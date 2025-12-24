  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Váy tiệc mùa này có gì đặc biệt?

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
24/12/2025 14:00 GMT+7

Mùa này, những chiếc váy tiệc không chỉ dừng lại ở sự sang trọng đơn thuần, mà còn chứa nhiều điểm nhấn thú vị khiến bất kỳ nàng nào cũng muốn sở hữu, đó có thể là những khoảng hở táo bạo hay đính kết tinh xảo.

Từ chất liệu cao cấp, phom dáng tôn nét đến bảng màu đầy cảm xúc, váy tiệc mùa mới mang hơi thở hiện đại pha chút cổ điển vượt thời gian. Không chỉ đẹp để ngắm, những thiết kế này còn hướng đến sự thoải mái, dễ ứng dụng.

Váy tiệc mùa này có gì đặc biệt?- Ảnh 1.

Những mẫu váy tiệc gam đỏ luôn là lựa chọn ưu tiên của các nàng trong dịp cuối năm này. Nhẹ nhàng trong từng đường cắt, mềm mại trong từng chuyển động, nhưng vẫn đủ cuốn hút để khiến mọi ánh nhìn dừng lại

ẢNH: CICI

Váy tiệc mùa này có gì đặc biệt?- Ảnh 2.

Tựa như những tầng gió mỏng manh lướt qua hoàng hôn, chiếc váy khoe trọn vẻ đẹp của sự nữ tính - nhẹ nhàng nhưng đầy kiêu hãnh. Phần vai lệch mềm mại và lớp váy bồng rủ, tôn lên từng chuyển động uyển chuyển

ẢNH: CICI

Váy tiệc mùa này có gì đặc biệt?- Ảnh 3.

Thiết kế với cổ trắng bản lớn tương phản trên nền đen tạo nên khí chất cổ điển hiện đại, gợi nhớ tinh thần Parisian chic. Đường cắt ôm nhẹ phần eo cùng chân váy xử lý nếp độc bản giúp tổng thể nàng vừa gọn gàng vừa giàu cá tính

ẢNH: CICI

Váy tiệc mùa này có gì đặc biệt?- Ảnh 4.

Mỗi nếp gấp, mỗi đường may đều tôn vinh sự độc lập, sự quyến rũ của người mặc. Chiếc váy này, không chỉ là một trang phục đẹp, mà còn khoác lên mình tuyên ngôn về sự tự do, về vẻ đẹp không bị giới hạn

ẢNH: CICI

Váy tiệc mùa này có gì đặc biệt?- Ảnh 5.

Phom corset ôm eo chuẩn mực, mang đến vẻ đẹp vừa quyền lực vừa thanh lịch. Những đường cắt gọn gàng ôm lấy đường cong, trong khi phần vai phủ nhẹ tạo nên sự hiện diện đầy uy lực

ẢNH: CICI

Váy tiệc mùa này có gì đặc biệt?- Ảnh 6.

Một thiết kế đầy khí chất với phom dáng ôm suông tinh giản, tôn trọn đường cong mà không cần phô trương. Tông nâu xám trầm sang kết hợp điểm nhấn cổ trắng tạo ra vẻ cổ điển và đẳng cấp

ẢNH: CICI

Váy tiệc mùa này có gì đặc biệt?- Ảnh 7.

Tông vàng champagne sang trọng tỏa sáng trong ánh đèn, tạo hiệu ứng quyến rũ nhưng vẫn giữ được vẻ nền nã. Phần cổ chữ V mềm mại kết hợp chi tiết trang trí ánh kim trước ngực giúp tổng thể thêm ấn tượng

ẢNH: THEMIS

Váy tiệc mùa này có gì đặc biệt?- Ảnh 8.

Sắc đỏ rượu vang nổi bật, mang đến khí chất quý phái và quyến rũ. Váy dài tôn trọn đường cong nhưng vẫn giữ sự tinh tế. Phần cổ chữ V sâu vừa phải giúp dáng người thanh thoát hơn, trong khi chi tiết vai xoắn nhẹ tạo điểm nhấn mềm mại

ẢNH: THEMIS

Mỗi mùa lễ hội đến lại mang theo một làn gió mới trong thế giới thời trang. Dù theo đuổi sự tinh giản, mềm mại hay nổi bật đầy khí chất, mùa này chắc chắn có một thiết kế váy tiệc dành riêng cho bạn.

Váy tiệc cuối năm Nữ tính Chân váy Quyến rũ

Bài viết khác

5 gam màu công sở không thể thiếu trong những ngày cuối năm

5 gam màu công sở không thể thiếu trong những ngày cuối năm

Áo cánh dơi che khuyết điểm, ‘hô biến’ vóc dáng chỉ trong tích tắc

Áo cánh dơi che khuyết điểm, ‘hô biến’ vóc dáng chỉ trong tích tắc

Áo peplum định nghĩa lại vẻ đoan trang trong thời trang công sở hiện đại

Áo peplum định nghĩa lại vẻ đoan trang trong thời trang công sở hiện đại

Đừng để đồ công sở làm bạn già đi, hãy thử ngay những gợi ý sau

Đừng để đồ công sở làm bạn già đi, hãy thử ngay những gợi ý sau

Cách phối đồ mùa lạnh giúp nàng vừa ấm, vừa đẹp cả ngày dài

Cách phối đồ mùa lạnh giúp nàng vừa ấm, vừa đẹp cả ngày dài

Áo dây rút phá vỡ sự đơn điệu, tôn lên phong thái hiện đại

Áo dây rút phá vỡ sự đơn điệu, tôn lên phong thái hiện đại

Thời trang cut out: Khi sự táo bạo chạm đến vẻ tinh tế

Thời trang cut out: Khi sự táo bạo chạm đến vẻ tinh tế

Áo cổ thuyền khiến bạn 'tỏa sáng' nhờ nét thanh tao

Áo cổ thuyền khiến bạn 'tỏa sáng' nhờ nét thanh tao

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top