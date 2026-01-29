  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Váy cocktail, quần tây, giày cao gót... sự dung hòa giữa ban ngày và tiệc tối

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
29/01/2026 22:00 GMT+7

Ra đời như một sự dung hòa giữa trang phục ban ngày và trang phục buổi tối, quy tắc trang phục dự tiệc cocktail dành cho nữ giới đã phát triển theo thời gian, thích ứng với các mùa, thời điểm trong ngày và bối cảnh khác nhau.

Váy cocktail, quần tây, giày cao gót...sự dung hòa giữa ban ngày và tiệc tối - Ảnh 1.

Sang trọng mà vẫn tinh tế: đó chính là hình mẫu hoàn hảo của một chiếc váy cocktail năm 2026

ẢNH: PARIFASHIONWEEK

Thuật ngữ "trang phục dự tiệc cocktail" dùng để chỉ trang phục thanh lịch nhưng không phải trang phục dạ hội, ban đầu được dùng cho các sự kiện sau 5 giờ chiều. Đây cũng là nguồn gốc của quy tắc ăn mặc "cocktail sau 5 giờ", ám chỉ vẻ ngoài tinh tế, sang trọng nhưng vẫn thoải mái. Do đó, váy dự tiệc cocktail vẫn là kiểu trang phục đáng tin cậy nhất: dài đến đầu gối hoặc ngang bắp chân, chất liệu mềm mại như crepe, satin hoặc chiffon; và các chi tiết nổi bật (độ rũ, miếng độn vai có họa tiết, sự phá cách về hình dáng). 

Váy cocktail, quần tây, giày cao gót...sự dung hòa giữa ban ngày và tiệc tối - Ảnh 2.

Quần tây cũng rất phù hợp với quy tắc trang phục dự tiệc cocktail: ở đây, quần tây được chọn để phối với bộ vest cùng tông màu, áo sơ mi da và giày mules màu trắng

ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Váy cocktail, quần tây, giày cao gót...sự dung hòa giữa ban ngày và tiệc tối - Ảnh 3.

Nằm giữa trang phục ban ngày và ban đêm, đây là một hướng dẫn đơn giản về cách phối đồ dự tiệc cocktail: Chân váy midi, áo kiểu, áo khoác thanh lịch và giày cao gót

ẢNH: @GRAZIAMEXICO

Váy cocktail, quần tây, giày cao gót...sự dung hòa giữa ban ngày và tiệc tối - Ảnh 4.

Thay đổi từ áo khoác lịch sự sang áo len cổ tròn trẻ trung nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch

ẢNH: @YOYOKULALA

Bên cạnh ý tưởng cổ điển này, trang phục dự tiệc cocktail ngày nay cho phép nhiều cách diễn giải hiện đại hơn: áo liền quần may đo, bộ vest với quần ống rộng và áo kiểu thanh lịch; và những bộ vest nữ tính với kiểu dáng hoặc chất liệu nhẹ nhàng hơn.

Làm thế nào để diện trang phục dự tiệc cocktail đẹp mà không mắc lỗi?

Váy cocktail, quần tây, giày cao gót...sự dung hòa giữa ban ngày và tiệc tối - Ảnh 5.

Bộ váy midi sẽ trở nên sang trọng hơn với thắt lưng đính đá, dây chuyền mảnh và xăng đan cao gót

ẢNH: @SIMONAJAKSTAITE

Váy cocktail, quần tây, giày cao gót...sự dung hòa giữa ban ngày và tiệc tối - Ảnh 6.

Quy định về trang phục dự tiệc cocktail không cấm sử dụng màu sắc, nhưng cần phải lựa chọn kỹ càng. Xanh lam đậm, xanh lá cây thông và hồng: một sự kết hợp táo bạo nhưng tinh tế

ẢNH: @YELIZINDUNY

Váy cocktail, quần tây, giày cao gót...sự dung hòa giữa ban ngày và tiệc tối - Ảnh 9.

Chỉ cần một chiếc váy phù hợp, như chiếc váy tay ngắn, dài đến đầu gối này, là có thể giải quyết được những rắc rối về quy định trang phục

ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Đối với một bữa tiệc cocktail, hãy chọn những gam màu nhẹ nhàng, tươi sáng: be, trắng ngà, hồng nhạt, xanh nhạt và xanh lá cây xô thơm. Những gam màu đậm hơn nhưng không quá tối, như xanh nửa đêm hoặc đỏ tía, cũng được chấp nhận. Họa tiết cũng được chấp nhận, miễn là chúng tinh tế: hoa nhỏ li ti, họa tiết đồ họa nhẹ nhàng, sọc mỏng hoặc chấm bi nhỏ. Khi nói đến chất liệu vải, hãy chọn những chất liệu mềm mại nhưng tinh tế, chẳng hạn như viscose, crepe nhẹ, lụa mờ hoặc satin không bóng. Trang phục lý tưởng là một chiếc váy đơn giản nhưng được may đo cẩn thận, hoặc một bộ vest với kiểu dáng thoải mái và đường may tỉ mỉ, trong đó tỷ lệ, màu sắc và kiểu dáng đảm bảo sự cân bằng, tạo nên sự khác biệt giữa một bữa tiệc cocktail bình thường thành công và một vẻ ngoài quá xuề xòa.

Cocktail trang phục dự tiệc quy tắt trang phục vest

Bài viết khác

Bộ ảnh khiến ai cũng muốn mặc áo dài, khăn lụa đi du xuân

Bộ ảnh khiến ai cũng muốn mặc áo dài, khăn lụa đi du xuân

Thời trang họa tiết 'lên ngôi' mùa xuân 2026

Thời trang họa tiết 'lên ngôi' mùa xuân 2026

Giày ba lê lên ngôi, diện đẹp mà không lo bị ‘bánh bèo’

Giày ba lê lên ngôi, diện đẹp mà không lo bị ‘bánh bèo’

Chân váy cổ điển trở lại, nàng đẹp từ công sở đến đường phố

Chân váy cổ điển trở lại, nàng đẹp từ công sở đến đường phố

Phối vòng tay, vòng cổ để hoàn thiện phong cách ngày xuân

Phối vòng tay, vòng cổ để hoàn thiện phong cách ngày xuân

Sức hút từ chân váy lụa tạo nét thanh tao, kiêu kỳ

Sức hút từ chân váy lụa tạo nét thanh tao, kiêu kỳ

Vẻ đẹp kiêu kỳ cùng trang phục ren thêu hoa

Vẻ đẹp kiêu kỳ cùng trang phục ren thêu hoa

Đầm dự tiệc đơn sắc, ấn tượng từ ánh nhìn đầu tiên

Đầm dự tiệc đơn sắc, ấn tượng từ ánh nhìn đầu tiên

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top