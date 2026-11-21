Sáng 21.11, với 466/479 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua luật Đất đai sửa đổi. Luật có 112 điều, có hiệu lực thi hành từ 1.7.2027. Riêng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định của luật này được ban hành để áp dụng từ ngày 1.1.2028.

Bộ trưởng Bộ NN-MT Trịnh Việt Hùng ẢNH: GIA HÂN

Bảng giá đất, hệ số K do HĐND cấp tỉnh quyết định định kỳ 3 năm một lần, đồng thời được xem xét sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh tăng hoặc giảm do yêu cầu quản lý nhà nước. Theo luật Đất đai năm 2024, bảng giá đất và hệ số K được ban hành, điều chỉnh hằng năm từ ngày 1.1.

Bảng giá đất được xây dựng theo loại đất, khu vực, vị trí. Hệ số K là tỷ lệ tăng, giảm giá đất của các loại đất khi có sự khác nhau về khu vực, vị trí, điều kiện hạ tầng, quy hoạch và yếu tố tương ứng khác đã quy định trong bảng giá đất.

Bảng giá đất và hệ số K được áp dụng trong 4 trường hợp: tính các khoản thu ngân sách nhà nước từ đất đai theo quy định của luật này; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất; tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; trường hợp khác. Đây cũng là một trong các căn cứ để xác định thuế, phí, lệ phí liên quan đến quản lý, sử dụng đất.

Luật cũng quy định cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ) cho đất có nguồn gốc lấn, chiếm trước ngày 1.7.2014 mà việc sử dụng đất phù hợp với quy hoạch tại thời điểm cấp.

Sổ đỏ cũng được cấp cho đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền hoặc được giao quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật trước ngày 1.8.2024, theo quy định của Chính phủ.

Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất mà đã sử dụng đất không đúng mục đích trước ngày 1.7.2014 và việc sử dụng đất phù hợp với quy hoạch tại thời điểm cấp cũng được cấp sổ.

Đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, được sử dụng trước ngày 1.7.2014, không thuộc các trường hợp trên...

Áp dụng cơ chế thỏa thuận với nhà đầu tư và người dân

Trước khi Quốc hội bỏ phiếu thông qua, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ NN-MT Trịnh Việt Hùng đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý luật.

Theo Chính phủ, việc rà soát, quy định chặt chẽ các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, nhất là đối với các dự án có mục đích kinh doanh, nhằm tránh mở rộng phạm vi thu hồi đất không thật sự cần thiết.

Tại điều 34, luật đã liệt kê cụ thể các dự án, công trình cần thu hồi đất trên cơ sở kế thừa điều 79 luật Đất đai năm 2024, điều 3 Nghị quyết số 254/2025 của Quốc hội và có bổ sung một số trường hợp trên cơ sở tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, bộ, ngành, địa phương.

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội sáng 21.11 ẢNH: GIA HÂN

Đó là 7 trường hợp: xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp; xây dựng công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật; dự án phục vụ chính sách an sinh xã hội; thực hiện dự án phát triển kinh tế, dự án xây dựng, chỉnh trang đô thị, nông thôn.

Thu hồi đất để thực hiện điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; thực hiện dự án đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật; Quốc hội bổ sung các trường hợp thu hồi đất theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Cơ quan chủ trì soạn thảo cho biết đã rà soát các dự án, công trình cần thu hồi đất để bảo đảm thể chế đúng tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW và quy định của Hiến pháp: chặt chẽ, tránh lạm dụng nhưng cũng không bỏ sót các trường hợp cần thiết phải thu hồi đất.

Theo đó, điều kiện thật cần thiết do HĐND cấp tỉnh chịu trách nhiệm xác định theo đúng tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Bên cạnh cơ chế thu hồi đất, luật vẫn có cơ chế sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội thông qua nhận quyền sử dụng đất. Cơ chế này tạo hành lang pháp lý để người dân và doanh nghiệp thỏa thuận khai thác, phát triển dự án trên diện tích đất của người dân.

Dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất cũng được áp dụng cơ chế thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất, nếu dự án không sử dụng vốn ngân sách và nhà đầu tư chọn phương án thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất, không đề xuất thu hồi đất.