Thông điệp mềm - rắn của Tổng thống Putin

Đàm phán vẫn bế tắc

Phát biểu khi đang có chuyến công du Trung Quốc hôm 3.9, Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng có thể tìm ra một giải pháp hòa bình, sau những nỗ lực làm trung gian của Mỹ. Tuy nhiên, chủ nhân Điện Kremlin cũng nhấn mạnh Nga sẽ dùng vũ lực để kết thúc chiến dịch quân sự tại Ukraine, nếu các bên không đạt đồng thuận. "Tôi tin tưởng rằng chúng ta hoàn toàn có thể đạt một giải pháp chấp nhận được để chấm dứt xung đột, đặc biệt là khi chúng ta thấy rõ thái độ của chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Họ không chỉ đưa ra những tuyên bố, mà còn chân thành tìm kiếm giải pháp", Reuters dẫn lời ông Putin nói.

Ông Putin cũng khẳng định sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thủ đô Moscow (Nga). Dù vậy, Hãng TASS hôm qua (4.9) đưa tin Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã bác bỏ ý định về cuộc gặp thượng đỉnh ở Moscow. Ông nói rằng Nga gây khó dễ với những yêu cầu không thể chấp nhận, trong khi đang có một số nước sẵn sàng làm trung gian tổ chức cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga và Ukraine.

Đã hơn 2 tuần kể từ khi ông Trump lần lượt gặp song phương với ông Putin và ông Zelensky, động lực để tiến tới thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine phần lớn ngưng trệ. Sự chia rẽ giữa Nga với phương Tây ngày càng tăng khi các đồng minh của Kyiv tại châu Âu vẫn đang theo đuổi kế hoạch đảm bảo an ninh Ukraine hậu xung đột, với trọng tâm là điều động lực lượng đến Ukraine.

Tổng thống Putin dự một triển lãm tại TP.Vladivostok, Nga ngày 4.9 ẢNH: REUTERS

Hôm qua, Tổng thống Zelensky đã có mặt tại Pháp, cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và hàng chục lãnh đạo đồng minh họp bàn về kế hoạch an ninh Ukraine. Moscow cùng ngày tái khẳng định lập trường không chấp nhận quân đội nước ngoài triển khai đến Ukraine.

Hãng AP ngày 4.9 dẫn lời các chuyên gia cho rằng châu Âu đang lúng túng về kế hoạch hỗ trợ Kyiv, trong khi lá bài an ninh mà họ có lại quá phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài: đó là mức độ ủng hộ của Mỹ và khả năng đạt được ngừng bắn. Hai yếu tố trên đều cần lập trường của Mỹ, nhưng đến nay ông Trump không quá mặn mà với kế hoạch của châu Âu, cũng như chủ trương chấm dứt hẳn xung đột thay vì ngừng bắn tạm thời. Cuộc điện đàm giữa ông Trump và các lãnh đạo châu Âu ngày 4.9 dự kiến phần nào giải đáp những vướng mắc còn tồn đọng, theo Reuters.

Cách làm của ông Trump

Trước những thông tin cho rằng Mỹ đang dần mất kiên nhẫn về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Tổng thống Trump mới đây khẳng định ông sẽ tiếp tục theo đuổi một giải pháp hòa bình, dù cho rằng lãnh đạo Nga và Ukraine chưa sẵn sàng đàm phán. Theo CBS News ngày 4.9, Tổng thống Trump tin rằng sẽ có thể giải quyết ổn thỏa xung đột. "Thành thật thì tôi từng nghĩ vấn đề Nga là một trong những vụ dễ giải quyết hơn trong số những cuộc xung đột mà tôi từng ngăn chặn, nhưng dường như khó khăn hơn so với các trường hợp khác", ông Trump nói.

Cũng theo lời ông Trump, cách tiếp cận của ông với các cuộc đàm phán ngoại giao là sẽ đưa các lãnh đạo chủ chốt vào bàn đàm phán để họ tự thương lượng, dưới sự điều phối và hướng dẫn của Mỹ. Ông cho rằng cách làm này đòi hỏi sự kiên nhẫn, song sau cùng sẽ thu được kết quả, với dẫn chứng là ông Trump đã làm trung gian cho một số thỏa thuận ngừng bắn và hòa bình trong năm nay.

Trong ngày 3.9, Tổng thống Putin tiếp tục hoan nghênh phía Mỹ đang có những nỗ lực chân thành để ông thấy được "ánh sáng cuối đường hầm" trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.