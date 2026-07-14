Vĩnh Long: Xe cứu thương bị 'bỏ quên' bên đường nhiều tháng

Nhiều tháng qua, người dân lưu thông trên đường Lê Lợi (đoạn cặp hông siêu thị Co.opmart, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long) không khỏi thắc mắc khi một ô tô cứu thương được trang bị đèn ưu tiên bị "bỏ quên". Chiếc xe đậu nhiều tháng không chỉ gây cản trở giao thông mà còn khiến nhiều người thắc mắc có hay không sự lãng phí tài sản, phương tiện hỗ trợ người bệnh.

Xe cứu thương bị "bỏ quên" bên cạnh siêu thị Co.opmart ảnh: nam long

Ghi nhận của PV Thanh Niên trưa 14.7, xe ô tô cứu thương hiệu Ford Transit biển số 64B-004.78 có dán dòng chữ "Cấp cứu từ thiện" đã bị phủ bụi. Trước kính lái, cành lá cây mục nát rơi đầy, bên trong xe được trang bị như xe cấp cứu, các thiết bị hư hỏng xuống cấp...

Cành lá cây khô phủ kín trên kính chắn gió phía trước xe ảnh: nam long

Một người dân bán nước bên đường cho biết, chiếc xe cấp cứu này đậu ở đây nhiều tháng rồi nhưng không biết của ai. "Xe để lâu không sử dụng hư hỏng, xuống cấp gây xấu xí đường phố và cản trở giao thông quá. Phía sau cũng có một chiếc y như vậy, cũng bỏ không thời gian dài, rỉ sét, án ngữ hết mặt tiền đường", người dân nói.

Trang bị trên xe để lâu ngày không sử dụng đã xuống cấp hư hỏng ảnh: nam long

Cách xe cứu thương này một đoạn, trên đường Lê Lợi có một xe 16 chỗ biển số 64B-000.49 cũng trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng gây mất mỹ quan đô thị và cản trở giao thông.

Chiếc xe 16 chỗ lâu ngày không sử dụng đậu ngoài đường gây cản trở giao thông ảnh: nam long

Trao đổi về 2 chiếc xe bị "bỏ quên" trên, ông Đoàn Văn Huệ, Chủ tịch UBND phường Long Châu, cho biết xe cứu thương và xe 16 chỗ trên là của nhà xe T.K và đã hư hỏng. Ngay sau khi nắm thông tin, UBND phường đã chỉ đạo Công an phường làm việc với nhà xe, yêu cầu sớm di dời để trả lại mặt bằng thông thoáng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.