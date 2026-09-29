Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa

Phát biểu sau khi thông báo kết quả kiểm tra, giám sát của Đoàn kiểm tra, giám sát số 224 (của Bộ Chính trị, Ban Bí thư) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vào chiều 29.9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 224 Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nghiêm túc tiếp thu, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế được đoàn kiểm tra chỉ ra; việc khắc phục phải xác định rõ trách nhiệm và có kết quả cụ thể, không chờ đến khi có kết luận mới triển khai.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát 224 Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại hội nghị ẢNH: MINH HIẾU

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 224 Bùi Thị Minh Hoài cũng lưu ý với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cần tiếp tục giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sức mạnh thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ.

Với việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cần đặc biệt quan tâm tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, nhất là về cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, chuyển đổi số và phân cấp, ủy quyền. Trong đó, với các xã khu vực miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, cần chú trọng công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Đoàn kiểm tra, giám sát số 224 đã thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Kết quả ghi nhận Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận, quy định của T.Ư về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ đạt được những kết quả khá toàn diện.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 224 đã thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ẢNH: MINH HIẾU

Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ được đổi mới; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm, chủ động nắm tình hình và xử lý các vấn đề phát sinh.

Với những hạn chế còn tồn tại, Đoàn kiểm tra, giám sát số 224 đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa thực hiện nghiêm các kiến nghị; phân công rõ trách nhiệm, thời hạn khắc phục từng tồn tại, hạn chế.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá cán bộ theo hướng định lượng, gắn với kết quả, sản phẩm công việc; hoàn thiện cơ sở dữ liệu cán bộ, tăng cường ứng dụng công nghệ số và kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ…