Chính trị

Thông báo kết quả Đại hội XIV tới các cơ quan ngoại giao tại Việt Nam

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
27/01/2026 19:02 GMT+7

Sáng 27.1, được sự ủy quyền của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã đồng chủ trì buổi thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng tới các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Tại buổi thông báo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, Đại hội XIV của Đảng đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, thông qua các văn kiện quan trọng và bầu Ban Chấp hành T.Ư khóa XIV gồm 200 người, bao gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành T.Ư đã bầu Bộ Chính trị gồm 19 ủy viên.

Thông báo kết quả Đại hội XIV tới Đại sứ các nước tại Việt Nam - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại buổi thông báo

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Ông Lê Hoài Trung cho biết, một điểm mới quan trọng của Đại hội XIV là cách tiếp cận trong xây dựng văn kiện, đánh giá toàn diện chặng đường 40 năm đổi mới, kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, phản ánh tư duy đổi mới và quyết tâm phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh và bền vững; nâng cao đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc, phấn đấu đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Nội dung các văn kiện có nhiều điểm mới, đột phá, trong đó xác định phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập là trọng yếu, thường xuyên; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia là động lực trung tâm của phát triển. Đại hội cũng xác định 5 quan điểm chỉ đạo lớn, 8 định hướng lớn và 3 mục tiêu đột phá chiến lược.

Về đường lối đối ngoại, đại hội khẳng định tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả; kết hợp chặt chẽ đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, đối ngoại công an, quốc phòng; đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Việt Nam coi trọng sự ủng hộ, hợp tác của bạn bè quốc tế và khẳng định sẽ tiếp tục là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Kỳ vọng vào định hướng phát triển của Việt Nam 

Tại sự kiện, nhiều đại sứ, trưởng các cơ quan ngoại giao đã có những chia sẻ, đánh giá về những thành tựu phát triển của Việt Nam trong thời gian qua và gửi lời chúc, kỳ vọng vào định hướng phát triển của Việt Nam thời gian tới.

Thông báo kết quả Đại hội XIV tới Đại sứ các nước tại Việt Nam - Ảnh 2.

Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh phát biểu tại sự kiện

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh chia sẻ sự ấn tượng với những phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm về tầm nhìn phát triển đến năm 2045. Ông cho rằng đây là cơ hội để các doanh nghiệp Singapore mở rộng hợp tác với Việt Nam để cùng hướng tới những mục tiêu đầy tham vọng; chính sách đối ngoại của Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay còn nhiều khó khăn, thách thức.

Điều phối viên thường trú Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis chia sẻ, Liên Hiệp Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để cùng định hình tương lai, cũng như phối hợp ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; hoan nghênh đường lối đối ngoại của Việt Nam và đánh giá cao cam kết chính trị mạnh mẽ nhằm đưa các chủ trương, văn kiện vào thực tiễn.

Bà Pauline Tamesis khẳng định Liên Hiệp Quốc ủng hộ các mục tiêu của Việt Nam trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, đẩy nhanh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đồng thời tiếp tục thúc đẩy và bảo đảm quyền con người, sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để hiện thực hóa các mục tiêu này.

Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass chúc mừng Việt Nam về thành công của đại hội và bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong thời gian tới. Ông Thomas Gass đánh giá cao những cam kết của Việt Nam đối với hòa bình và vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

