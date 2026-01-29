Váy cocktail, quần tây, giày cao gót... sự dung hòa giữa ban ngày và tiệc tối

Thuật ngữ "trang phục dự tiệc cocktail" dùng để chỉ trang phục thanh lịch nhưng không phải trang phục dạ hội, ban đầu được dùng cho các sự kiện sau 5 giờ chiều. Đây cũng là nguồn gốc của quy tắc ăn mặc "cocktail sau 5 giờ", ám chỉ vẻ ngoài tinh tế, sang trọng nhưng vẫn thoải mái. Do đó, váy dự tiệc cocktail vẫn là kiểu trang phục đáng tin cậy nhất: dài đến đầu gối hoặc ngang bắp chân, chất liệu mềm mại như crepe, satin hoặc chiffon; và các chi tiết nổi bật (độ rũ, miếng độn vai có họa tiết, sự phá cách về hình dáng).
Bên cạnh ý tưởng cổ điển này, trang phục dự tiệc cocktail ngày nay cho phép nhiều cách diễn giải hiện đại hơn: áo liền quần may đo, bộ vest với quần ống rộng và áo kiểu thanh lịch; và những bộ vest nữ tính với kiểu dáng hoặc chất liệu nhẹ nhàng hơn.
Làm thế nào để diện trang phục dự tiệc cocktail đẹp mà không mắc lỗi?
Đối với một bữa tiệc cocktail, hãy chọn những gam màu nhẹ nhàng, tươi sáng: be, trắng ngà, hồng nhạt, xanh nhạt và xanh lá cây xô thơm. Những gam màu đậm hơn nhưng không quá tối, như xanh nửa đêm hoặc đỏ tía, cũng được chấp nhận. Họa tiết cũng được chấp nhận, miễn là chúng tinh tế: hoa nhỏ li ti, họa tiết đồ họa nhẹ nhàng, sọc mỏng hoặc chấm bi nhỏ. Khi nói đến chất liệu vải, hãy chọn những chất liệu mềm mại nhưng tinh tế, chẳng hạn như viscose, crepe nhẹ, lụa mờ hoặc satin không bóng. Trang phục lý tưởng là một chiếc váy đơn giản nhưng được may đo cẩn thận, hoặc một bộ vest với kiểu dáng thoải mái và đường may tỉ mỉ, trong đó tỷ lệ, màu sắc và kiểu dáng đảm bảo sự cân bằng, tạo nên sự khác biệt giữa một bữa tiệc cocktail bình thường thành công và một vẻ ngoài quá xuề xòa.