Thông tin 'CSGT lập chốt bị dừa rơi trúng đầu tử vong' là bịa đặt

Ngày 14.7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết thông tin lan truyền trên mạng xã hội Facebook mấy ngày qua về việc "CSGT lập chốt dưới gốc dừa, bị dừa rơi trúng đầu tử vong" là bịa đặt, sai sự thật. Cơ quan chức năng đang xác minh xử lý những người tạo tin giả và chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật.

Thông tin sai sự thật được lan truyền trên mạng xã hội ảnh: Nam Long

Trước đó, mấy ngày qua trên mạng xã hội Facebook, tài khoản tên H.L có đăng nội thông tin "chuyện lạ ở Bến Tre" CAGT (công an giao thông - PV) tránh nóng lập chốt dưới gốc cây dừa. Bỗng một quả dừa rơi xuống trúng đầu một đồng chí CAGT, ra đi mãi mãi", kèm hình ảnh minh họa nhằm thu hút sự chú ý.

Bài đăng được lan truyền chóng mặt thu hút rất nhiều lượt tương tác, bình luận và chia sẻ... Qua xác minh của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đây là thông tin không đúng sự thật. Đơn vị đang xác minh chủ tài khoản để xử lý theo quy định.

Cơ quan công an khuyến cáo, việc đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng không chỉ gây hoang mang trong dư luận mà còn có thể vi phạm quy định của pháp luật về cung cấp, chia sẻ thông tin trên không gian mạng. Người đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, tùy tính chất, mức độ vi phạm.