổi bật, sang trọng và đầy cá tính ẢNH: LÊ THANH HÒA

Dáng váy bay bổng: Sự trở lại của chất liệu mềm, chuyển động tự nhiên

Những thiết kế chiffon, lụa, organza mỏng nhẹ tiếp tục chiếm ưu thế. Váy maxi xếp tầng, váy phồng hoặc cúp ngực, cổ vuông mềm mại giúp tạo hiệu ứng chuyển động uyển chuyển khi di chuyển dưới ánh đèn tiệc. Phom A-line và empire (nhấn cao eo) đặc biệt được ưa chuộng nhờ khả năng "hack dáng", tạo cảm giác cao ráo và thanh thoát. Xu hướng này phù hợp với các buổi tiệc ngoài trời hoặc không gian mang hơi hướng lãng mạn đầu xuân.

Các thiết kế mang tinh thần nữ tính và bay bổng đặc trưng của mùa xuân, với phom dáng xòe nhẹ, tay phồng mềm và độ chuyển động uyển chuyển theo từng bước đi ẢNH: GIANG KYO FASHION

Song song với nét bay bổng là sự lên ngôi của những thiết kế tối giản, tập trung vào phom dáng và kỹ thuật cắt may. Váy sheath (ôm nhẹ cơ thể), slip dress lụa trơn hoặc đầm midi cổ cao với đường xẻ tinh tế mang lại vẻ sang trọng kín đáo. Không cần quá nhiều chi tiết, sự tinh tế nằm ở tỷ lệ cân đối giữa thân trên và thân dưới, cũng như lựa chọn chất liệu có độ rủ vừa phải để tôn dáng.

Thiết kế rực rỡ với phom phồng duyên dáng mang lại hiệu ứng chuyển động rõ nét, tạo cảm giác bay bổng đúng tinh thần tiệc xuân ẢNH: CAROLINA HERRERA

Bảng màu tươi sáng: Tín hiệu của mùa khởi đầu

Mùa xuân năm nay chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của các gam pastel như hồng phấn, xanh mint, tím lavender, vàng bơ. Những sắc độ này vừa dịu mắt, vừa tạo cảm giác tươi mới - phù hợp với không khí khởi đầu năm mới. Bên cạnh đó, tông rực rỡ như đỏ anh đào, cam san hô và xanh cô ban cũng được xem là lựa chọn nổi bật cho các buổi tiệc tối, giúp người mặc trở thành tâm điểm mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Thiết kế “bay bổng" theo hướng cầu kỳ - sân khấu - fairy-like cũng là một gợi ý lý tưởng cho các cô nàng yêu phong cách thời trang nghệ thuật và sành điệu ẢNH: GIANG KYO FASHION

Về mặt chuyên môn, người có làn da sáng dễ dàng thử nghiệm bảng màu pastel lạnh như lavender hay xanh baby. Với tông da ấm, các sắc độ cam đào, vàng nhạt hoặc đỏ rượu vang sẽ tôn lên sắc da khỏe khoắn. Về vóc dáng, những gam màu đơn sắc (monochrome) giúp kéo dài tổng thể, trong khi phối màu tương phản nhẹ ở phần eo có thể tạo hiệu ứng thon gọn.

Xu hướng váy và bảng màu mùa tiệc xuân 2026 cho thấy một tinh thần rõ rệt: đề cao cá tính nhưng vẫn tôn trọng sự tinh tế. Khi hiểu rõ phom dáng phù hợp và lựa chọn sắc màu đúng với tông da, mỗi người phụ nữ đều có thể trở thành phiên bản rạng rỡ nhất của mình trong những ngày đầu năm.

Sự kết hợp giữa bảng màu tươi sáng, rực rỡ và layer vừa đủ độ mềm mại, đa tầng giúp tổng thể vừa thanh thoát, vừa nổi bật mà không phô trương ẢNH: NATORI











