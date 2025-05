Thông báo phạt nguội 'lạ' gửi về nhà, cần làm gì ngay?

Mới đây, trên các nhóm mạng xã hội chuyên trao đổi về phạt nguội, một số người hoang mang khi nhận những thông báo phạt nguội "lạ", có nhiều dấu hiệu bất thường gửi về tận nhà.

Vì sao có thông tin?

Sáng 31.5, anh N.H (ở Hải Dương) nhận thông báo ghi từ Đội CSGT Đường bộ, Phòng CSGT Hải Dương mời đến để giải quyết vụ việc vi phạm giao thông đường bộ xảy ra từ ngày 10.11.2023.

Thông báo anh H. nhận được gửi về nhà ẢNH: NVCC

"Yêu cầu ông (bà) có mặt đúng thời gian quy định. Quá thời hạn hẹn của 2 lần thông báo, người được yêu cầu không đến giải quyết vụ việc vi phạm thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật", thông báo ghi.

Anh H. đăng lên mạng xã hội thắc mắc: "Giấy bị vi phạm từ năm 2023 giờ mới gửi là sao các bác, mà không ghi lỗi vi phạm gì. Em tra trên các app phạt nguội đều không có lỗi. Xe em là xe máy". Bài đăng nhận nhiều ý kiến bình luận của cư dân mạng.

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh H. cho hay, khi nhận thông báo, anh bất ngờ vì thời gian ghi trên giấy đến nay đã gần 2 năm, không rõ xử lý vụ việc gì nên anh khá phân vân.

"Nhưng lạ kỳ là thông tin biển số xe và địa chỉ đúng là của tôi. Không biết vì sao lộ thông tin này ra ngoài, có thể do mua hàng online hoặc vì nhập thông tin ở đâu đó. Tôi dự định sẽ tìm cách liên hệ công an để hỏi thực hư", anh nói.

CSGT TP.HCM giám sát, xử lý vi phạm qua hình ảnh ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tuy nhiên, trả lời PV Thanh Niên chiều 31.5, lãnh đạo Phòng CSGT Hải Dương xác nhận thông báo trên là do đơn vị phát hành. Sở dĩ có thông báo này vì trước kia, công an cấp huyện khi phát hiện hành vi vi phạm đã không lập biên bản ngay, mà ra thông báo đến người vi phạm để đến làm việc, xử lý. Vừa rồi, kết thúc hoạt động công an cấp huyện, Phòng CSGT tiếp quản phần công việc này nên xử lý các nội dung tồn đọng.

"Người dân nghi ngờ là giả cũng đúng, chúng tôi phải giải quyết, gửi thông báo đến hơn 5.000 trường hợp như vậy. Nhưng chúng tôi gửi qua bưu điện thông qua hợp đồng giữa đơn vị và bưu điện, mời người dân đến làm việc trực tiếp chứ không làm việc qua điện thoại nên người dân có thể nhận biết được đây không phải là lừa đảo", lãnh đạo Phòng CSGT Hải Dương nói.

Thủ đoạn lừa đảo phạt nguội nào đang phổ biến?

Theo lãnh đạo một đội CSGT, hiện nay, chủ phương tiện và người lái xe có thể chủ động tra cứu thông tin xử lý vi phạm qua hình ảnh (phạt nguội) trên website của Cục CSGT Bộ Công an tại địa chỉ: csgt.vn.

Nếu thấy có thông báo, có thể chủ động liên hệ đơn vị có liên quan để được hướng dẫn giải quyết. Các đơn vị đều công khai số điện thoại, người dân có thể dễ dàng tìm kiếm, liên hệ.

Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, hiện có 2 thủ đoạn lừa đảo phạt nguội phổ biến là gửi phiếu phạt qua shipper và yêu cầu thanh toán cước vận chuyển hoặc giả danh cán bộ CSGT gọi thông báo vi phạm yêu cầu nộp phạt. Người giả danh còn yêu cầu chủ xe cung cấp đầy đủ tên, tuổi, địa chỉ, số CMND/CCCD, số hộ chiếu, số tài khoản ngân hàng… để lực lượng chức năng cung cấp số biên bản, hành vi vi phạm, hình thức xử lý, số tiền xử phạt.

Đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cũng lưu ý, để phân biệt giấy thông báo nào do cơ quan công an gửi, người vi phạm có thể quan sát con dấu kèm chữ ký trên giấy.

Ngoài ra, các giấy thông báo này đều có số điện thoại của cơ quan nơi ban hành giấy để người dân kiểm tra, đối chiếu.

Các thông báo phạt nguội đều có số điện thoại của cơ quan nơi ban hành giấy để người dân kiểm tra, đối chiếu ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo quy định hiện hành, việc gửi thông báo vi phạm được thực hiện bằng văn bản, bằng phương thức điện tử kết nối, chia sẻ dữ liệu trên app VNeTraffic khi đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thông tin.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng cập nhật thông tin của phương tiện giao thông vi phạm (loại phương tiện; biển số, màu biển số; thời gian, địa điểm vi phạm, hành vi vi phạm; đơn vị phát hiện vi phạm; đơn vị giải quyết vụ việc, số điện thoại liên hệ) trên trang thông tin điện tử của Cục CSGT (https://csgt.vn), app VNeTraffic để chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính biết, tra cứu, liên hệ giải quyết.

Phòng CSGT Công an TP.HCM cũng lưu ý người dân: công an không gọi điện, không gửi giấy phạt qua shipper; không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân, không truy cập link lạ, không làm theo yêu cầu của người lạ.

Nếu nhận cuộc gọi về thông báo phạt nguội, người dân cần cảnh giác và báo cáo ngay cho cơ quan chức năng.