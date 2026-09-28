Thống nhất nộp tiền sử dụng đất theo phương án đấu giá

Ngày 28.9, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan liên quan để tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo luật Đất đai (sửa đổi).

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp ẢNH: CHINHPHU.VN

Phó thủ tướng nhấn mạnh đây là dự án luật có tác động sâu rộng đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Vì vậy, các nội dung trong dự thảo cần tiếp tục được rà soát kỹ, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và hạn chế tối đa những vướng mắc có thể phát sinh trong quá trình thực hiện.

Một trong những nội dung được thống nhất tại cuộc họp là quy định về nộp tiền sử dụng đất theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất. Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng thống nhất với nội dung dự thảo và yêu cầu thời hạn nộp tiền tối đa không quá 12 tháng.

Đối với việc xử lý đất của doanh nghiệp nhà nước, đất nông, lâm trường, Phó thủ tướng yêu cầu các quy định phải bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người đang sử dụng đất hợp pháp.

Về thanh toán cho hợp đồng BT, Phó thủ tướng thống nhất về nội dung nhưng yêu cầu quy định chặt chẽ, bảo đảm không để xảy ra thất thoát tài sản nhà nước, đồng thời ngăn chặn các sai phạm trong quá trình thực hiện.

Liên quan công chứng, Phó thủ tướng giao Bộ Tư pháp trong ngày 28.9 phải có ý kiến, quan điểm cụ thể đối với các quy định về công chứng, chứng thực trong dự thảo luật.

Phó thủ tướng cũng lưu ý dự thảo luật cần tập trung quy định những nguyên tắc chung, nội dung mang tính cốt lõi. Những vấn đề cụ thể, chi tiết, mang tính thủ tục nên được quy định tại các nghị định của Chính phủ, nhằm bảo đảm tính linh hoạt và thuận lợi khi tổ chức thực hiện.

Đối với các nội dung vẫn còn ý kiến khác nhau, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ NN-MT cùng các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, thống nhất phương án, hoàn thiện dự thảo theo hướng chặt chẽ, khả thi.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 21.9 về dự án luật Đất đai (sửa đổi), Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã yêu cầu Bộ NN-MT chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát kỹ các nội dung còn vướng mắc, thống nhất phương án trong dự thảo.

Sau cuộc họp này, Bộ NN-MT cho biết đã tiếp thu tối đa ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan để tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật Đất đai (sửa đổi).