Thời sự

Thông tin mới nhất vụ xe khách lao xuống vực làm 4 người tử vong

Quế Hà
06/04/2026 21:41 GMT+7

Chiều 6.4, lãnh đạo UBND tỉnh và Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ xe khách lao xuống vực làm 4 người tử vong và nhiều người bị thương ở xã Hòa Thắng.

Theo Công an xã Hòa Thắng, vụ xe khách lao xuống vực làm 4 người tử vong xảy ra lúc 15 giờ 35 ngày 6.4, trên tuyến đường ĐT715, thuộc địa phận thôn Hồng Lâm.

Thời điểm trên, xe khách biển số 86H-045.61 do tài xế Trần Thanh Sơn (38 tuổi, ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau; tạm trú tại xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển, trên xe có 16 người.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ xe khách lao xuống vực làm 4 người tử vong ở xã Hòa Thắng

Bước đầu, lực lượng công an nhận định nguyên nhân có thể do xe mất kiểm soát phanh khi đang đổ dốc, khiến phương tiện lao xuống vực ven đường và xảy ra tai nạn.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này khiến 4 người tử vong. Trong đó, các nạn nhân Nguyễn Văn Cường (23 tuổi), Nguyễn Văn Đạt (13 tuổi) và Nguyễn Tân Khoa (30 tuổi) tử vong tại hiện trường; nạn nhân Đỗ Văn Hải (20 tuổi) tử vong tại bệnh viện.

Các nạn nhân đều ở tại xã Phan Rí Cửa.

Lực lượng cứu hộ của Công an tỉnh Lâm Đồng tại hiện trường

Các nạn nhân còn lại bị thương nhẹ, chỉ có 1 người bị thương nặng. Xe khách biển số 86H-045.61 bị hư hỏng nặng.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế Trần Thanh Sơn tại trụ sở Công an xã Hòa Thắng, kết quả không phát hiện vi phạm.

Chiếc ô tô khách bị biến dạng sau cú lao xuống vực

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải (phải) đến bệnh viện thăm các nạn nhân bị thương

Theo xác minh của PV Thanh Niên, tài xế chỉ bị thương nhẹ, không tử vong như một số thông tin lan truyền trước đó trên mạng xã hội. Đây là xe khách loại 25 chỗ, do ông Phan Thành Nuôi (ở xã Phan Rí Cửa) làm chủ. Phương tiện được sản xuất năm 2010 và chỉ còn 18 ngày là hết hạn kiểm định.

Chiều tối 6.4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải cùng lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ huy khắc phục hậu quả vụ xe khách lao xuống vực, đồng thời đến thăm hỏi các nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, toàn bộ nạn nhân đều là thợ lặn mới hành nghề tại khu vực xã Hòa Thắng. Khi vừa lên xe trở về Phan Rí Cửa thì xảy ra tai nạn.

